ナッジ、アイドルグループ「iLiFE!」の公式クレジットカードを提供開始

ナッジ株式会社

ナッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沖田 貴史）は、アイドルグループ「iLiFE!」と提携し、次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ、以下「ナッジカード」）」にて、「アイライフカード」の提供を2025年12月5日より開始しました。

本カードは、カードの累計利用額に応じて「iLiFE!」が提供する限定特典や、全12種類のオリジナルデザインカードをお楽しみいただけます。

サービスサイトへ :https://nudge.cards/lp/ilife

カードのご利用に応じた「限定特典」について

ナッジカードアプリから「iLiFE!」クラブに入会の上、本カードをご利用いただくと、累計利用額に応じて、本カードでしか手に入らない特別な特典を提供いたします。

【限定特典の例（一部抜粋）】

- オフショットガチャ- - SNS未掲載のオフショット画像がランダムで当たります。（12月中旬より配布予定）- ショートボイスガチャ- - ここだけの録り下ろしショートボイスや、とっておきボイスがランダムで当たります。（12月中旬より配布予定）- アイライフカード限定グッズ- - 本カード会員限定のグッズを郵送にてお届けいたします。（4月より送付開始予定）

オリジナルカードデザイン

「iLiFE!」クラブへのご入会で、クラブ限定のオリジナルデザインカード 全11種を発行いただけます。カード番号は同じまま、異なるデザインのカードも発行できるため、お気に入りのデザインやメンバーのカードをコレクションする感覚でお楽しみいただけます。

また、カード券面にはカード番号の印字をしないナンバーレス仕様を採用。デザイン性だけでなく、セキュリティ面でもより安心してご利用いただけます。

カードデザインの概要- iLiFE!カード- - iLiFE!初となる東京・日本武道館でのワンマンライブ「ONELiFE!」のメンバー全員の集合アーティスト写真を使用した限定デザインです。- メンバーソロデザインカード- - あいす、空詩かれん、心花りり、若葉のあ、虹羽みに、福丸うさ、小熊まむ、純嶺みき、恋星はるか、恋春ねねの武道館公演衣装で撮影された公式アーティスト写真を使用した限定デザインです。

“推し”のカードを大切に残せる「保存用カード」を付属

オリジナルデザインカードを発行いただいた方には、クレジットカードとして使える1枚とは別に、観賞用として同じデザインを大切に残しておける「保存用カード」が付属します。推しのアイテムとして手元に残しておいて楽しめる、特別な一枚としてお楽しみください。

アプリで楽しめるカード一覧機能を提供

ナッジカード全体でご利用いただける標準機能として、お客様がこれまでに発行したカードをアプリ上で閲覧できる一覧機能を提供しています。

「お気に入りのカード」を設定することで、アプリ上のバーチャルカードデザインを自由に切り替えて表示することが可能です。

キャンペーン情報

iLiFE! 全国ツアー『JAPANLiFE! 2025』限定キャンペーン

全国ツアー『JAPANLiFE! 2025」各会場にて、限定ステッカー（全10種）を配布いたします。（※おひとり様1会場1枚まで ）



【対象期間】

2025年12月5日（金）～2026年2月6日（金）

【対象者】

- アイライフカードに入会済みのお客様- アイライフカードを現地にてお申し込みのお客様

早期入会キャンペーン

12月末までにご入会いただいたユーザー様限定で、ミニサイズの「アイライフカード」のアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。



【対象期間】

2025年12月5日（金）～12月31日（水）

【対象者】

下記の条件を満たすユーザー様

- 12月31日（水）までにアイライフカードをお申し込みの方- 1月31日（土）までに累計3万円以上アイライフカードにて決済を行った方- アプリよりアクリルキーホルダーの申請を行った方

iLiFE!について

iLiFE! は、“私( i )と貴方( ！ )で作るアイドル( i )ライフ（LiFE）”をキャッチコピーに、メンバーとファンが一体となってステージを作り上げることを特徴とする女性アイドルグループです。2020年のデビュー以降、ライブ活動やSNSでの発信を通じて支持を広げており、「渋谷トレンドリサーチ2025年秋」では、楽曲『会いにKITE!』が「今一番好きな曲」1位を獲得、高校生が選ぶ「今一番好きなアイドル・アーティスト」部門で2位にランクインするなど、若い世代を中心に注目が高まっています。

2025年8月27日（水）には、日本武道館公演を開催し、公演チケットは発売と同時にソールドアウトしました。また、来年8月26日にKアリーナ横浜でのワンマンライブの開催が発表されました。

発行概要

ナッジカードアプリQRコード

サービスの特長

ナッジカードは、初めてクレジットカードをご利用になる方でも安心・安全にお使いいただけるよう設計されています。

返済方法について

- 必要最小限の申込情報お申し込みは必要最小限の情報で完結。印鑑、銀行口座、勤務先情報の入力は不要です。- 選べる2つの返済方法１.毎月まとめて支払う ２.使った分だけいつでも返済する。を、ライフスタイルに合わせて切り替え可能です。- 段階的に広がる利用可能額クレジットカードの利用が初めての場合は、少額のご利用可能額からスタートし、返済実績に応じ段階的に増額しています。- 決済即時通知＆ワンタップ補償申請決済直後に加盟店名と金額をアプリへ通知します。不正利用が疑われる場合はワンタップで連絡、補償申請ができます。- 利用上限と支出管理でセルフコントロール月間の決済上限を自分で設定できるほか、レシート画像と紐づけて支出を自動グラフ化。カテゴリー別の管理も簡単です。- 利用可能額を安全に拡張ご自身の資金を事前に入金していただくことで、ご利用可能額を柔軟に増額することができます。

ナッジカードの返済方法は、次の2種類から選択および併用ができます。

- いつでも好きなだけ返済任意のタイミングで、セブン銀行ATMまたは銀行振込にて返済いただけます。ご利用額が確定したのち、翌月末日までに全額を返済することを推奨しています。- 月1回おまとめ返済月に一度、所定日にご利用額の全額が登録された銀行口座から自動で引き落とされます。「マンスリークリア」とも呼ばれ、一般的なクレジットカードの支払い方法と同様の仕組みです。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

- ナッジカードの返済方法の特長とは？https://nudge.cards/magazine/posts/how-to-repay-your-nudge-card

環境配慮への取り組み

カードの製造・発行を委託しているTOPPANエッジ株式会社では、同工程において国際規格「ISO 14068-1」に準拠したカーボンニュートラルを実現しています。なお、クレジットカードの製造・発行における「ISO 14068-1」への準拠はTOPPANエッジ株式会社が世界で初めてです。（BSIグループジャパン調べ）

ナッジ株式会社について

ナッジは、シリアルアントレプレナーである沖田が「一人ひとりのアクションで、未来の金融体験を創る」というミッションを掲げ創業いたしました。マイクロサービスアーキテクチャによる柔軟な決済システム基盤を強みに、国内で数少ない「認定包括信用購入あっせん業者」として次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」を運営しています。創業以来「Work from anywhere」を実践し、個人の価値観を尊重する組織文化を大切にしながら、未来の金融体験の創造に取り組んでいます。

関連リンク- コーポレートサイト：https://nudge.works/- 採用情報：https://nudge.works/talents(https://nudge.works/)- 公式note：https://note.com/nudgecard会社概要- 設立日：2020年2月12日- 代表者：代表取締役 沖田 貴史- 所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB- 資本金：約46億円（資金準備金等含む）