アジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX2026」、チケット販売開始

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁）が企画・運営するアジア最大級のグローバル・Web3カンファレンス「WebX2026」は、本日よりチケットの販売を開始いたしました。

第4回目となる今回は、2026年7月13日（月）・14日（火）の2日間、「ザ・プリンス パークタワー東京」（東京都港区芝公園）にて開催いたします。

▼WebXとは

「WebX」は、ブロックチェーン、暗号資産、その他のWeb3技術に従事する企業・プロジェクトや、起業家・投資家・政府関係者・メディアなど、Web3に関心を寄せる人々が一堂に会するアジア最大規模のグローバルカンファレンスで、2023年に第一回目を開催しました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えてオープンに交流し、事業やプロジェクトの発展、そして個人の新たな発見にも繋がるような場を提供することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

WebX2026 実績- 来場者数：14,115人- スポンサー数：165社- スピーカー数：270名- メディアパートナー数：56社

詳細：アジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX 2026」、ザ・プリンスパークタワー東京で開催へ

https://webx-asia.com/ja/

▼チケットについて

「WebX2026」では、VIP Pass・Business Pass・Booth Passの3種類を販売します。

本イベントのチケット価格につきましては、より多くの方々にWebX2026にご参加いただき、Web3に興味を持っていただくため、海外の大規模カンファレンスと比較してお求めやすい価格帯に設定しております。

チケットは「WebX2026」公式ホームページからご購入いただけます。（※開幕セール価格：2026年2月28日まで）また、サブスクリプション登録をされた方には、特別なディスカウントクーポンも配布予定です。

公式ホームページ：https://webx-asia.com/ja/

各チケットの詳細は下記の通り。

■VIPチケット（＄1,999）

※VIPチケットは先着100名限定

＜入場可能エリア＞

- ブースエリア 二日間- スピーカーステージ- ネットワーキングエリア- アフターパーティー（優先入場）- VIPラウンジ- VIPイベント- Coming Soon

■Businessチケット（＄69）

＜入場可能エリア＞

- ブースエリア 二日間- スピーカーステージ- ネットワーキングエリア- アフターパーティー

■Boothチケット1Day（＄29）

＜入場可能エリア＞

- ブースエリア 二日間

■Studentチケット（＄0）

- ブースエリア 二日間

▼スポンサー / パートナー募集

「WebX2026」の開催にあたり、Web3業界内外を問わず多くの企業様のご参画をお待ちしております。ご興味をお持ちの方は、下記よりお問い合わせくださいませ。

- スポンサー・スピーカーとしてのご参画にご関心のある企業様- メディアパートナーとしてご協力いただける企業様- サイドイベントの開催をご検討されている企業様

【問い合わせ先】

WebX2026 運営事務局（info@webx-asia.com）