TVアニメ『進撃の巨人』の新規描き下ろしイラストを使用した新商品が登場！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツより、TVアニメ『進撃の巨人』のキャラクターを起用した新商品が発売されます。新規描き下ろしイラストではエレン、リヴァイ、エルヴィンが遊園地で楽しく遊んでいる様子が描かれます。さらに3人がアトラクションに乗る姿のミニキャライラストも展開。

予約販売期間は【2025年12月5日（金）12：00～12月26日（金）12：00】まで。詳しくはブランド公式サイト「ゲツオシマート」(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。

■取扱商品■

●進撃の巨人 缶バッジ（エレン／リヴァイ／エルヴィン）

各550円（税込）

●進撃の巨人 ミニキャラ缶バッジ（エレン／リヴァイ／エルヴィン）

各550円（税込）

●進撃の巨人 チケット風ブロマイドセット（エレン／リヴァイ／エルヴィン）

各385円（税込）

●進撃の巨人 クリアカードセット（エレン／リヴァイ／エルヴィン）

各825円（税込）

●進撃の巨人 アクリルワイヤーキーリング（エレン／リヴァイ／エルヴィン）

各990円（税込）

●進撃の巨人 アクリルスタンド（エレン／リヴァイ／エルヴィン）

各1,980円（税込）

●進撃の巨人 ミニキャラアクリルスタンド（エレン／リヴァイ／エルヴィン）

各990円（税込）

●進撃の巨人 ミニキャラブランケット

3,960円（税込）

■予約販売期間■

2025年12月5日（金）12：00～12月26日（金）12：00

公式サイト他にて受注

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

■会社概要■

会社名：株式会社トキオ・ゲッツ

代表取締役：小笠原 亨

創業：1998年3月23日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

会社HP：https://tokyogets.com/