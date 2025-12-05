TVアニメ『さわらないで小手指くん』第10話12月7日(日)放送！あらすじと先行場面カットが初公開！ミニアニメ劇場第10話も情報解禁！

株式会社ウェイブ

本日12月5日（金）、株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）運営のアニメーションレーベル「デレギュラ」より2025年10月放送開始のTVアニメ『さわらないで小手指くん』の第9話詳細とスピンオフミニアニメ『「さわらないで小手指くん」ミニアニメ劇場』に関する新たな情報をお知らせします。

★第10話『アロマちゃんは絶対安静１.』

ーあらすじー

怪我のせいで練習に参加できず焦りを感じているアロマに向陽は「僕にお尻を触らせてください」と提案する。高架下のバスケットコートでアロマのお尻を後ろから揉みほぐす向陽。そんな彼女に告げたアドバイスとは…!?

一方、学校ではマッサージの実力が評判になり、生徒たちからマッサージの依頼を受ける向陽だったが、ついに教頭からお呼びがかかり...

★『ミニアニメ劇場 その10』

『さわらないで小手指くん』に登場するキャラクターたちが可愛いミニキャラになって様々な物語を展開！本編とはまた変わったドタバタコメディをお楽しみください。



1本目：とりしらべないで小手指くん５.／本郷みゆき編

2本目：ある日使命を授かった僕は、ひとつ屋根の下に住む女子たちを魔法少女にするようです４.

TVアニメ「さわらないで小手指くん」

■放送情報

【オンエア版(放送版)】

・TOKYO MX

2025年10月5日より毎週日曜25:05～

・BS11

2025年10月6日より毎週月曜25:00～

【デレギュラ版(一部規制解除版)】

・AT-X

2025年10月9日より毎週木曜日23:00～

■配信情報

【完全デレギュラ版(規制解除版)】※映像・音声ともに無修正

・AnimeFesta＜単独独占配信＞

10月5日より毎週日曜25:05～

【デレギュラ版(一部規制解除版)】※映像・音声ともに一部規制解除

・DMM TV ＜単独独占配信＞

10月5日より毎週日曜25:05～

【オンエア版(放送版)】※映像・音声ともに大きく規制

・AnimeFesta／DMM TV＜先行配信＞

10月5日より毎週日曜25:05～

・その他配信サービス

10月8日24:00～より順次配信

※放送・配信日時は変更になる可能性があります。

■あらすじ

小手指向陽・高校１年生。特技は、気持ちよくさせすぎちゃう超絶マッサージ！！学費を稼ぐため、スポーツ強豪校・星和大付属高校の寮の管理人となった向陽。そこで出会ったのは、曲者揃いの美少女アスリート達だった！医学部特待をGETするため、向陽は彼女達の「心身のケア」に勤しむことに！ 過激すぎるのに、尊すぎる……！？ 新時代のマッサージラブコメ、ここに悶絶！！

■スタッフ

監督 ：斎藤久

シリーズ構成・脚本 ：白樹伍鋼

キャラクターデザイン ：塚本龍介

色彩設計 ：浦大器

美術監督 ：白石誠

撮影監督 ：東郷誠

編集 ：増永純一

音響監督 ：吉田光平

音楽 ：えんどうちひろ

プロデュース ：デレギュラ

アニメーション制作 ：Quad

製作 ：ウェイブ

■キャスト

小手指向陽：安田陸矢

楠木アロマ：直田姫奈

北原あおば：芹澤優

住吉いずみ：会沢紗弥

狭山ヶ丘ちよ：村上まなつ

本郷みゆき：青木瑠璃子

『さわらないで小手指くん ミニアニメ劇場』

■配信情報

・AnimeFesta・DMM TV＜先行配信＞

10月5日より毎週日曜25:05～

・その他配信サービス

10月8日24:00～順次配信

■スタッフ

アニメーション制作：フロントウイング

プロデュース：デレギュラ

企画・製作：ウェイブ



(C)シンジョウタクヤ・講談社／ウェイブ

アニメーションレーベル「デレギュラ」

レーベル名の「デレギュラ」は、規制解除・自由化を意味する"deregulation"を由来としたもので、『制約の無い作品製作で世の中に感動を生み出したい』という想いを込めています。

ジャンルとしては刺激的な分野に特化し、映像表現の工夫を通じて、原作の魅力を最大限伝えられるような作品作りに尽力していきます。自社IPだけでなく他社IPへのアニメ出資事業を強化し、主幹事としてもアニメ製作に積極投資していくことで、世界に誇る日本のアニメーション産業の発展と認知向上にも貢献できるように努めていきます。

公式X：@Deregula_anime

株式会社ウェイブ

ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：73,000,000円

代表者：代表取締役 関口航太

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/