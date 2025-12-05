ふぇち×ピュアBL「好きなら脱がせて。」ドラマCD発売＆配信決定！【出演：浦 和希・小松昌平】PV＆キャストインタビュー公開！

株式会社リブレ

女装ももちろん可愛かったけど、そんままが一番かわいい。

カースト上位幼なじみ × 女装癖アリ優等生

「好きなら脱がせて。」2026年3月10日ドラマCD発売＆配信決定！

◆PV動画・キャストインタビューを公開【CV：浦 和希＆小松昌平】

◆特装盤・DLカード版は、佐倉リコ描き下ろし『マンガ小冊子』つき(ハート) チラ見せ!!

◆アニメイト限定セットは、佐倉リコ描き下ろしちびキャラ『アクリルスタンド』

◆店舗特典デザインも大公開☆

◆サイン色紙やミニパネルが当たる!?抽選会などキャンペーンも♪

ドラマCD「好きなら脱がせて。」特設WEBサイト

https://www.b-boy.jp/special/suki-nuga/cd/

ドラマCD「好きなら脱がせて。」

＜原作＞

佐倉リコ

＜キャスト＞

貴音：浦 和希

晃佑：小松昌平

＜発売・配信日＞

2026年3月10日（火）

＜ストーリー＞

『こういう服を着るのは 想像しやすかったから

晃佑がどんな風に触るのか どんな風に抱くのか――』

生徒会副会長を務める優等生な貴音にはヒミツの日課があった。

それは幼なじみの晃佑に抱かれる妄想をしながら、女装姿でひとり慰めること。

ある晩、いつもの日課を終えた貴音はスカート姿のまま眠り込んでしまう。

偶然、家に遊びに来ていた晃佑にその姿を目撃されてしまって――!?

「貴音 昨日の格好もう一回見せて」

幼なじみからステップアップ(ハート)ふぇち×ピュアBL！

◆PV動画公開◆

ドラマCD「好きなら脱がせて。」PV動画を公開！

出演：浦 和希・小松昌平

https://youtu.be/yOoGzoMJyPg

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yOoGzoMJyPg ]

◆キャストインタビュー公開◆

ドラマCD「好きなら脱がせて。」出演キャストのインタビューを公開！

【CAST：浦 和希・小松昌平】

左から）晃佑役：小松昌平／貴音役：浦 和希

――収録を終えてのご感想をお願いします。

貴音役・浦 和希）すごく面白い作品で、素直に自分の気持ちを出して演じられる作品でした。貴音くんが本当に可愛い子なので、「いかにどう可愛く演じるか」が僕の中のミッションでした。一生懸命頑張れたんじゃないかなって勝手に思っています。

晃佑役・小松昌平）本当に楽しい一日だったな。浦くんと二人でドラマCDをメインで演じるのは初めてだったので、浦くんがどういう感じでくるか楽しみだったんです。いい意味で、家で台本を読んでいた時のイメージとはまた違う貴音でした。もうしっかり男なんです。どこか強さも感じられるような貴音が、フワッと弱いところや可愛いところを見せたりする。その表情が僕自身もすごく気になって、惹きつけられる貴音でした。本当に浦くんに引っ張ってもらった現場でした。

浦）いやいやいや、やめてください！ そっくりそのままお返しします！

小松）二人でやれて楽しかったですね（笑）。

インタビュー全文はこちら :https://www.b-boy.jp/special/suki-nuga/cd/interview.html

◆選べる4タイプで販売！予約受付中◆

■特装盤

商品名：「好きなら脱がせて。」ドラマCD特装盤【マンガ小冊子セット】

価格：4,400円（税込）／CD1枚組＋描き下ろしマンガ小冊子

■通常盤

商品名：「好きなら脱がせて。」ドラマCD通常盤

価格：3,960円（税込）／CD1枚組

■DLカード版 ＼新商品!!／

商品名：「好きなら脱がせて。」音声ドラマDLカード版【マンガ小冊子セット】

価格：4,400円（税込）／シリアルコード入りDLカード＋描き下ろしマンガ小冊子

※DL（ダウンロード）カード版には、CDは付きません。

※スマートフォン専用サイト『ポケットドラマCD』の再生専用アプリで音声視聴を行うためのシリアルコードが入った【DLカード】と、【マンガ小冊子】がセットになった期間限定販売商品です。

