PXC³ô¼°²ñ¼Ò¡¢È¼Áö·¿ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎBiz Architects³ô¼°²ñ¼Ò¤È»ñËÜÄó·È¤òÄù·ë
Corporate Promotion DX Company¤ÎPXC³ô¼°²ñ¼Ò(https://pxc.co.jp/(https://pxc.co.jp/))¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Biz Architects³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://biz-architects.co.jp/(https://biz-architects.co.jp/)¡Ë ¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ºöÄê¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°Á´ÈÌ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤«¤é¤Î¤´°ÍÍê¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÜºöÀß·×¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓAI³èÍÑ¤ËÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëBiz Architects³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·Ð±Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò¤è¤êÁí¹çÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Àî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç²ÁÃÍÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤·¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÍø±×ÁÏ½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£PXC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ûÌî ·ò°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Biz ArchitectsÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Biz Architects³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âç¹¾ ¿¿´ø¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
PXC¼Ò¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÀÓ¤ÈÀ®Ä¹À¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Biz Architects³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Biz Architects¤Ï¡¢ÀïÎ¬¡¦¼Â¹Ô¡¦ÄêÃå¤ò°ìÂÎ²½¤·¤ÆÀÁ¤±Éé¤¤¡¢¡ÖÍø±×¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¤Î¿Ê²½¡×¤Îµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë·Ð±Ä¥Ñー¥È¥Êー½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¶È³¦ÆÃÀ¤ä´ë¶È¤´¤È¤ÎÁ°Äó¤ò¿¼¤¯Âª¤¨¡¢·Ð±Ä¤È¸½¾ì¡¢ÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤Ç³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î·Ð±Ä²ñµÄ¤«¤é¸½¾ì¤Î²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤Þ¤Ç»²²è¤·¡¢AI¡¿DX¤ÎºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥ê¥½ー¥¹¸Ï³é¤äÂ°¿Í²½¤È¤¤¤Ã¤¿À©Ìó¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢ÁÈ¿¥¡¦±¿ÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜ¼ÁÅª¤Ê·Ð±Ä²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§Biz Architects³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£²ÃúÌÜ£±£²ÈÖ£´¹æ¥Í¥¯¥¹¥È¥µ¥¤¥È½ÂÃ«¥Ó¥ë£µ³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¹¾ ¿¿´ø¿Í
URL¡§https://biz-architects.co.jp/
PXC³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§¢©110-0016 ÂæÅì¶èÂæÅì4-19-9 »³¸ý¥Ó¥ë7 7³¬
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://pxc.co.jp/
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO : ¿ûÌî·ò°ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§ÈÓß·Ëþ°é
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥Ï¥ó¥½¥¯¥¨¥¹¥È»ö¶È¥°¥ëー¥×¡§¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎDX²½/¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À©ºî¡¢µÚ¤Ó±¿±ÄÈÎÂ¥Êª¤Î´ë²è¡¢À½Â¤/¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢À½ºî¡¢ÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È/EC»ö¶È
AMAIZIN»ö¶È¥°¥ëー¥×¡§AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È/¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥«ー¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È»ö¶È