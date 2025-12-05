TVアニメ『進撃の巨人』の新規描き下ろしイラストを使用した新商品が登場！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツより、TVアニメ『進撃の巨人』のキャラクターを起用した新商品が発売されます。新規描き下ろしイラストではエレン、リヴァイ、エルヴィンが遊園地で楽しく遊んでいる様子が描かれます。さらに3人がアトラクションに乗る姿のミニキャライラストも展開。


予約販売期間は【2025年12月5日（金）12：00～12月26日（金）12：00】まで。詳しくはブランド公式サイト「ゲツオシマート」(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。






■取扱商品■


●進撃の巨人　缶バッジ（エレン／リヴァイ／エルヴィン）


　各550円（税込）





●進撃の巨人　ミニキャラ缶バッジ（エレン／リヴァイ／エルヴィン）


　各550円（税込）





●進撃の巨人　チケット風ブロマイドセット（エレン／リヴァイ／エルヴィン）


　各385円（税込）





●進撃の巨人　クリアカードセット（エレン／リヴァイ／エルヴィン）


　各825円（税込）





●進撃の巨人　アクリルワイヤーキーリング（エレン／リヴァイ／エルヴィン）


　各990円（税込）





●進撃の巨人　アクリルスタンド（エレン／リヴァイ／エルヴィン）


　各1,980円（税込）





●進撃の巨人　ミニキャラアクリルスタンド（エレン／リヴァイ／エルヴィン）


　各990円（税込）





●進撃の巨人　ミニキャラブランケット


　3,960円（税込）






■予約販売期間■


2025年12月5日（金）12：00～12月26日（金）12：00


公式サイト他にて受注



■関連リンク■


【公式サイト】


https://gets-oshi.com/




(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会



■会社概要■


会社名：株式会社トキオ・ゲッツ


代表取締役：小笠原 亨


創業：1998年3月23日


所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F


事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発


会社HP：https://tokyogets.com/