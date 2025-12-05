『リミットゼロ ブレイカーズ』物語の始まりを感じられる新たなキービジュアルを公開！さらにアニメーションスタジオ「MAPPA」が制作するオープニングティザー映像を初披露

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社：大韓民国 板橋、共同代表:金 澤辰/朴 炳武、以下NC)は、現在開発中のPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG『リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）』(開発：VIC GAME STUDIOS(以下VIC)、マーケティング：株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA））は、新たなキービジュアルの公開、アニメーションスタジオ「MAPPA」が制作する新たなオープニングティザー映像の初披露、および公開記念SNSキャンペーンの開始をお知らせします。

■新たなキービジュアルを公開

【概要】

『リミットゼロ ブレイカーズ』は、まるでアニメをプレイしているかのような演出と緻密に構築されたストーリー、そしてスピード感のある戦闘アクションを特徴とするアニメーションアクションRPGです。

この度、新たなキービジュアルを公開しました。

主要キャラクターの「カイト」、「シオン」、「リズ」と共に、バックに写る潜空艇「ウィーバーウェル」に乗り込み、航海が始まる『リミットゼロ ブレイカーズ』の物語の始まりを表現しています。

■アニメーションスタジオ「MAPPA」が手掛けるオープニングティザー映像も同時公開

さらにアニメーションスタジオ「MAPPA」が制作するオープニングティザー映像を同時公開しました。

「MAPPA」により描き出される2Dアニメーションで、主人公「カイト」の戦いに臨む凛とした覚悟と、日常のシーンから躍動感あふれる戦闘へと突入する姿を垣間見ることができます。

今回公開された映像のフルバージョンを後日公開予定です。

≪オープニングティザー映像はこちら≫

https://youtu.be/OETzz0Rtr90

さらに、オープニングティザー映像の公開を記念したフォロー&リポストキャンペーンを、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xにて開催中です。

【開催期間】

2025年12月5日(金) 映像公開後 ～ 2025年12月12日(金) 23時59分まで

【賞品】

『リミットゼロ ブレイカーズ』キャラクターカード1枚 5名さま(抽選)

【参加方法】

1 『リミットゼロ ブレイカーズ』公式X( https://x.com/BREAKERS_japan )をフォロー

2 公式Xの固定ポストにある対象ポストをリポストで応募完了

【概要】

アニメーションスタジオ「MAPPA」制作のオープニングティザー映像の公開を記念して、抽選で5名さまにPGW2025の来場者限定で配布した『リミットゼロ ブレイカーズ』キャラクターカード1枚をプレゼントします。

キャラクターの魅力が詰まった映像をぜひご覧ください。

【タイトル情報】

タイトル名：リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）

ジャンル：アニメーションアクションRPG

対応プラットフォーム：App Store/Google Play/PC(Steam/PURPLE)

開発：VIC GAME STUDIOS

パブリッシング：NCSOFT

コピーライト：(C)2025 VIC Game Studios Co., Ltd., NCSOFT Corporation, KADOKAWA CORPORATION. All Rights Reserved.

公式サイト： https://breakers.plaync.com/

公式X：https://x.com/breakers_japan

公式YouTube：https://www.youtube.com/@BREAKERS_official

Steam：https://store.steampowered.com/app/3764400/LIMIT_ZERO_BREAKERS/

※当プレスリリースの内容は2025年12月5日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。