※シリアルコードには有効期限があります。

［販売期間］発売より1年間（～2027年3月9日）

［シリアルコード有効期限］：発売より2年間（～2028年3月9日）

※シリアルコード有効期限内に取得いただいた音声は、期限後もアプリ内で視聴可能です。

■配信版

商品名：「好きなら脱がせて。」音声ドラマ配信版

配信サイト：ポケットドラマCD、DLsiteがるまに、アニメイト通販、Renta！、honto

★ポケットドラマCDでは、本日より予約販売を開始！

https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=141714

※特装盤・通常盤は、アニメイト、コミコミスタジオ、とらのあな、ステラワースなど一部取り扱い書店・CDショップにて販売。

※DLカード版は、アニメイト・コミコミスタジオのみで販売。

※特装盤・通常盤・DLカード版・配信版の音源内容は同じです。

※特装盤・DLカード版の【マンガ小冊子】の内容は同じです。

※配信版は、音源のみの販売になります。特典＆キャンペーン等の対象外商品となります。

◆佐倉リコ描き下ろしマンガ小冊子（特装盤・DLカード版共通）◆

特装盤・DLカード版は、佐倉リコ描き下ろしマンガ12ページを収録した小冊子つき!!

晃佑のリクエストで、貴音がえっちなお巡りさんのコスプレに挑戦！

◆特典情報（特装盤・通常盤・DLカード版共通）◆

●アニメイト

【特典】佐倉リコ描き下ろしマンガペーパー

（特装盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3305933/

（通常盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3305934/

（DLカード版）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3305935/

★アニメイト限定セット★

【有償特典】佐倉リコ描き下ろしちびキャラアクリルスタンド

【価格】特装盤・DLカード版：5,280円(税込)／通常盤：4,840円(税込)

（特装盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3306986/

（通常盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3306987/

（DLカード版）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3306988/

●コミコミスタジオ

【特典】キャストトークCD（出演：浦 和希＆小松昌平）

（特装盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199407

（通常盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199408

（DLカード版）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199409

＊DLカード版を購入の方には、CDではなく、ポケットドラマCDで視聴できる「キャストトーク視聴用シリアルコード」をお渡しします。

●とらのあな

【特典】アクリルコースター

（特装盤）https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006665002/

（通常盤）https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006665003/

●ステラワース

【特典】キャラクターメッセージ入り2L判ブロマイド

（特装盤）https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=110725&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0(https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=110725&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0)

（通常盤）https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=110726&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0(https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=110726&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0)

◆フェア＆キャンペーン情報（特装盤・通常盤・DLカード版共通）◆

●アニメイト 早期予約特典

【特典】ブロマイド

2026年2月1日（日）までに予約した方、全員にプレゼント

⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3306986/

●コミコミスタジオ 早期予約特典

【特典】ダイカットステッカー2枚セット

2026年2月1日（日）までに予約した方、全員にプレゼント

⇒ https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199407

●アニメイト通販 予約キャンペーン

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙（佐倉リコ、浦 和希、小松昌平）

2026年3月3日（火）までに予約した方から抽選でプレゼント

⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3306986/

●アニメイト池袋本店・名古屋・天王寺 抽選会

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙・ちびキャラパネル

期間中対象店にて、抽選会を開催

⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114167

●とらのあな 発売記念フェア

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙（佐倉リコ、浦 和希、小松昌平）

期間中に対象店でご購入した方に、応募券をプレゼント

⇒ https://news.toranoana.jp/333595

◆公式SNS＆WEBサイト◆

★ドラマCD「好きなら脱がせて。」特設WEBサイト

⇒ https://www.b-boy.jp/special/suki-nuga/cd/

★キューエッグ公式YouTube

⇒ https://www.youtube.com/@LibrePublishing

★キューエッグ公式X @BLCD_CEL

⇒ https://x.com/blcd_cel

★佐倉リコ先生X @ricosakura000

⇒ https://x.com/ricosakura000

★ビーボーイ編集部公式X @bboy_editor

⇒ https://x.com/bboy_editor

◆権利表記◆

(C)Rico Sakura/libre

株式会社リブレとは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/