【2025年最新調査】AIが選んだジュエリーブランドランキング TOP10を発表！1位は「STAR JEWELRY」

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、生成AIの回答データを集計・分析した独自調査『AIが選んだカジュアルジュエリーブランドランキング』を発表しました。

調査サマリー

調査概要

調査内容

- 【カジュアルジュエリー】関連クエリでの言及率No.1ブランドは「STAR JEWELRY」- AIモデルにより言及ブランドに違いが見られた- 調査対象：生成AI（ChatGPT / Gemini ）の回答に含まれるブランド- 調査日：2025年11月26日- 調査方法：【カジュアルジュエリー】に関連するクエリを生成AI（ChatGPT・Gemini）に繰り返し質問し、回答に含まれるブランドを抽出し言及数を集計 ※Web検索は未実施

ここからは、独自調査で明らかとなった調査結果の一部をご紹介します。

＜AIが選んだカジュアルジュエリーブランドランキングTOP10＞

1位：STAR JEWELRY

2位：MIKIMOTO

3位：Vendome Aoyama

4位：agete

5位：AHKAHA

6位：TASAKI

7位：4℃

8位：ete

9位：IENA

10位：GINZA TANAKA

（※%は言及率を示す）

＜AIモデル別（ChatGPT/Gemini）言及ブランドの違い＞

本調査では、ChatGPTとGeminiに、カジュアルジュエリーに関連する検索クエリで質問を投げかけ、回答に含まれるブランドを比較しています。その結果、両モデルで挙げられるブランドに差があることが分かりました。

その他、調査で使用した検索クエリ例や言及ブランドについては、調査資料をご覧ください。

movは、消費者の購買行動に対応する新たなマーケティング手法「ローカルインベントリマーケティング」（Local Inventory Marketing、略称：LIM）を提唱し、第一弾として口コミコムのオプションサービス「ライトOMOサービス」の提供を開始いたしました。

これにより、店舗や自社ECを持つ小売事業者様は口コミコムを活用し、Google検索・Googleショッピング・Googleマップ上に商品の情報や店舗の商品在庫情報を手間なく表示できるようになります。ユーザーの目に触れる機会が増えることで、商品の認知と訴求力が高まり、実店舗とEC双方への集客を促進します。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞



自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理



口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます

＜口コミコム特徴その2＞



口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート



集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

