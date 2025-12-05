『キャプテン翼』の高橋陽一がゲスト出演！ポッドキャスト番組『マンガのラジオ supported by viviON』12月13日（土）ニッポン放送イマジンスタジオで初の公開収録が決定！

株式会社ニッポン放送

マンガ大賞の発起人にも名を連ねる吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）がパーソナリティを務めるポッドキャスト番組『マンガのラジオ supported by viviON』（毎週日曜 18時頃配信）が、番組初の公開収録を実施することが決定した。12月13日(土)14時から東京都千代田区有楽町にあるニッポン放送のイマジンスタジオにて行われる。

公開収録には、『キャプテン翼』で知られる漫画家・高橋陽一がゲストとして登場。デビューに至るまでの過程や、代表作『キャプテン翼』についての話など掘り下げていく予定だ。社会人サッカークラブ南葛SCの代表取締役でもある高橋が、どんなトークを繰り広げるのか注目が集まる。

ご応募やご予約は不要で、無料で観覧が可能で、来場順での自由席観覧となっている。

詳細ページ：https://ssl.1242.com/aplform/form/aplform.php?fcode=mr_event

＜公開収録概要＞

『マンガのラジオ supported by viviON 』公開収録

■開催日時 2025年12月13日（土）14時00分～16時00分（予定） ※13時30分開場

■会場 ニッポン放送イマジンスタジオ

■出演者 吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）、高橋陽一（漫画家）

■詳細ページ https://ssl.1242.com/aplform/form/aplform.php?fcode=mr_event

※来場順での自由席観覧となります。

※定員数に達した場合、ご入場いただけない可能性がございます。ご了承ください。

■番組タイトル：『マンガのラジオ supported by viviON』

■配信日：毎週日曜日 18時頃配信

■パーソナリティ： 吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）

■メールアドレス：manga@1242.com

■公式Xアカウント：@MANGARADIO1242

■ハッシュタグ：#マンガのラジオ

■番組HP：https://manga-no-radio.com/