タブーを問い、真の芸術を目指す「Spiritica（スピリティカ）」が12/5（金）に日本へ本格上陸。これまで香水では語られてこなかったテーマを題材にした作品7種を展開

「香水砂漠」と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、イタリア発のニッチフレグランスブランド「Spiritica（スピリティカ）」の取り扱いを2025年12月5日（金）より開始いたします。

Spiriticaは、オペラのバリトン歌手であり、プロダクトデザイナーとしても知られるダニエレ・ムラトーリ・カプートが、2024年にイタリアで設立したニッチフレグランスブランド。音楽、デザイン、そして香水批評の世界を横断してきた彼が、「美しさだけで終わらない香りの創造」を目指し、これまで香水業界では語られてこなかったテーマをもとに、思索や感情に訴える香りへ挑んでいます。

今回、ラインアップ7種にパフュームキット1種を携え、Spiriticaが日本へ本格上陸いたします。

“タブー”を問う。美しさだけで終わらない香りの創造

Spiritica（スピリティカ）は、2024年にイタリアで誕生したニッチフレグランスブランド。コンセプトに掲げるのは、「美しさだけで終わらない香りの創造」。香水の題材となるのは、実在する犯罪、秘教、ミステリー、超常現象など、そのどれもが香水業界では語られてこなかった“タブー”。

Spiriticaが、これまで多くのフレグランスブランドが避けてきたテーマにも果敢にアプローチするのは、アートや映画、小説のように、香水を “人々に内省と共感の場を提供する芸術作品”として確立させるため。

その信念を証明する活動の一つとして、Spiriticaは2025年イタリア政府と警察が主催する犯罪防止の国家プロジェクトに参画。闇に目を閉じることなく、それを美に変えることを目指すSpiriticaは、香りを通じた思索や問いを私たちに投げかけています。

これは意図的でありながらも思慮深い芸術的な挑発です。娯楽として衝撃を与えるためではなく、社会が見たくないものについて問いかけるものです。私たちは暴力へのいかなる賛美も断固として拒否しています。

私たちの目的は、芸術を通して、人々に内省と共感の場を提供することです。そのため、犯罪を美化することではなく、人間の本性の暗い側面を振り返り、それを表現へと昇華することを意図しています。

アートはときに、不穏なテーマを描くことがあります。しかしそれは、ショックを与えるためではなく、考えるきっかけや対話を促すためです。このフレグランスの目的においても、悲劇を軽視するのではなく、闇が存在するという事実を認め、そこから意味のあるものを作り出すことでした。

私たちは強い反応があることを理解しています。香水は直接肌にまとう、非常に個人的で親密な芸術表現の一種だからです。

しかし、だからこそ、この香水はたとえ暗い着想であっても、美しく意味のあるものとして、力強い作品になり得ると私たちは信じています。

ダニエレ・ムラトーリ・カプート

オペラ歌手、デザイナー、香水批評家。異色のファウンダーが挑む、真の芸術

ブランドを立ち上げたのは、ダニエレ・ムラトーリ・カプート。オペラのバリトン歌手であり、プロダクトデザイナーとしても知られる彼は、音楽とデザインだけでなく、これまで香水批評の世界も横断し活動してきました。そんな多才な彼が、香水への愛の集大成として新たに挑んだのが、自身のブランドの設立でした。

すべての作品は彼の監修のもと制作され、香りだけでなく、コンセプトやデザインの細部にいたるまで、真の芸術を目指す彼のポリシーが体現されています。

実話や文化的原型にインスパイアされたフレグランスには、地球上の“ある一点”の座標が刻まれているほか、特許取得済みの「イルミナタ・コレクション」では、暗闇で発光するキャップを採用し、美しくも幽玄な姿を目指しました。

