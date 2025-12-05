2025年書泉ベストセラーは、『ポケットモンスター』誕生のひみつを描いたあの本！～書泉・芳林堂書店の2025年ベストセラーのお知らせ～

株式会社アニメイトホールディングス

都内に「書泉」「芳林堂書店」を展開する株式会社書泉が、2025年のベストセラーを独自に集計しましたのでお知らせします。（※集計期間は2024年12月1日～2025年11月30日）各社からさまざまなベストセラーランキングが既に発表されていますが、「趣味の本屋」「アタマオカシイ本屋」として独自路線をいく弊社のランキングは今年も、独特なラインナップとなりました。

全体ランキングとともに、力を入れているジャンルのベスト５もまとめています。「まだこれは読んでいない！」「そもそも、その本を知らない！」というものも見つかるかもしれません。年末年始の読み物として是非ご覧ください。

１. 総合売上ベスト10

総合売上ランキング1位は、とみさわ昭仁さんと太田出版さんと復刊させていただきました『ゲームフリーク 遊びの世界標準を塗り替えるクリエイティブ集団』となりました。大人気ゲーム『ポケットモンスター』が生まれたときの現場の雰囲気やエピソードがいきいきと描かれている1冊です。弊社だけでも約5,000冊を販売しています。既に全国でも発売中ですので、これからゲームに携わりたい！という中高生のみなさんにも読んでいただきたい一冊です。（書泉っぽくないですかね）

2位は映画の人気そのままに既に発売されている本が爆発的に売れまくった『忍たま乱太郎 アニメーション設定画集』です。こちらは書泉オンラインを中心に全国の読者のみなさまのもとにたくさん旅だっていきました。

そして3位の『エルフ史 上中下 3冊セット』はファンタジー作品に出てくる「エルフ」に纏わる膨大な資料をまとめられた同人誌となっています。昨今ZINEの話題がメディアを賑わせる中、堂々のランクインです。

4位の『マンアフターマン 未来の人類学 re-edition』も太田出版さんとの復刊企画からの1冊。数万年後・数百万年後の人類の進化を描いた奇書です。こちらも全国で買い求めいただけるようになっています。

6位7位9位は書泉らしく「鉄道ジャンル」から。周年も重なりたくさん鉄道本が売れました。そして、8位『フィフス』10位『抹殺ゴスゴッズ』は、昨年から復刊でご一緒している飛鳥部勝則さんの作品です。『フィフス』は過去の短編をシリーズ化、書き下ろしを含む構成で弊社初の同人誌として出版させていただきました。『抹殺ゴスゴッズ』は、そのタイトルの迫力のあるボリュームで話題となった先生の15年ぶりの書き下ろし新作でした。

今年も、読者のみなさまに支えていただき、たくさんの作品をお届けできました。

こだわったジャンルからの1冊。著者のみなさま、出版社のみなさまと協力をして再度世の中に送り出せた1冊。そして、この1年で「これが大好きだ！」とファンのみなさまが声を大きくされて待ち望んでいた1冊。いろんな本を、これからもグイグイ売ってまいります！

２. 総合販売数ベスト10

こちらは書籍の販売価格に関係なく 「より多くの冊数が売れたもの」をベスト10にしてみました。売上冊数ランキングでは世界的にも大人気コミック『呪術廻戦』『僕のヒーローアカデミア』のそれぞれ最終巻がランクインしております。

また上位には売上ランキングにもランクインしておりました弊社独占復刊企画の『ゲームフリーク 遊びの世界標準を塗り替えるクリエイティブ集団』と『フィフス』が2位と3位に、その少し下には同じく売上ランキング4位にランクインしていた『マンアフターマン 未来の人類学 re-edition』が8位といったように10冊中3冊を弊社復刊企画が占めております。

まだまだ「もう一度読みたい、手に入れたい」という作品はたくさんありますので、今後も多くの作品を出版社のみなさまと協力して世の中に送り出したいと考えています。

さらに「鉄道の書泉」ならではの時刻表が今年も2タイトルランクイン。『貨物時刻表』『東武時刻表』は2023年から3年連続のベスト10入りの快挙を達成しております。

一般的な書店ではまずランクインが難しいような商品が、書泉・芳林堂書店では堂々のランクインを果たしております。きっと皆さまがお探しの商品を弊社でならば見つられるとおもいます。

皆さまのご来店をお待ちしております!!

そして、今年も他ベストセラーデータでフィーチャーされる「文芸」「文庫」についても集計をしています。特に全国的なチャートと比べて独特なベスト5になっています。

■ 文芸書 ベスト5

■ 文庫 ベスト5

両ランキングを飛鳥部勝則さんが制し、＜文芸・文庫＞リスト全体の70％をも占める異様さとなった。書泉・芳林堂書店では見慣れた光景だが、2026年は全国も制覇する予定。乗り遅れるな。

『アマチャ・ズルチャ』は芳林堂書店の限定復刊。『図説アポカリプスホテル運営記録』は書泉の人気タイトル。特典や施策がご好評いただきました。そしてこの尖った並びにも入ってくる『国宝』は今年本当に売れた本です。

