TV¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡ÙYouTube¤ÇSeason 1 Âè1～6ÏÃ¤ò°ìµóÌµÎÁ¸ø³«¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡Ú¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·Âè24´¬ 12·î9Æü¤è¤êÈ¯Çä¡ª¡Û

ËÜÆü¼Â¼Ì±Ç²è¤¬Á´¹ñ¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¦¥¢¥Ë¥á²½¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤Ë¤¤¤µ¤È¤ëÀèÀ¸¤ÎÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡ØWIND BREAKER¡ÙºÇ¿·Âè24´¬¤¬12·î9Æü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡Ù¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡ÙSeason 1 Âè1～6ÏÃ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç°ìµóÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü12·î5Æü¤«¤é12·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸¶ºî¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÊÐº¹ÃÍ¤ÏºÇÄìÊÕ¡¢¥±¥ó¥«¤ÏºÇ¶¯¡£Ä¶ÉÔÎÉ¹»¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡¢É÷Îë(¤Õ¤¦¤ê¤ó)¹â¹»¡£¤½¤Î¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤ò³Í¤ë¤¿¤á¡¢³¹¤Î¡È³°¡É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¹»1Ç¯À¸¡¦ºùÍÚ¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÉ÷Îë¹â¹»¤Ï¡ÈËÉÉ÷Îë(¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó)¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢³¹¤ò¼é¤ë½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ――!? ºÇ¶¯¤ÎÉÔÎÉ·³ÃÄ¤¬³¹¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¦¡¢·ö²Þ±ÑÍºÅÁ!!―――ÀäÂÐ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡ÙSeason 1Âè1～6ÏÃ¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://youtu.be/X96bPCyUJTg
ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¡ØWIND BREAKER¡ÙSeason 1 Âè1～6ÏÃ ¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡×¡§
https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34BlrN-mWNezlVTO3ZdIEkeX&si=yYcMM62JoOLZe9aH(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34BlrN-mWNezlVTO3ZdIEkeX&si=yYcMM62JoOLZe9aH)
¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡Û¡§
https://www.youtube.com/c/fatv
¿·ºî¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡ª¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡¡https://x.com/FullAnimeTV
¡ØWIND BREAKER¡Ù¸¶ºî¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡¡https://x.com/winbre_sakura
¡ØWIND BREAKER¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532
TV¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù(Season 1 Âè1～6ÏÃ)¡¡ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)AM0:00～12·î18Æü(ÌÚ)23:59