真の芸術を問う、香水ではまだ語られていない新たな章を加える作品にぜひご注目ください。

ラインアップ 全8種

エキストレド パルファム（7種）50ml 36,300円～52,800円（税込）

パフュームキット（1種）2ml × 7種 16,500円（税込）

発売日｜2025年12月5日（金）

※NOSE SHOP 新宿、SLOPEでは先行販売中

［ラインアップ］

エキストレド パルファム

Spiritica「アートマヤトラ」50ml

商品名｜アートマヤトラ（魂の巡礼）

価格｜50ml 36,300円（税込）

30,97953°N | 79,02396°E

不死の聖者ババジが住むというヒマラヤの聖地。聖なるバジル、トゥルシーとカンナビスの緑が、ガンジス川の泥とペトリコールに交わる。凍てつく大地が太陽に暖められ、巻き起こる嵐のような香りのダイナミズム。

トップ｜ホーリーバジル、オゾニックノート、アクアティックノート、カルダモン、ペパーミント

ボディ｜ベンゾイン、フランキンセンス、カンナビス、ホーリーバジル、ペトリコール、レインアコード

ベース｜川の泥、アーシーノート、サンダルウッド、パチョリ、ハニー、バニラ（マダガスカル産）

パフューマー｜ダニエレ・ムラトーリ・カプート

Spiritica「スシェプト」50ml

商品名｜スシェプト（奉納の誓い）

価格｜50ml 36,300円（税込）

37.5423541°N | 25.162688°E

ギリシャ、エーゲ海中部のティノス島。海からそよぐ風がユーカリの香りを運び、銀の奉納品を揺らす。修道院に満ちる蝋燭と乳香。ここは奇跡への感謝を捧げる場所。侵しがたい静寂のなか、神秘は静かに現れる。

トップ｜波の飛沫、オゾニックノート、ベルガモット、ユーカリプタス、ペパーミント

ボディ｜ローズ、フランキンセンス、ベンゾイン、スモーキーノート、メタリックノート

ベース｜サンダルウッド、ユーカリプタス、鉄、ハニー、ビーズワックス、バニラ（インド産）

パフューマー｜ダニエレ・ムラトーリ・カプート

Spiritica「ウィオン」30ml

商品名｜ウィオン（友情）

価格｜50ml 36,300円（税込）

-22.931621° N | -68.308723°E

チリ北部、アタカマ砂漠の月の谷。灼けた赤土にピスコサワーの幻が揺れ、コカの葉の苦みが潜む。空に走る謎の光。地中深く、リチウムは記憶を照らし宇宙の音がまとう者の心を揺らす。名は友情。だが、何かが異なる。

トップ｜コカの葉、ピスコサワー

ボディ｜ブラックミント、ホワイトミント、ミルク、バニラアイスクリーム、ツバキカズラの樹脂

ベース｜ソルティーノート、オゾニックノート、アーシーノート、リチウム

パフューマー｜ダニエレ・ムラトーリ・カプート

Spiritica「マンゴマクンバ」50ml

商品名｜マンゴマクンバ（マクンバの儀式）

価格｜50ml 36,300円（税込）

22.9538922°N | 43.2857242°E

リオの密林に、祈りの太鼓が響く。チジュカ国立公園の草陰で始まるマクンバの儀式。マンゴーとパパイヤの甘い熱気が、血と鉄の香りへと転じる。歓喜と犠牲、祝祭と黒の記憶。闇をまとい、越境する嗅覚の招待状。

トップ｜マンゴー、パパイヤ、ミント、ライム、パイナップル、オゾニックノート

ボディ｜血液、鉄、マンゴー、グァバ、パパイヤ、ティアレフラワー

ベース｜赤土、アニマリックノート、ホワイトムスク、タバコ（abs）、エボニー、ミルク

パフューマー｜ダニエレ・ムラトーリ・カプート

Spiritica「ユズヤクザ」50ml

商品名｜ユズヤクザ（誓約の儀）

価格｜50ml 38,500円（税込）

35.693806°N | 139.701555°E

深夜の新宿、濡れた路地に灯る名誉の光。鋭く閃く柚子がアスファルトと混じり、熱を帯びて肌を撃つ。墨と雨が呼び起こす、刺青の儀式。スエードと紙幣、煙とウイスキーが囁く、沈黙と誓い。魂に刻まれる通過儀礼。

