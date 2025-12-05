【taskey STUDIO新作】オリジナルレーベル「少年ブレイブ」から新作マンガ『アウトデイズ』連載開始！

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、当社オリジナルレーベル「少年ブレイブ」の新作マンガ『アウトデイズ』を、2025年12月5日より連載開始しました。




「普通の学生生活」を望む元パシリの少年は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクションが幕を開ける！



本作はめちゃコミックで独占先行配信中です。


作品情報


『アウトデイズ』



【めちゃコミックにて独占先行配信中！】



●原作：大城密 / ネーム：藤田サト / 作画：Shun


●発行元：taskey株式会社


●レーベル：少年ブレイブ



望んだのは"普通"。手にしたのは"最強"。


平穏な青春を夢見て上京した元パシリの少年・最上縁。だが願書を出し間違え、入学したのは"関東最悪"の不良高校《不士美高校》だった！雑魚扱いされ不良に絡まれるも、なぜか無意識にぶっ飛ばしてしまう縁。その正体は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。「普通の学生生活」を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクション、開幕！






作品を読む :
https://mechacomic.jp/books/239426


























配信情報


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/146_1_ad0f0b821852952808f6ced79f94492d.jpg?v=202512061228 ]


少年ブレイブについて




勇気、勇敢さを意味する「ブレイブ（brave）」。



バトル・アクション・スポーツ・ヤンキージャンルなど、エネルギッシュで爽快感溢れる少年向けマンガを制作・配信しています。



リリースから1年半で累計約50万部を販売した『生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する』や、めちゃコミック少年ランキング1位（※2025年4月24日時点App版）を獲得した『無双のツガイ』など、注目の作品が続々登場しています。



「少年ブレイブ」作品配信情報



















[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/146_2_e352d88d0a68e9cc167885c05f1da279.jpg?v=202512061228 ]

