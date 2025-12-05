にしむらゆうじ活動10周年記念！12月27日（土）より『にしむらゆうじ活動10周年-みんなの思い出フェア-』未来屋書店にて開催決定！

写真拡大 (全14枚)

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2025年12月27日(土)より『にしむらゆうじ活動10周年-みんなの思い出フェア-』を未来屋書店にて開催いたします。





『にしむらゆうじ活動10周年-みんなの思い出フェア-』では、にしむらゆうじさんの活動10周年を記念して、スタジオUGの仲間たちの歴代のイラストを使用したグッズを未来屋書店にて先行販売いたします。ラインナップは、トレーディングアクリルめじるしチャーム（ランダム商品・全６種）、ツバメノート、BICボールペン、ステッカーセット、コンパクトミラー、メガネケースの全６アイテム。12月27日（土）より対象の未来屋書店にて販売いたします。



さらに、2025年3月に発売された書籍「10周年作品集　にしむらゆうじのひみつ展（PARCO出版）」に掲載されているイラストを使用したA5クリアファイルとアクリルキーホルダーの2アイテムを未来屋書店限定グッズとして発売決定。当イラストは初の商品化となります。



またお買い上げ特典として、スタジオUGのグッズを税込2,200円以上ご購入いただいた方に「未来屋書店限定　ポストカード」を1枚プレゼントいたします。



■『にしむらゆうじ活動10周年-みんなの思い出フェア-』未来屋書店先行発売概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/277_1_98abd911773b67a0e68d1781617d6423.jpg?v=202512061228 ]


先行発売商品のご紹介

スタジオUGの仲間たちのグッズが未来屋書店で先行発売されます！アイテムは、ステッカーセット、トレーディングアクリルめじるしチャーム、コンパクトミラー、メガネケース、ツバメノート、BICボールペンの6種類です。










※価格はすべて税込です。


※商品はなくなり次第終了となります。


※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。


※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。



未来屋書店限定商品のご紹介

書籍「10周年作品集 にしむらゆうじのひみつ展（PARCO出版）」に掲載されているイラストを使用したグッズが未来屋書店にて限定発売されます！こちらのイラストは初の商品化。アイテムは、A5クリアファイル、アクリルキーホルダーの2種類です。







※価格はすべて税込です。


※商品はなくなり次第終了となります。


※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。


※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。


お買い上げ特典

スタジオUGのグッズを2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「未来屋書店限定　ポストカード」を1枚プレゼントいたします。書籍「10周年作品集　にしむらゆうじのひみつ展（PARCO出版）」に掲載されたイラストを使用したここでしか手に入らないノベルティです！





※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。


※１会計につき１枚のお渡しとなります。


※特典は無くなり次第終了となります。


※レシートの合算はできませんのでご了承ください。



未来屋書店・お取り扱い店舗






POP UP SHOP実施店舗

POP UP SHOP実施店舗では、未来屋書店先行発売商品以外のアイテムも豊富にご用意しております！



スタジオUGのPOP UP SHOPの実施店舗については、以下の特設ページにてご案内しております。（2025年12月5日16時より公開）


▶https://smallplanet.co.jp/news/nishimurayuji10th-miraiya/




にしむらゆうじ紹介



"なんらかのクリエイター"
（イラストレーター・まんが家・アニメーターなど）

「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちを中心に、イラスト作品・まんが作品・アニメ作品を数多く発表している。

SNS上でのイラストやまんが作品の発表だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動しており、YouTube上では、自らが監督・アニメーション作画を手掛けるアニメ作品を定期的に発表するなど、一つの表現技法・媒体に留まらずに幅広い表現技法を併せ持つクリエイターである。

自身の作品発表だけではなく、新規キャラクターの創出・運用、キャラクターコラボも手掛けており、
「宇宙なんちゃら こてつくん(TVアニメ化/NHK Eテレ)」のWEBまんが連載や、
日清食品カップスープ公式キャラクターの「とうふ係のくま」、
ロッテクランキー公式キャラクターの「クランキーぼうや」などで、定期的にイラストやまんがを公開している。
他にも「サンリオ」など、日本国内外の人気キャラクターをにしむらゆうじタッチで描き下ろすキャラクターコラボを多数手掛けている。

2025年 はにしむらゆうじ活動10周年！

「みんなが主役の10周年」をスローガンに様々な企画を実施しています。


公式情報

▶にしむらゆうじ活動10周年特設サイト


https://10th.nishimura-yuji.com/



▶にしむらゆうじWEBサイト


https://nishimura-yuji.com/



▶︎にしむらゆうじ広報課 X(旧Twitter)


@PRnishimurayuji(https://x.com/PRnishimurayuji)

▶︎にしむらゆうじ広報課 Instagram：


prnishimurayuji(https://www.instagram.com/prnishimurayuji/?locale=ja_JP)



▶︎にしむらゆうじLINE公式アカウント


@nishimurayuji

▶︎にしむらゆうじYouTube


https://www.youtube.com/c/nishimurayuji


株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。



マリモクラフト公式HP　▶https://marimocraft.co.jp/



【マリモクラフト公式SNSアカウント】


マリモクラフト イベント用X　▶https://x.com/marimocraft_eve


マリモクラフト 公式X　▶https://x.com/marimo_craft


マリモクラフト 公式Instagram　▶https://www.instagram.com/marimocraft/