トップ｜ゆず、すだち、パイナップル、グレープフルーツ、ガンパウダー

ボディ｜桜、インクアコード、ペトリコール、陽に焼けたアスファルト

ベース｜マホガニー、紙幣アコード、シダーウッド、インセンス、スエード

パフューマー｜ダニエレ・ムラトーリ・カプート、ルカ・マッフェイ、ロレンツォ・ベルティ

Spiritica「レオナルダ」50ml

商品名｜レオナルダ（コッレッジョの石鹸作り女）

価格｜50ml 38,500円（税込）

44,76987°N | 10,77958 °E

イタリア、コッレッジョ。母の愛に憑かれた連続殺人犯、レオナルダ・チャンチュリ。3人の女性を殺し、血をビスケットに、脂肪を石鹸に。グルマンの甘さに忍ばせた、鉄と硫黄の気配。嗅覚で語られる狂気と愛の物語。

トップ｜手作り石鹸、ブラッドオレンジ、苛性ソーダアコード、ブラックペッパー、血液

ボディ｜シャンティクリーム、手作りビスケットアコード、ラズベリーシロップ、メタリックノート

ベース｜ウード、硫黄、ダークチョコレート、アンバーグリス

パフューマー｜ダニエレ・ムラトーリ・カプート、パオロ・チェリッツァ

Spiritica「リンチ aka スモークド スティラックス」50ml

商品名｜リンチ aka スモークド スティラックス（悪夢への裂け目）

価格｜50ml 52,800円（税込）

34.115775°N | -118.343448°E

ツイン・ピークスの森の霧の中。ダブルRダイナーの甘いチェリーパイの安らぎは、スモークとレザーの不穏な影に覆われる。ブラック・ロッジからの囁きへ。不穏な現実の断片のように、夢のような余韻を残す。

トップ｜サフラン、クローブ、ナイトジャスミン、チェリーパイ

ボディ｜グラスツリー（オーストラリア産）、ラタキア タバコ、ウード、ミルラ、スティラックス

ベース｜ダークフォレストノート、ベンゾイン、パチョリ、ラタキア タバコ、バニラ

パフューマー｜レオナルド・オパリ、パオロ・チェリッツァ

パフュームキットSpiritica「ディスカバリーセット」2ml × 7種

商品名｜ディスカバリーセット（パフュームキット）

価格｜2ml × 7種 16,500円（税込）

タブーを破り、香水が触れてこなかったテーマに挑む「Spiritica」。秘教、犯罪、超常現象──摩訶不思議な世界の裏側を覗き込む、香りのアーカイブ。暗がりに沈む真実をひとつずつ詰め込んだ探求の小箱。

ラインアップ｜アートマヤトラ、スシェプト、ウィオン、マンゴマクンバ、ユズヤクザ、レオナルダ、リンチ aka スモークド スティラックス

Spiritica

Spiritica｜スピリティカ

嗅覚で読む、禁じられた物語

Spiritica（スピリティカ）は、2024年にイタリアで誕生したニッチフレグランスブランド。設立者は、オペラのバリトン歌手であり、プロダクトデザイナーとしても知られるダニエレ・ムラトーリ・カプート。音楽とデザイン、香水批評の世界を横断してきた彼が、「Paranormal Luxury Scents（超常現象的な高級な香り）」という唯一無二のコンセプトのもとに立ち上げた。彼が取り組むのは、美しさだけで終わらない香りの創造。実在する犯罪、秘教、ミステリー、超常現象といった、これまで香水業界では語られてこなかったテーマに挑み、思考と感情を揺さぶる香りを送り出す。実話や文化的原型にインスパイアされた各フレグランスには、地球上の“ある一点”の座標が刻まれている。すべての香りは彼自身の監修のもとで制作され、パッケージやキャップといった細部にいたるまで作家性が貫かれる。特許取得済みの「イルミナタ・コレクション」では、暗闇で発光するキャップを採用。Spiriticaは、香水ではまだ語られていない章を加えるために生まれた、静かに挑発する新星である。

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に15店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

