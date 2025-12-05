『雨と君と』YouTubeで全12話を一挙無料公開、本日配信スタート【原作コミックス第1～8巻 大好評発売中！】

株式会社講談社

累計発行部数60万部突破！二階堂幸先生の大人気マンガ『雨と君と』を原作とするTVアニメが、2025年7月からテレビ朝日系全国24局ネット"NUMAnimation"枠ほかにて放送され、9月末に最終回を迎えました。これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ『雨と君と』全12話を一挙無料配信いたします。本日12月5日から12月18日までの期間限定配信となりますので、ぜひ原作コミックスと一緒にお楽しみください！

『雨と君と』は、雨降る日に出会った1人と1匹の、ほっこり尊いふたり暮らしストーリー。なんてことない毎日に現れたちょっとおかしな相棒と、一緒に四季を感じながら食べたり、おでかけしたり、おしゃべり(?)したり…!? 疲れた心に届く、癒しの物語があなたに届きますように。ぜひお見逃しなく!!

原作コミックス第１～8巻も大好評発売中。こちらもご注目ください！

TVアニメ『雨と君と』全12話の動画はこちら：

https://youtu.be/7uWt4Xu-zQs

再生リスト「『雨と君と』全12話 イッキ見！【期間限定】2025年12月18日(木)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34CTmF7dOowM8bD6IeeZ7XjE&si=fAKXQ3dbTNI5XqQa(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34CTmF7dOowM8bD6IeeZ7XjE&si=fAKXQ3dbTNI5XqQa)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

『雨と君と』原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/title/02198/episode/376657

TVアニメ『雨と君と』 (全12話) 配信スケジュール

2025年12月5日(金)AM0:00～12月18日(木)23:59

(c)二階堂幸・講談社／雨と君と製作委員会