【泥棒猫たちがやってくる！】雑貨ブランド「Jubilee」から犬猫デザイン刺繍がキュートなオーガンジー素材トートバッグが新登場
ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、
アニマル刺繍透け感がかわいいオーガンジー素材のトートバッグが新登場。
思わず二度見しちゃうようなお茶目でユーモア溢れるデザイン。
▼Jubilee公式サイトにて販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/126483460(https://www.jubileedesign.jp/items/126483460)
■ 犬猫デザイン オーガンジー 刺繍エコトートバッグ
透け感がかわいい、オーガンジー素材のトートバッグ。
「Jubilee」ならではの遊び心あふれる立体刺繍デザインが魅力。
食い意地たっぷりのピザ泥棒猫や、サンドイッチをくわえて走り去るコーギーをはじめとした
思わずクスッと笑顔になるユニークなアニマルたちが揃います。
内側にはミニポケット付き。
A4サイズもすっきり入る実用的な大きさながら、軽量で持ちやすいのも嬉しいポイント。
お気に入りの小物をのぞかせて、ファッションのアクセントに。
■全12種のデザイン
ファニーな泥棒アニマルたちに加え、モナリザ風に着飾った猫や
ブレーメンの演奏隊を思わせる愛らしいデザインなどが12種類。
どの柄も日常にお洒落なユーモアを添えてくれます。
〈全12種〉
01.Ivory
02.Light Blue
03.Orange
04.Pink
05.Light Pink
06.Turquoise
07.Yellow
08.Cream
09.Light Blue
10.Grey
11.Cream
12.Blue
■商品概要
Jubilee
犬猫デザイン オーガンジー 刺繍エコトートバッグ
\5,500(税込)
商品番号: JB-toteORG
サイズ：28×38cm
素材：ポリエステル
※デリケートな素材を使用していますので
鋭利なものや重たいものなどを入れる際はご注意ください。
■「 Jubilee 」とは
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
株式会社H.I.T.