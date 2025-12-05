スケッチャーズ × ジョエル・エンビード初のシグネチャーバスケットボールシューズ『SKX JE1』発売
カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くThe Comfort Technology Company(TM)の「SKECHERS(スケッチャーズ)」は、スケッチャーズ バスケットボールの契約選手で、NBAを代表するスター選手「ジョエル・エンビード」の圧倒的なプレースタイルを体現するブランド初のシグネチャーバスケットボールシューズ『SKX JE1』を2025年12月5日(金)より発売開始いたします。
フィラデルフィア・セブンティシクサーズのスター選手「ジョエル・エンビード」が、スケッチャーズとの初のシグネチャーバスケットボールシューズ『SKX JE1』を発表。※着用カラーは日本未発売です。
本モデルは、2023年MVPに輝き、NBAの頂点にたった彼の型破りな道のりに着想を得ており、繊細な技術と攻撃的な動きを融合させた独自のデザインとなっています。
ジョエル・エンビード コメント
スケッチャーズと共に『SKX JE1』の細部まで徹底的に調整を重ねてきました。今回、このシグネチャーシューズを世界に発表できることを光栄に思います。スケッチャーズは常にパフォーマンスと快適性の向上を追求しており、このシューズを共に開発するのに、最適なパートナーでした。
スケッチャーズ テクニカルパフォーマンス部門 副社長 ベン・スチュワート コメント
ジョエルと細かなところまでつめて、この初のシグネチャーシューズ『SKX JE1』を完成させることができました。開発のプロセス全体を通して、彼の試合における厳しい要求に応える、快適性とサポートの革新性に注力しました。『SKX JE1』はジョエルにとって最良の一足であるだけでなく、すべてのプレーヤーのパフォーマンスを高める製品です。
ジョエル・エンビードは、スケッチャーズ バスケットボールの契約選手の一人です。契約選手には他に、ジュリアス・ランドル、OG・アヌノビー、ノーマン・パウエル、アイザイア・ハーテンシュタイン、テレンス・マン、ジャバリ・ウォーカー、ジョシュ・グリーンなどのNBAスター選手に加え、リケア・ジャクソン、キキ・イリアフェン、そして2025年WNBAチャンピオンのジャッキー・ヤングらが名を連ねています。
スケッチャーズはバスケットボール以外にも、ランニング、サッカー、ゴルフ、ピックルボール／パデル、クリケットなど、エリートからカジュアルまで幅広いアスリート向けのパフォーマンスフットウェアを展開しております。
新作の「SKX JE1」をはじめとするスケッチャーズ バスケットボールコレクションは、スケッチャーズ 公式通販サイト、スケッチャーズ ストアの一部店舗、スケッチャーズ取扱い店舗にて販売を行っております。
■ 『SKX JE1』 詳細
NBAを代表するジョエル・エンビード選手のために設計された、ブランド初のシグネチャーバスケットボールシューズ『SKX JE1』
■製品特徴
- 5GEN(R) (5ジェン）クッションとMove Foam(TM)（ムーブフォーム）インソールによる反応性の高い履き心地
- 内蔵ナイロンシャンクが方向転換時の「ファーストステップ」の安定性をサポート
- プラッシュな履き口と誇張されたヒールデザインが爆発的かつ効率的な動きを実現
- Goodyear(R)（グッドイヤー）ラバーアウトソールに抽象的な多方向トラクションパターンを採用し、強力なグリップ力を提供
- 軽量メッシュアッパーに独自の3Dプリントシリコンロックダウンケージを搭載
- デザインは「混沌の中の調和」を象徴し、ヒール部分にはエンビードの人生の3つの柱 ― レガシー・スポーツ・家族 ― を表現
■Price：\19,690 (税込)
■Color：ホワイト/ブラック/レッド
■公式サイト：https://www.skechers.jp/253030.html
ジョエル・エンビード
ジョエル・エンビードはカメルーン系アメリカ人バスケットボール選手。NBA MVP、2度の得点王、オリンピック金メダリストとして、パワーと繊細さ、そして個性を兼ね備えた“現代のビッグマン像”を再定義しました。
カメルーン・ヤウンデ出身で、10代になって初めてバスケットボールを始めた彼は、2014年NBAドラフトで全体3位指名を受け、以来10年以上フィラデルフィア・セブンティシクサーズの顔として活躍。コート内外で圧倒的な存在感を放っています。
また、スポーツとアフリカのリアルな物語を伝える制作会社「Miniature Geant（ミニアチュール ジェアン）」を設立。フィラデルフィアの青少年育成・教育・暴力防止を支援する慈善活動「IMOA」を通じて地域社会にも貢献しています。二児の父として、ユーモアと真心を持って人生を歩んでいます。
SKECHERS U.S.A., Inc.
カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くコンフォートテクノロジーカンパニーのスケッチャーズ(ニューヨーク証券取引所：SKXSKX)は、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェア、アクセサリーをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する約5,300の小売店、当社の公式通販サイトを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は完全所有の子会社、合弁会社、及びディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しています。
スケッチャーズ 公式通販サイト：https://www.skechers.jp
Facebook：https://www.facebook.com/SkechersJapan
Instagram：https://www.instagram.com/skechersjapan
【商品に関する問い合わせ先】
スケッチャーズ ジャパンお客様コールセンター
TEL：0120-056-505(平日10：00～18：00)