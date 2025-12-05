Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ª¡¡·ÐºÑÊø²õ¤ÇÀ¸³è¶ì¤Ë´Ù¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤ò¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Çµß¤¦
ganas¤Ï12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¡ØÌ¿¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤Î¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï½¸Ãæ¥³ー¥¹¡×¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¡ª¡×¡£¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Î3Ê¬¤Î2¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÁ÷¶â¤·¡¢¹Ö»Õ¤ä¶µºàÀ©ºî¼Ô¤é¤Î²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑ´íµ¡¡ÊÍ×¤Ï¡Ö·ÐºÑ¤ÎÊø²õ¡×¡Ë¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î1¥«·î¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¤¤¤Þ¤ä1¥É¥ë¡ÊÌó150±ß¡Ë°Ê²¼¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹ñÌ±¤Î4Ê¬¤Î1¤¬¹ñ¤òµî¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£Àè¿Ê¹ñ¤ÇÇÓ³°¼çµÁ¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢ÆñÌ±¤Ë¤Ê¤é¤º¤È¤â¹Ö»Õ¤é¤Î²ÈÂ²¤¬¹ñÆâ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÌ¿¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸Ë¡¤äÊ¹¤¼è¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÂêºà¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î»ö¾ð¤äÊ¸²½¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥ê¥¢¥ë¤â¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿ÍÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ³èÆ°²È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥êー¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤¬¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¹¶¤á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤·¤ÆÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤ÎÆüËÜ¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¼±¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¸½¼Â¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î°ìÈÌ»ÔÌ±¤È¤Þ¤È¤â¤Ë²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10Ç¯°Ê¾å¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ÈÈà¤é¤Î¿´¾ð¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¡¢¼«¤é¤â¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÌ¿¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³Ø¤Ö¡Ü¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Ç¹Ö»Õ¤é¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î½îÌ±¡Ë¤ÎÊë¤é¤·¤ò½õ¤±¤ë¡Ü¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃÎ¤ë¡¢¤Î3¤Ä¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï½¸Ãæ¥³ー¥¹¡×¤Î³µÍ×¤Ï²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
´ü´Ö
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡¢10Æü´Ö
¡ö»þ´ÖÂÓ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ï7～12»þ¡¢19～25»þ
¡öÂç³¢Æü¤âÀµ·î¤â³«¹Ö¤·¤Þ¤¹
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î²ó¿ô
ËèÆü¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·£±Æü£±¥³¥Þ¤Þ¤Ç
¡ö1¥³¥Þ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï1»þ´Ö
¡ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ü´ÖÆâ¤Î¤ß¡ÊÂç³¢Æü¤âÀµ·î¤â³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÂç´¿·Þ¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥¤¥º¤â²ÄÇ½¡Ë
¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ
1Ëü2000±ß
¡ö12·î27Æü～26Ç¯1·î5Æü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼õ¹Ö¤·ÊüÂê¡£¤¿¤À¤·½àÈ÷¤Î´ÑÅÀ¤«¤é1Æü1¥³¥Þ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹
¡ö¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Î¤¦¤Á8000±ß¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÁ÷¶â¤·¤Þ¤¹¡£»Ä¶â¤Ï·ÐÈñ¡¦ÀÇ¶â¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á÷¶â³Û¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¹Ö»Õ¤È¶µºàÀ©ºî¼Ô¤Ø¤ÎÊó½·¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Ï¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¦Í½Äê
Äê°÷
10¿Í
Äù¤áÀÚ¤ê
12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¡öÀèÃå½ç
¡ö¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò´°Î»¤µ¤ì¤¿Êý¤«¤éÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹
Í½Ìó¤ÎÆþ¤ìÊý
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÍ½ÌóÉ½¡Ê¥°ー¥°¥ë¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡Ë¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÍ½Ìó¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ü¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ï¼êÂ³¤´°Î»¸å¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡¦12·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ½Ìó¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü»þ¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡ÊÄäÅÅ¤ÈÄÌ¿®´Ä¶¤Î¤Ò¤É¤µ¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤ÇµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡Ë
¡¦ÄäÅÅ¤Ê¤É¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î»þ´Ö¤òÏ¢Â³2¥³¥Þ¡Ê1»þ´Ö±äÄ¹¤·¤Æ2»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¡Ë¤Ë¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
https://forms.gle/okBju3jTLy2n3MDw6
¡ö¾å¤Î¥ê¥ó¥¯¡Ê¥°ー¥°¥ë¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¼êÂ³¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´°Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ý¤ò¥áー¥ë¤Ç¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¸í¤Ã¤ÆµÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¥áー¥ë¤òº¹¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡öÊÖ¿®¥áー¥ë¤Ç¿¶¹þÀè¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÌÂÏÇ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âÇ°¤Î¤¿¤á¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ö¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Î¤´Æþ¶â¤ò¤â¤Ã¤Æ´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡öÍ½ÌóÊýË¡¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ö¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÆþ¶â¸å¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Æ¤âÊÖ¶â¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¹Ö»Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÐþ´ßÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤ëÊý¡¿ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¼õ¹Ö¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥áー¥ë¡§devmedia.ganas@gmail.com
¡ö¤´¼ÁÌä¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
À¤³¦¤ÇºÇ¤âÈá»´¤Ê¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î½îÌ±¤ò´óÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡ÊÈà¤é¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò½¬¤¦¡Ë¤³¤È¤Ç°ì½ï¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÏÃ¼Ô¿Í¸ý¤ÏÀ¤³¦¤Ç4ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¡ª¡¡±Ñ¸ì¤Ï¹ñºÝ¸ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë21¥«¹ñ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò¸øÍÑ¸ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ï¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ê±Ñ¸ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±Ñ¸ì¡Ü1¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿³°¹ñ¸ì¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØÌ¿¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¹Ö»Õ¤é¤Î²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Ï·àÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤Ï¡¢Èà¤é¤«¤éÆÏ¤¤¤¿À¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉã¤¬ç¯æù·ëÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÌ¿¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤Î»Å»ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤Ç¤¤¿¡£Éã¤ÏÌµ»ö²óÉü¤·¤¿¡£¤ª¶â¤¬¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Å¡Å¡×
¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤¬ÉáÄÌ¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÉþ¤âÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖÉÂµ¤¤ÎÉ×¤Î¤¿¤á¤ËÌô¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖÅÅµ¤¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¡´ï¤òÄ¾¤·¤¿¡Ë¡×
¡Ö°æ¸Í¤ò·¡¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ê¿å¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡×
¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Î°ìÉô¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â»þ¡¹³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë