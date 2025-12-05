「年忘れ！けものフレンズ10th ANNIVERSARY SHOP mini」12/27（土）・28（日）開催決定！

Age Global Networks株式会社

プロジェクト開始から10周年を迎えたけものフレンズプロジェクトは、催事イベント「年忘れ！ けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP mini」を、2025年12月27日（土）・28日（日）の二日間、新宿マルイ メンにて開催。

けものフレンズファンにはお馴染みのアクリルキーホルダー図鑑他、多数グッズを販売予定。

また、初日となる12月27日（土）には、「けものフレンズDIARY」の公開生放送「あつまれ！DiaryかいぎVol.8 出張編@新宿マルイ メン」が決定した。ちく☆たむ（築田行子、田村響華）が出演して、オフラインとオンラインの同時開催。

アクリルキーホルダー図鑑

・アクリルキーホルダー図鑑<4種> 各605円

※全て消費税込

※催事イベント期間後、通信販売予定。

「年忘れ！ けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP mini」ページ

URL：https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=139491&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=139491&article_type=sto)

「あつまれ！Diaryかいぎ Vol.8 出張編@新宿マルイ メン」公開生放送決定！

【開催情報】

日時：2025年12月27日（土）18:00～19:00予定

場所：新宿マルイ メン 8F イベントスペース（東京都新宿区新宿5丁目16-4）

出演：ちく☆たむ（築田行子、田村響華）、けものフレンズDIARYスタッフ

参加方法：後日お伝えします。

詳細は「年忘れ！ けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP mini」ページ、「けものフレンズDIARY」Xにて随時発表

「年忘れ！ けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP mini」開催概要

【開催情報】

開催場所：新宿マルイ メン 8Ｆ イベントスペース（東京都新宿区新宿5丁目16-4）

開催期間：2025年12月27日(土)・28日(日)

営業時間：11:00～19:00



【ご入場について】

後日ご案内いたします。

【お買い上げ特典】

期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買上げで、しおり(全5種)よりランダムで1枚プレゼント！

また、エポスカードのご利用もしくはお現金払いでご提示いただいたお客様は、プラス1枚お渡しいたします。

※エポスカードご提示の場合、お支払い方法は現金精算のみとなります。

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※入場規制中は、1入場1会計とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※レジにてご精算を2回以上に分けることはできません。

※特典のお渡しは当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※エポスカード以外のクレジットカードでのお支払いの場合はプラス1枚の対象外となります。

※景品は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください



【エポスカード新規入会特典】

期間中イベントスペースにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様には、しおり(全5種)コンプリートセットをプレゼント！

※特典は新規ご入会の方に限ります。

※特典はイベント期間中に、当イベントショップにてご入会された方が対象です。

※WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※お申し込みには、別途審査がございます。お申し込みいただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【お並び情報・完売情報・その他ご案内】

▼新宿マルイ アニメイベント公式X：@marui_shinjuku

▼マルイノアニメ公式X：@marui_anime

▼けものフレンズプロジェクト公式アカウント @kemo_project

▼けものフレンズプロジェクト https://kemono-friends.jp/

▼「年忘れ！ けものフレンズ 10th ANNIVERSARY SHOP mini」ページ

※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

けものフレンズとは

『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。2024年9月利根川大花火大会でのコラボ花火を皮切りにプロジェクト10周年YEARがスタート。記念企画が盛り沢山展開中。

▼公式X(旧Twitter)アカウント

けものフレンズプロジェクト公式アカウント @kemo_project(https://x.com/kemo_project)

▼公式サイト

けものフレンズプロジェクト https://kemono-friends.jp/

■権利表記 (C)️KFP