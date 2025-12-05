ÅÄºê¤µ¤¯¤é¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡ªº£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡Ø¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯Æé¡Ù
¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÅÄºê¤µ¤¯¤é¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ØSBI FX ¥È¥ìー¥É presentsÅÄºê¤µ¤¯¤é¤ÎStep Up¡ªMy LIFE¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË21»þ～21»þ30Ê¬¡Ë¡£12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ºê¤Î¤ê»Ò¤È¡¢ÆüËÜÆéÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¦Ì¾ÍÀÆéÊô¹Ô¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°Â°æ¥ì¥¤¥³¤¬½Ð±é¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ä¡Öº£Ç¯¤ÎÆéÎÁÍý¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
³¤³°¤ËÆüËÜ¤ÎÆéÊ¸²½¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤ËÆéÎÁÍý¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°Â°æ¡£ÅÄºê¤«¤é¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÆüËÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤¬¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤¬¥¤¥áー¥¸¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤Ï¡Ø¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Ù¤ä¡Ø¤¹¤¾Æ¤¡Ù¡£·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÆéÎÁÍý¤Ë¤â¥Ø¥ë¥·ー¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤¦¤È¤¦¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ°Â°æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤À¤·¡Ù¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÆéÊ¸²½¸¦µæ½ê¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ø¤À¤·Ê¸²½¡Ù¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÀé¼ïÎà¤ÎÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°Â°æ¡£ÅÄºê¤«¤é¡Öº£Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡Ø¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯Æé¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö´»µÌÎà¤äÀ¸Õª¡¢¾¾Âû¤ä¥»¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¿©ºà¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤àÆé¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÇöÀÚ¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉâ¤«¤Ù¤¿¡Ø¥ì¥â¥óÆé¡Ù¤ä¡¢À¸Õª¤Î¹á¤ê¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍø¤«¤»¤¿¡ØÀ¸ÕªÆé¡Ù¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂåÉ½Åª¤Ê¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯Æé¡×¤òµó¤²¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß500²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆé¤Ä¤æ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤ê¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡ÖÆé¤Ä¤æ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢°Â°æ¤Ï¡ÖÏÂÉ÷¤ÊÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËãíåÅò¤ä²ÐÆé¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥Ïー¥Ö¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆé¤â¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹á¤ê¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÏÃ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥Ñー¥È¥Êー¤Î¾¾ºê¤Ï¡ÖÆé¤Ä¤æ¤È¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£ËèÈÕ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅÄºê¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆéÎÁÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡²ó¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Ë¤â¡¢¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ºê¤Î¤ê»Ò¤È¡¢ÆüËÜÆéÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¦Ì¾ÍÀÆéÊô¹Ô¤Ç¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°Â°æ¥ì¥¤¥³¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð1½µ´Ö¸å¤Þ¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§SBI FX¥È¥ìー¥Épresents ÅÄºê¤µ¤¯¤é¤ÎStep Up¡ªMy LIFE
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡¡21»þ～21»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡¡
¢£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÅÄºê¤µ¤¯¤é ¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£¥Ñー¥È¥Êー¡¡¡¡¡¡¡¡¾¾ºê¤Î¤ê»Ò(¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È)
¢£¥²¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡°Â°æ¥ì¥¤¥³¡ÊÆüËÜÆéÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¦Ì¾ÍÀÆéÊô¹Ô¡¦ÎÁÍý¸¦µæ²È¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§step@1242.com
¢£ÈÖÁÈX¡§@tazakisakura93¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§ #step1242
¢£ÈÖÁÈHP¡§https://www.1242.com/step/