「jouetie(ジュエティ)」アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」とのコラボレーションアイテム予約スタート

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則／本社：東京都渋谷区）が展開するレディースブランド「jouetie（ジュエティ）」は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」とのコラボレーションを発表。2025年12月11日(木)より、公式通販サイト「RUNWAY channel（ランウェイチャンネル）」および「ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。

【アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』×jouetie】フィットTシャツ

販売ページ：http://s.runway-ch.jp/jojo4

本コラボレーションでは、シリーズ唯一の女性主人公である空条徐倫をはじめ、個性豊かなキャラクターたちをデザインしたTシャツや、物語の独特な世界観を落とし込んだシャツやバッグなど、多彩なアイテムを展開します。

■商品概要

【アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』×jouetie】フィットTシャツ

価格 ：7,920円(税込)

カラー：オフホワイト/ブラック/ブルー

サイズ：M

【アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』×jouetie】オーバーTシャツ

価格 ：7,920円(税込)

カラー：オフホワイト/ブラック/ブルー

サイズ：M

【アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』×jouetie】BIGシャツ

価格 ：13,200円(税込)

カラー：アイボリー/ブラック/ブルー/ミックス

サイズ：M

【アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』×jouetie】ミニボストンBAG

価格 ：12,100円(税込)

カラー：ブラック/シルバー

サイズ：F

■アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」

『ジョジョの奇妙な冒険』とは、1987年より「週刊少年ジャンプ」にて連載がスタートした荒木飛呂彦原作の大人気漫画。アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』はアメリカの海に囲まれた刑務所を舞台に空条徐倫と仲間たちによる壮大な戦いを描いた原作第6部にあたる。

現在各配信プラットフォームにて好評配信中。

■発売について

2026年２月中旬頃より店舗・WEBストアにて順次発売予定

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/jouetie/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/jouetie/

・店舗：https://jouetie.com/shoplist/

■jouetie オフィシャルサイト/SNS

HP：https://jouetie.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/jouetie/

Instagram：https://www.instagram.com/jouetie_official/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/jouetie_com

■jouetieコンセプト

MIX GIRL

ストリートスタイルをベースに

ヴィンテージ、ロック、モード、ロマンティックテイストのスタイリングをMIX

様々なスパイスが、年齢に囚われないワンランク上で遊び心のあるファッションと

ライフスタイルを楽しむ女性を演出します