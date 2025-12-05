2年ぶりに開催！次世代を担うミュージカルスターと共に、新年を迎えるスペシャルイベント　カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026　ライブ配信決定！

株式会社サンライズプロモーション

2025年12月31日（水）に、東京国際フォーラム ホールAにて開催する

「カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026」。

この度、ライブ配信を行う事が決定しました。

2023年末に行った「カウントダウン ミュージカルコンサート 2023-2024」の好評を受けて2年ぶりに

開催される今回の公演には、岡宮来夢、甲斐翔真、木下晴香、小林唯、sara、東啓介、平間壮一、三浦宏規、森崎ウィン、屋比久知奈ら次世代を担うミュージカルスターが出演。構成・演出には上田一豪、音楽監督は大貫祐一郎、振り付けは加藤敬二と、2023年と同じクリエイター陣が再集結いたします。

話題作が続々と発表、上演されている2025年を締めくくり、2026年へと胸を膨らませる。そんなワクワクとした期待に満ち溢れるカウントダウン・ミュージカルコンサート。

本公演をより多くの皆様に楽しんで頂くため、ライブ配信を行う事が決定しました。

見逃しやアーカイブ配信は行いません。豪華な出演者の皆様が届けるミュージカルナンバーと共に

新しい年の到来を同時に体験できるライブ配信を是非お楽しみください。

■公演概要

【公演名】カウントダウン ミュージカルコンサート 2025-2026

【構成・演出】上田一豪

【音楽監督】大貫祐一郎

【出演】岡宮来夢、甲斐翔真、木下晴香、小林唯、sara、東啓介、平間壮一、三浦宏規、

森崎ウィン、屋比久知奈（50音順）

【日程】2025年12月31日（水）22：00開演

【会場】東京国際フォーラム ホールA

［東京都千代田区丸の内3丁目5番1号］

【チケット料金（全席指定／税込価格）】S席：15,500円／A席：12,500円／B席：9,500円

【配信チケット】販売窓口 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/cdm2025/

12月5日(金)正午より販売開始

オンライン配信チケット料 4,500円(税込)

※注意事項をご確認の上、お買い求めください

【主催】サンライズプロモーション／三菱地所

【後援】TBSラジオ

【問い合わせ】サンライズプロモーション：0570-00-3337（平日12:00～15:00）

【公式HP】https://cdm.srptokyo.com

【X（旧Twitter）】 @srp_cdm(https://x.com/srp_cdm)

【Instagram】 @srp_cdm(https://www.instagram.com/srp_cdm/)