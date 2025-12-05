【taskey STUDIO新作】オリジナルレーベル「少年ブレイブ」から新作マンガ『アウトデイズ』連載開始！

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、当社オリジナルレーベル「少年ブレイブ」の新作マンガ『アウトデイズ』を、2025年12月5日より連載開始しました。

「普通の学生生活」を望む元パシリの少年は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクションが幕を開ける！

本作はめちゃコミックで独占先行配信中です。

作品情報

『アウトデイズ』

【めちゃコミックにて独占先行配信中！】

●原作：大城密 / ネーム：藤田サト / 作画：Shun

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：少年ブレイブ

望んだのは"普通"。手にしたのは"最強"。

平穏な青春を夢見て上京した元パシリの少年・最上縁。だが願書を出し間違え、入学したのは"関東最悪"の不良高校《不士美高校》だった！雑魚扱いされ不良に絡まれるも、なぜか無意識にぶっ飛ばしてしまう縁。その正体は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。「普通の学生生活」を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクション、開幕！

作品を読む :https://mechacomic.jp/books/239426

配信情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/146_1_ad0f0b821852952808f6ced79f94492d.jpg?v=202512061228 ]

少年ブレイブについて

勇気、勇敢さを意味する「ブレイブ（brave）」。

バトル・アクション・スポーツ・ヤンキージャンルなど、エネルギッシュで爽快感溢れる少年向けマンガを制作・配信しています。

リリースから1年半で累計約50万部を販売した『生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する』や、めちゃコミック少年ランキング1位（※2025年4月24日時点App版）を獲得した『無双のツガイ』など、注目の作品が続々登場しています。

「少年ブレイブ」作品配信情報

お問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/146_2_e352d88d0a68e9cc167885c05f1da279.jpg?v=202512061228 ]

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「文化の襷をつなぐ」の理念のもと、スマホに特化したエンターテイメントを創り上げるべくアプリ「peep（ピープ）」を運営し、マンガ・ノベルなどのオリジナル作品を中心とした約2500作品のコンテンツを展開。スマホに最適化した縦スクロールのカラーマンガ Webtoon（ウェブトゥーン）やマンガの制作、原作の開発・提供を行う自社スタジオ「taskey STUDIO」を2021年に設立。

● アプリ「peep（ピープ）」

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1271282207

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.peep.app

● taskey株式会社（タスキー）

・コーポレートサイト：https://taskey.co.jp/

・お問合せ先：sales@taskey.me

● X（旧Twitter）

・peep（ピープ）【公式】：https://x.com/peep_apps

・taskey STUDIO │ マンガ/Webtoon/制作スタジオ：https://x.com/taskey_STUDIO

・taskey STUDIO │ 原作ノベル制作スタジオ：https://x.com/taskey_gensaku

● note

・https://note.com/taskey_blog