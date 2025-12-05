TAX GROUP加盟店　3か月で50社突破!

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原 広一)が提供する、AI技術を活用した税理士事務所向け総合支援サービス「TAX GROUP」の加盟税理士事務所数が、ローンチ後、約3か月で50社を突破いたしました。(2025年12月4日時点)

加盟店50社突破の背景

2025年9月にサービス提供を開始した「TAX GROUP」は、税理士業界の課題解決を目指し、AI技術との共存による新たな業務モデルの確立を支援するサービスです。サービス開始以降、全国の税理士事務所から多くのお問い合わせをいただき、約3か月で50社の加盟を達成することができました。

10月末に30社を突破して以降も、サービスへの関心は高まり続けており、月間10社以上という順調なペースで加盟事務所が増加しております。

加盟事務所からは「AI-OCR自動取引データ生成システムにより手入力作業が大幅に削減された」「月次伴走支援により、最新のAI活用ノウハウを学べる」「ミギウデスクールの教育コンテンツでスタッフのスキルアップが実現できた」「加盟事務所間のコミュニティで有益な情報交換ができる」など、多くの好評の声をいただいております。

TAX GROUPの主要サービス

1. AI-OCR自動取引データ生成システム

手入力作業を最大90%削減し、業務効率を劇的に向上

2. 月次伴走支援

経営課題や最新AI活用に関する専門家による継続的なサポート

3. 教育コンテンツ「ミギウデスクール」

クラウド会計から補助金、M&Aまで幅広い研修プログラムを提供

4. 集客・ブランディング支援

ホームページ制作、営業資料テンプレート、コミュニティ「ふらっと」による情報交換の場を提供

料金体系

標準プラン: 月額49,800円 / 年額477,600円(月換算: 39,800円)※税別

一人事務所プラン: 月額20,000円 / 年額180,000円(月換算: 15,000円)※税別

今後の展望

SoLaboは2026年12月末までに600事務所、2027年12月末までに1,500事務所、2028年12月末までに3,000事務所への導入を目指し、税理士業界全体のDX化を加速させてまいります。

加盟店50社突破を重要なマイルストーンとして、より多くの税理士事務所にTAX GROUPの価値をお届けし、業界の未来を共に切り拓いていく所存です。今後も継続的なサービス改善と加盟事務所へのサポート強化を通じて、税理士業界の発展に貢献してまいります。

【全額キャンペーン実施中】

現在、弊社が自信をもって提供するこの品質を、より多くの企業様に体験していただくため、生産性・精度・スピード・コストに満足いただけなければ事務手数料・ロイヤリティを全額返金させていただくキャンペーンを実施しております。詳しくは、下記リリース記事をご参照くださいませ！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000382.000044897.html

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp

報道関係のお問い合わせ

問い合わせフォーム：https://forms.gle/VCYByNfVAWnTu8WX7