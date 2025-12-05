『バトル・ロワイアル』教師・キタノのセットアップジャージ　25年前の映画公開日12/16（火）より限定販売決定！ファーストサマーウイカ＆鈴木もぐら着用写真も公開！

株式会社つみき（Ｃ）２０００「バトル・ロワイアル」製作委員会（Ｃ）２０００「バトル・ロワイアル」製作委員会

Filmarksが展開するブランド「Filmarks Culture Wear」より、映画『バトル・ロワイアル』公開25周年を記念して、当時の公開日である12/16（火）から、教師・キタノが着ていたジャージをイメージしたセットアップ及びオリジナルTシャツのオンラインストアでの限定受注販売が決定した。また12/16（火）には全国の映画館で入場特典付きの1日限定の上映も行われる。

さらに今回の商品の発売を記念して、ジャージの商品化を待望していた俳優・タレントのファーストサマーウイカと、お笑いコンビ「空気階段」鈴木もぐらの二人がジャージを着用した写真も公開された。

【『バトル・ロワイアル』ジャージセットアップ + オリジナルTシャツ商品概要】

今回発売が決定したアイテムは作中で教師・キタノが着ていたジャージをイメージしたセットアップ（ジャケット/ボトムスのみの購入も可能）。デザインのモチーフは本作でのみ登場する架空のブランド”NORTHFIELD SPORTS”。もしこのブランドがTシャツを販売していたらという設定の元、ロゴ付きのオリジナルT-シャツも併せて発売される。

また今年4月の全国リバイバル上映時に発売し、受注受付が終了していた「Tシャツ 鎌Ver.」の再販がこのたび決定した。

1. 『バトル・ロワイアル』NORTHFIELD SPORTSジャージ セットアップ

■価格：

セットアップ \27,000（税抜) / トラックジャケットのみ \18,000（税抜) / トラックパンツのみ \14,000（税抜)

■サイズ： M・L・XL・XXL

■購入方法：

ECサイト「Filmarks Store」にて12月16日（火）正午12:00 ～ 1月5日（月）23:59の間限定受注販売。

・セットアップ

https://store.filmarks.com/products/subtrw022512

・トラックジャケット 単品

https://store.filmarks.com/products/jkbtrw012512

・トラックパンツ 単品

https://store.filmarks.com/products/ptbtrw012512

2. 『バトル・ロワイアル』NORTHFIELD SPORTSオリジナルTシャツ

■価格：\5,400（税抜)

■サイズ：M・L・XL・XXL

■購入方法：

ECサイト「Filmarks STORE」にて12月16日（火）正午12:00 ～ 1月5日（月）23:59の間限定受注販売。

https://filmarks.stores.jp/

3. 『バトル・ロワイアル』Tシャツ 鎌Ver.

本作の中でも非常に象徴的で冷酷な存在であり、柴咲コウが演じた"相馬光子"に支給された"鎌"をモチーフとして、前面センターに大きくプリントしています。

また劇中のセリフである「あたしただ⋯奪う側に回ろうと思っただけよ」という彼女の台詞の英訳をプリント。

■価格：\6,300（税抜）

■サイズ： M・L・XL・XXL

■購入方法：

ECサイト「Filmarks Store」にて12月16日（火）正午12:00 ～ 1月5日（月）23:59の間限定受注販売。

【『バトル・ロワイアル』公開情報（入場特典あり）】

25周年を記念して映画『バトル・ロワイアル』が当時の公開日12/16（火）に1日だけ上映される。来場者への入場特典は限定のミニポスター。表には当時のポスターアートワークが、裏面には俳優・タレントのファーストサマーウイカとお笑いコンビ「空気階段」鈴木もぐらのジャージセットアップ着用写真がデザインされる。

（Ｃ）２０００「バトル・ロワイアル」製作委員会

更にミニポスターに記載のQRコードから期間内にジャージセットアップを購入すると定価より10%の割引を受けることができる。*画像はイメージです。

公開情報詳細

『バトル・ロワイアル』

公開日：2025年12月16日（火）

公開劇場：

［埼玉］MOVIXさいたま

［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ

［大阪］なんばパークスシネマ

レイティング：R15+

※劇場により上映時間が異なります。

配給：東映、Filmarks

・予告編

https://youtu.be/kB-_sdUGnYM

【『バトル・ロワイアル』作品情報】

2000年／日本／113分

https://filmarks.com/movies/33708

原作：高見広春 （太田出版 刊～幻冬舎文庫 収録）

監督：深作欣二

脚本：深作健太

出演者：藤原竜也、前田亜季、山本太郎、栗山千明、柴咲コウ、安藤政信、ビートたけし ほか

＜あらすじ＞

全国の中学3年生4万3000クラスの中から無作為に選ばれた1クラスを、最後の1人になるまで殺し合わせる新世紀教育改革法・通称【BR法】…1人ずつ支給される様々な凶器。ルールを破ると爆発する首輪。

外界から遮断された無人島で、42名の中学生たちの、血塗られた3日間が唐突に、そしてあまりに理不尽に幕を上げてゆく…。

【Filmarks Culture Wearとは】

Wear culture.

Live its world.

Express yourself.

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるグッズではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「身につける」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_culture_wear/

X：https://x.com/Filmarks_Wear

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/