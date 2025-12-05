【泥棒猫たちがやってくる！】雑貨ブランド「Jubilee」から犬猫デザイン刺繍がキュートなオーガンジー素材トートバッグが新登場

株式会社H.I.T.

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、

アニマル刺繍透け感がかわいいオーガンジー素材のトートバッグが新登場。

思わず二度見しちゃうようなお茶目でユーモア溢れるデザイン。

▼Jubilee公式サイトにて販売開始

https://www.jubileedesign.jp/items/126483460(https://www.jubileedesign.jp/items/126483460)

■ 犬猫デザイン オーガンジー 刺繍エコトートバッグ

透け感がかわいい、オーガンジー素材のトートバッグ。

「Jubilee」ならではの遊び心あふれる立体刺繍デザインが魅力。

食い意地たっぷりのピザ泥棒猫や、サンドイッチをくわえて走り去るコーギーをはじめとした

思わずクスッと笑顔になるユニークなアニマルたちが揃います。

内側にはミニポケット付き。



A4サイズもすっきり入る実用的な大きさながら、軽量で持ちやすいのも嬉しいポイント。

お気に入りの小物をのぞかせて、ファッションのアクセントに。

■全12種のデザイン

ファニーな泥棒アニマルたちに加え、モナリザ風に着飾った猫や

ブレーメンの演奏隊を思わせる愛らしいデザインなどが12種類。

どの柄も日常にお洒落なユーモアを添えてくれます。

〈全12種〉

01.Ivory

02.Light Blue

03.Orange

04.Pink

05.Light Pink

06.Turquoise

07.Yellow

08.Cream

09.Light Blue

10.Grey

11.Cream

12.Blue

■商品概要

Jubilee

犬猫デザイン オーガンジー 刺繍エコトートバッグ

\5,500(税込)

商品番号: JB-toteORG



サイズ：28×38cm

素材：ポリエステル



※デリケートな素材を使用していますので

鋭利なものや重たいものなどを入れる際はご注意ください。

■「 Jubilee 」とは

ロンドンでスタートしたブランドです。

全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。



ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、

また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など

生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。



https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)



Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp



