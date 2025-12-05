KILO TAPE¡ß¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
³ô¼°²ñ¼ÒKG¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÍ¤°ìÏº¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡¦°åÎÅ¸þ¤±¥Æー¥Ô¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKILO TAPE¡Ê¥¥í¥Æー¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢J¥êー¥°2023,2024¥·ー¥º¥óÇ¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡×¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢KILO¡¡TAPE¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Þ¤¿¤Ï¥È¥ìー¥Êー¤Î³§ÍÍ¤ò¡¢À¤³¦ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎKILO TAPE¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¶¦¤Ë¥¢¥¸¥¢NO.1¥¯¥é¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
KILOTAPE¤Ï¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¤«¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¤Ï¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢¶¥µ»¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹È¯´ø¤ò»Ù¤¨¤ë¥Æー¥Ô¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¶¥µ»¥Áー¥à¡¦¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òµ¡¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡É¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¤«¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¤Ï¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£¡É
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://kiloalfaselling.com/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒKG
¹Êó¡¦PRÃ´Åö¡§¾¾ËÜ
E-mail¡§info@k-g.co.jp