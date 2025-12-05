「いい夫妻の日」(11月23日)に感謝で絆を深める『Couples′ Thanksgiving Day』を開催！

アニヴェルセル株式会社

ゲストハウスウェディングを中心に、記念日プロデュース事業を展開するアニヴェルセル株式会社は、2025年11月23 日(日・祝)「いい夫妻の日」に、ご夫妻が感謝を伝え合い、“ありがとう”で絆を深めるイベント『Couples' Thanksgiving Day』をアニヴェルセル 表参道・アニヴェルセル みなとみらい横浜の2店舗で開催しました。

140組350名様のご夫妻・ご家族が来場され、参加後のアンケートによると満足度は96.3％とご好評いただき、普段はなかなか言葉にできない感謝の気持ちを互いに伝え合うことで、絆を深めるきっかけになったというお声を多数いただきました。今後もアニヴェルセルのビジョンである、お客様の人生に寄り添い、感動を提供し続ける記念日プロデュース企業を目指して、取り組んでまいります。

「いい夫妻の日」は“ありがとう”で絆を深める一日

本イベントは、“ありがとう”で絆を深め合っていただくことで、結婚の価値をあらためてご体感いただくことを目的として実施いたしました。ご参加いただいたお客様と、その周りの方々が「いい夫妻の日」という記念日を祝う文化を通じて、幸せの輪を広げていくことが、アニヴェルセルが目指す幸せあふれる社会の実現に貢献できたものと考えております。また、運営スタッフ一同も、お客様の笑顔や温かい言葉に触れることができ、アニヴェルセルの存在意義である 「心と心を結んで、人と人を結ぶ。」をあらためて深く実感できた一日となりました。

『Couples' Thanksgiving Day』イベントレポート

チャペルで愛を新たに誓う約束「バウリニューアルセレモニー」

「バウリニューアル」とは、結婚した夫妻が人生の節目にあらためて愛を誓うセレモニーです。オリジナルのセレモニーシートをご用意し、感謝を伝えながら、これからどんな夫妻になりたいか、そのための約束を新たに誓い合っていただきました。

感謝の花言葉に想いを込めた「Thanksフラワー」

「Thanksフラワー」では、夫から妻へ、妻から夫へ、さらには親から子へ、好きなところや日頃からの“ありがとう” の気持ちを伝えながら、「感謝」の花言葉をもつガーベラをお渡しいただきました。気持ちを伝える側も、受け取る側も、照れながら笑顔があふれる時間でした。

幻想的な光景が広がった「バルーンランタンリリース」

毎年11月に開催される本場タイのランタン祭りがもつ“感謝と厄払い”の想いを重ね、ロマンティックな演出としてバルーンランタンリリースを実施いたしました。表参道店ではチャペル内にて、みなとみらい横浜店では夜空に浮かぶ幻想的な光景を通じて、ご参加いただいた皆様の思い出づくりをお手伝いいたしました。

アニヴェルセルカフェにて「いい夫妻の日限定ディナープラン」 （協賛：ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社）

「いい夫妻の日」限定のディナープランとして、乾杯用のシャンパン「ポメリー ブリュット ロワイヤル」をプレゼントし、これまで夫妻がともに過ごしてきた日々を祝う、特別なひとときをお過ごしいただきました。また、その場で撮影した写真をプリントしたラテアートや、事前にお預かりしたメッセージを添えた記念日プレートなど、表参道店・ みなとみらい横浜店それぞれの演出が、皆様の素敵な思い出づくりに華を添えました。

お客様の声

当日ご参加いただいた方のアンケートを一部抜粋してご紹介いたします。

「自分たちの仲が深まった気がしました！あの時の気持ちを思い出す事ができました」

「結婚記念日ということもあり、今一度感謝の気持ちを伝え合える良いきっかけとなった」

「ふたりで誓いのリニューアルができたり、普段なかなか言えない感謝を伝えられたり、こどもたちを連れて行けたこ とが嬉しかったです」

「25年前に結婚式を挙げました。家族4人で参加できて楽しいひとときを過ごせました」

「改めてアニヴェルセルで結婚式してよかったと思える一日でした。もう少しこどもが大きくなったら、カフェでのデ ィナーも楽しみたいです」

「他の参加者の方々の笑顔を見ていてこちらも癒されました」

「いい夫妻の日」とは？

11月23日は記念日プロデュース企業であるアニヴェルセル株式会社が、「いい夫妻の日」として2020年に制定した記念日です。一般社団法人 日本記念日協会により認定され、正式に登録されました。アニヴェルセルが考える「いい夫妻の日」とは、“ありがとう”で夫妻が絆を深める日です。普段はなかなか言葉にできない感謝の気持ちを互いに伝え合い、笑顔があふれる記念日となるよう、大切な一日をアニヴェルセルがサポートいたします。

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念 日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルは フランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならび にサービスをご提供しています。

