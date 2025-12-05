二宮和也・著『独断と偏見』が、年間ブックランキングで「11冠」の大記録を達成！　「オリコン年間BOOKランキング2025」、トーハン・日販「2025年 年間ベストセラー」などの各部門で1位を獲得。

株式会社集英社

今年6月に集英社新書から刊行した二宮和也氏による初の新書『独断と偏見』が、数々の年間ブックランキングで第1位を獲得する快挙を達成しました。発売直後から大反響を呼び、累計発行部数22万部を突破(電子版含む）した本書籍。エンターテイナーとしての思考、 ビジネス論や人づきあいの流儀、会話術から生死観に至るまで、縦横無尽に語りおろし、新書にあらたな風を吹き込んだ話題の1冊です。

【獲得した年間ランキングはこちら】

☆「オリコン年間BOOKランキング2025」ジャンル別「タレント本」 1位

※オリコン調べ。集計期間：2024/12/2付～2025/11/24付

☆「オリコン年間BOOKランキング2025」形態別「新書」 1位

※オリコン調べ。集計期間：2024/12/2付～2025/11/24付

☆ダ・ヴィンチ「BOOK OF THE YEAR 2025」エッセイ・ノンフィクション・その他部門 第１位

※『ダ・ヴィンチ』2026年1月号にて発表。

☆紀伊國屋書店 年間１位（新書／教養新書)

☆三省堂書店 年間1位（新書）

☆TSUTAYA 年間1位（新書）

※対象：2025年発売の新書

☆未来屋書店 年間１位（新書／教養新書）

☆楽天ブックス「年間ランキング2025」新書部門 第1位

※楽天ブックス調べ。集計期間：2025年1月1日～2025年10月20日

☆タワーレコードオンライン「2025ベストセラーズ」新書ジャンル 1位

※タワーレコードオンライン調べ・集計期間：2025年1月1日～11月30日

☆トーハン「2025年 年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門 第1位

※トーハン調べ。2025年12月1日発表。

☆日販「2025年 年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門 第1位

※日販調べ。2025年12月1日発表。

著者・二宮和也氏のコメント

「この歳になって“初めて”が訪れるということは本当にありがたいことだし、感謝しかないです。このニュースを見て、聞いて“あ、二宮って本出してたんだ”と思って手に取ってくださるきっかけになればと思いますし、すでに手に取ってくださった方は“これが11冠なんだ！”と思って読み直してくださったらと。年末年始の予定が決まっていない方のひまつぶしくらいにはなると思うので（笑）、ぜひお時間があれば読んでいただけると嬉しいです」

【書籍について】

タイトル：『独断と偏見』

著者：二宮和也

発売日：2025年6月17日（火）

頁数：192ページ

定価：1,100円（税込10％）

判型：新書判

ISBN：978-4-08-721368-3

集英社新書(https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721368-3)

※電子版も発売中。

※集英社新書が運営する本書の公式Xアカウント（@nino_shueisha(https://x.com/nino_shueisha)） にて随時情報発信中。

【著者プロフィール】

二宮和也（にのみや・かずなり）

1983年6月17日生まれ、東京都出身。1999年、アイドルグループ「嵐」のメンバーとしてデビュー。映画やドラマ、バラエティ、CMなど幅広く活躍。最近の主な出演作品に映画『ラーゲリより愛を込めて』『アナログ』、ドラマ『ブラックペアン』シリーズなど。最新映画は『8番出口』。2016年、映画『母と暮せば』で第39回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。雑誌「MORE」の連載をまとめた書籍『二宮和也のIt ［一途］』を2024年11月に集英社より刊行。

「集英社新書」について

“知の水先案内人”をキャッチフレーズに、1999年12月に発刊されたレーベル。大量に流れ込む情報の海を漕ぎ渡るための「知識に裏付けされた知恵」を提供する「真の意味での実用書」をコンセプトとする。旬な人物やタイムリーな話題を掘り下げる一方で、集英社ならではのエンターテインメント性と「知」を接続する企画にも挑戦し、幅広い世代が手に取りやすい新書を目指します。