■ 数学書 ベスト5

ここからは、株式会社書泉が力を入れ、たくさんの熱心なファンのみなさまにも支えられている9つのジャンル別のベスト5です。

講談社ブルーバックスの加藤文元先生の『はじめての圏論』が10月発売にもかかわらず堂々の1位に輝きました。

「ブルーバックスに実は圏論の本がなかった」ということもあり、大きな反響を呼んでいます。

2位は甘利俊一先生の人工知能と人間の本質に迫る『脳・心・人工知能 増補版』。

昨年につづき、お二人の著書が1・2位を独占する結果となりました。

■ プロレス ベスト5

2025年プロレス書籍ランキング、1位はなつぽい選手『29/30』ご自身のデビュー10周年記念本です、イベント＆フェアも大盛況でした。あの時のプロレス＆これからのプロレスが詰まったランキングになっております。

年末からは秋葉原にてUWF記念展も開催！これからもプロレス本を楽しみましょう！

■ コンピュータ ベスト5

1位は話題の人工知能関連。『LLMのプロンプトエンジニアリング』のほかにも多くの人工知能関連の書籍が出版されました。LLMは「大規模言語モデル（Large Language Models）」の略です。『改訂新版 良いコード／悪いコードで学ぶ設計入門』は著者の仙塲大也さんの選書フェアも好評でした。『Tidy First?』もコード改善とソフトウェア設計に関する書籍です。多くの方が受験される情報処理技術者試験の対策書籍も2位と5位にランクインしました。

■ 鉄道関連ベスト5

今年は永久保存版と呼ぶにふさわしい鉄道本が目立った1年でした。

そんなランキングの中で注目したいのは5位の「鉄道写真 広田尚敬」でしょうか。

鉄道ファンであれば一度はその作品に触れているであろう、広田さんの集大成の1冊。

もっともっと多くの書架にぜひ収まってほしい、残してほしいと思います。

さて来年はどんな1年となるでしょう。あなたにとっての永久保存したくなる1冊と出会える、そんな売場でお待ちしております

■ コミックベスト5

【売上別】【冊数別】

「呪術廻戦」や「僕のヒーローアカデミア」など人気作の完結巻や4年ぶりの新刊「よつばと」など、世間でも大いに盛り上がった作品が書泉でも数字を伸ばしました。

そんななか、「きょうのアンナ・コムネナ」「完本青い車特別版」など、まだまだ世間に広く知られていない作品も大きく数字を伸ばしました。

来年も他では出会えない作品に出合うために書泉に足を運んでもらえるよう、多くの作品を推していきます。

■ ラノベ・新文芸 ベスト5

ラノベ・新文芸1位『紫色のクオリア』は芳林堂書店と、10冊の限定復刊作品。大好評で早期に完売しました。2位『公爵様、悪妻の私はもう放っておいてください』はコミカライズが好評で原作書籍化の際は書き下ろしRシーンが大増量され大人気となりました。

3位の『恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。7』は4位『ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する 短編集』の著者雨川透子先生作品でアニメ化が発表された『悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。』と合同で2026年1月9日より書泉ブックタワーにてPOP UP SHOPの開催が決定しております。

■ 占いベスト5

1位は書泉限定販売の商品になります『まいどおおきに！大阪弁タロット』が堂々のランクイン！質問してパッとページを開くとユーモアな“大阪弁”のメッセージをもらえるだけでなく、またタロットや大阪弁の一部を学べる大人気の占い本です。

2位と5位の結果から2025年は「予言」に注目した年であったと実感をするような商品がランクインしております。

3位には、発案された鏡リュウジ先生の他5名(計6名)による1冊に6つの技法が収められた他に無いタロット本になります。

4位も書泉限定販売の商品で、読んだ方の多くの方から共感された真木あかりさんとアイビー茜さんから勇気を頂き前向きに生きられるZINEです。

■ アイドル・写真集 ベスト5

写真集ランキングはいずれもイベント開催作品がランクイン。グラビアアイドルから華々しくセクシー女優へ転身した瀬戸環奈さんは、1st・2nd写真集が同時入り。1stイベントは即完売、2ndは上限を倍増して堂々1位に。2位はOCTPATH待望の1st写真集、川瀬もえさん・田口愛佳さんのイベントにも多くのファンの皆様にご来場いただきました。来年もゲスト様とファンの皆さまが直接会えるイベントの場をより多く届けてまいります。

■ 中世ヨーロッパ ベスト5

中世におけるパンとパンをとりまく文化や社会を語った名著が1位を獲得！

西洋中世唯一の女性歴史家、ビザンツ皇女の数奇な運命を鮮やかに描きったコミック「アンナ・コムネナ」！今年ついに最終巻がでましたが、その公式同人誌が2位。1-4位までのランクはいずれも弊社での復刊と限定販売です。うちでしか手にはいらないよ！

書泉オンライン https://shosen.tokyo/(https://shosen.tokyo/)

皆さま、書泉ならではの個性豊かなランキングはどうでしたか？今回上げたジャンル以外にも更に趣味に特化した商品…書籍だけでなく各種ジャンルに関わるグッズ等も取り揃えております。これからも見て楽しい！来て楽しい！買って楽しい！書店を目指して参ります。重ねてご来店おまちしています。もちろん、オンラインショップでも、今回のランキングに上がっていた作品をお買い求めいただけます。（一部完売商品あり） 年末年始のおとも探しに是非ご利用ください。

