TVアニメ「FAIRY TAIL」YouTubeで1期1～8話を無料公開、本日配信開始【続編!! 「FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST」新刊発売＆最新スマホゲーム好評配信中！】

人気マンガ「FAIRY TAIL」「EDENS ZERO」などで知られる、真島ヒロの新作「FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST」(ネーム原作・真島ヒロ／作画・上田敦夫)の最新第22巻が12月9日発売予定。そして、12月3日からGOODROID社の最新スマホゲーム「FAIRY TAIL 魔導士クロニクル」が好評配信中！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「FAIRY TAIL」1期1～8話を本日12月5日から2026年1月4日までの期間限定配信となりますので、新作やゲームと一緒にぜひ楽しみください！

「FAIRY TAIL」は、魔導士ギルド“妖精の尻尾（フェアリーテイル）”が巻き起こす冒険ファンタジー物語。一人前の魔導士を目指す少女ルーシィは、火を操る魔導士ナツと出会い、彼のギルドに誘われるが…そこは超ブッ飛んだお騒がせギルド「フェアリーテイル」!? 個性的なメンバーと共に、ルーシィの大冒険が始まる!!―――ぜひお見逃しなく!!

TVアニメ「FAIRY TAIL」 1期1～8話の動画はこちら：

再生リスト「『FAIRY TAIL』1期1～8話 イッキ見！【期間限定】2026年1月4日(日)まで」：

TVアニメ「FAIRY TAIL」の最新スマホゲーム「FAIRY TAIL 魔導士クロニクル」好評配信中！

アニメ「FAIRY TAIL」(1期1～8話) 配信スケジュール

2025年12月5日(金)～2026年1月4日(日)

(c)真島ヒロ／講談社・フェアリーテイル製作ギルド・テレビ東京