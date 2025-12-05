韻踏合組合12作目となる待望のNEW ALBUM 『まだいけるぜ！』 が完成！

株式会社STARBASE『まだいけるぜ！』アートワーク

今年で結成25年を迎える韻踏合組合が、待望のニューアルバム『まだいけるぜ！』を完成させた。

通算12枚目となる今作には、バリエーション豊かな全12曲を収録。

先行シングルとしてリリースされた梅田サイファーとの共演曲「まだいけるか？」をはじめ、DJ PANASONICによるビートに乗せ、韻踏合組合が全力でラップを繰り広げる、エネルギッシュな「KELE」など、プロデューサー陣との初共演楽曲も多数収録された、ファン必聴の内容となっている。カラフルなトラックに、タイトル通りの前向きなメッセージがバイブスを上げてくれること間違い無し！

大阪発、アメリカを経由しジャマイカ、アフリカ、中近東、ブラジルまでを巡る音の世界旅行。

さぁ、再生ボタンを押して韻踏合組合と一緒に楽しもう！

●楽曲情報●

【リリース日】2025年12月12日（金）

【アーテイスト名】韻踏合組合

【タイトル】まだいけるぜ！

【レーベル】IFK Records

【各種配信サービス】https://lnk.to/IFK_MDIKRZ

【参加アーティスト】

peko, teppei, コーラ, KBD, テークエム, KZ, ILL SWAG GAGA, KennyDoes, KOPERU, Cosaqu (from 梅田サイファー) / JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID (from MIGHTY JAM ROCK) / ISSEI TERADA / Lily Spacey / ヌマバラ山ポール a.k.a 石原三静 / Matsumoto Hisataakaa (VINYL7 RECORDS) / Cosaqu / 法斎Beats / GM YOSHI / THE FLUX / SPIN MASTER A-1 / ENDRUN

【INDEX】

01. INTRO (Prod. Cosaqu)

02.まだいけるか？ feat. peko, teppei, コーラ, KBD, テークエム, KZ, ILL SWAG GAGA, KennyDoes, KOPERU, Cosaqu (from 梅田サイファー) (Prod. Cosaqu & SATUSSY)

03. KELE (Prod. DJ PANASONIC)

04. SHO-GUN (Prod. 法斎Beats)

05. バンビーナ feat. ISSEI TERADA (Prod. ISSEI TERADA)

06. GION feat. ヌマバラ山ポール a.k.a 石原三静 (Prod. 法斎Beats)

07. BLAST FROM THE PAST (Prod. GM YOSHI)

08. COOL RUNNING feat. JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID (from MIGHTY JAM ROCK) (Prod. THE FLUX)

09. どうでもええやん (Prod. SPIN MASTER A-1)

10. OVER DOSE (Prod. THE FLUX)

11. サラダバー feat. Lily Spacey (Prod. Matsumoto Hisataakaa)

12. I HOPE (Prod. ENDRUN)



All Recorded by Takayuki Iwasawa at IMLab Recording Studio (Except for #2

by Cosaqu at STUDIO COSMIC BASE / #8 by KYARA at MJR STUDIO)

Mixed by NAOtheLAIZA at BLOOM STUDIO

Mastered by ZETTON

Design: Okance (V&P.INC)

Cover Artwork: MSY

A&R: Takeshi "Three Tree" Miki (IFK RECORDS)

Executive Producer: Satoshi "Kumiai-Cho" Inoue (IFK RECORDS)

Special Thanks to UC, Sony Music, Mighty Jam Rock, SITO, VINYL7 RECORDS, HYPER TAMADE & All Supportors

●韻踏合組合 プロフィール●

（写真左より：HIDADDY/遊戯/SATUSSY/DJ KITADA KEN/ERONE）

今年で結成25周年を迎える、ナニワ裏庭の韻踏HIPHOP集団。

合体と脱退を繰り返し、SATUSSY(MC)、ERONE(MC)、HIDADDY(MC)、遊戯(MC)、DJ KITADA KEN、DJ KANという現在のかたちに。

これまでに、11枚のフルアルバムをリリースし、特に2014年には日本語RAPクラシックとなった「一網打尽 (REMIX)」がYouTube上にて現在2500万回再生を記録。全国各地で数々のREMIXを生み出し、一大バズを巻き起こした。

また主催イベント「SPOTLIGHT」は年々盛り上がりを見せ、現在では西日本最大級のMCバトルとして定着している。メンバーのERONEはフリースタイルダンジョンのモンスターを、HIDADDYは高校生RAP選手権のジャッジマンを務めるなどお茶の間にもその名前が浸透している。

今年の6月には大阪ユニバースにて25周年イベントを成功させ、待望のNEWアルバム「まだいけるぜ！」がリリース！

