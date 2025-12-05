¡ÚÂè13²ó¥ï¥¯¥»¥ë²ñµÄ¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ö¼«Ê¬¼´¥Ó¥¸¥Í¥¹2.0¡×¿¹ÅÄ»ÔÏº»á¡¢´Ä¶³ØÇî»Î ÈÓÅç·ò°ìÀèÀ¸¤¬ÅÐÃÅ¡ª
¡¡¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼çºÅ¡§ÅèÂ¼µÈÍÎ¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§½»Ã«ÃÎ¸ü¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É²ñµÄ¼¼ Ï»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ¤Ë¤Æ¡¢Âè13²ó¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë²ñµÄ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÂÐÃÌ´ë²è¤È¥¹¥Ôー¥Á¥ê¥ìー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ê¡¢³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤Î¾ì¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè13²ó¥ï¥¯¥»¥ë²ñµÄ
¢£¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë²ñµÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë¡×¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£·òÁ´¤Ë³Ø¤Ó¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢À®Ä¹¤·¡¢Ã£À®¤·Â³¤±¤ë¿Í¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë²ñµÄ¡×¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ーÆ±»Î¤Î³Ø¤Ó¹ç¤¤¤ä¿·¤¿¤Ê¶¨¶È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢»ö¶È¤Î¶¦Í¤ä¹¥»öÎã¤Î¾Ò²ð¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥»¥ë¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè13²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè13²ó¥ï¥¯¥»¥ë²ñµÄ ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë15:00～18:00
²ñ¾ì¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É²ñµÄ¼¼ Ï»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ
¢£³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
¢£Âè1Éô¡§¿¹ÅÄ»ÔÏº¤µ¤óÂÐÃÌ
¡ã¥²¥¹¥È¾Ò²ð¡ä
¥²¥¹¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¦¥§¥¤¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¿¹ÅÄ»ÔÏº(¤â¤ê¤¿¤¤¤Á¤í¤¦)»á¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥×¥í¥³ー¥Á·ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ±ä¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¡¦¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥³ー¥Á¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯¾¦10²¯±ß¤ÎÃ£À®¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¦¥§¥¤¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¿¹ÅÄ»ÔÏº(¤â¤ê¤¿¤¤¤Á¤í¤¦)»á
¡ã¹Ö±é³µÍ×¡ä
¿¹ÅÄ»á¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¼«Ê¬¼´¥Ó¥¸¥Í¥¹2.0¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥êー¥Àー¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÁÈ¿¥¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¯³Ø¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤·Ð±Ä¼Ô¤¬Êú¤¨¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¥êー¥Àー¼«¿È¤¬¾ðÇ®Åª¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÇÁÈ¿¥¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê´ë¶ÈÊ¸²½¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¼«Ê¬¼´¤Î³ÎÎ©¤¬¥êー¥Àー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë
¡¦¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬
¡¦»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÈÁÈ¿¥ÀïÎ¬¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë½ÅÍ×À
¡¦ºÎÍÑ¤Ï¥¹¥¥ë¤è¤ê¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡×°ìÃ×¤òºÇ½Å»ë¤¹¤Ù¤
¡¦½¾¶È°÷¤ò4¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÁÈ¿¥ÏÀ¡×
¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¼¨º¶¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ»á¤Î¸¶ÂÎ¸³-Í§¿Í¤Î¼«»¦Ì¤¿ë¤òµ¡¤Ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤é¤º¶ì¤·¤ó¤ÀÉã¿Æ¤Î»Ñ-¤¬¸½ºß¤Î³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶¦Í¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè2Éô¡§¥¹¥Ôー¥Á¥ê¥ìー
µ¯¶È²È¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¦¶µ°é¼Ô¡¦³ØÀ¸¤Ê¤É·×17Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£Ã±¤Ê¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¿Í¤Î¡Ö¸¶ÂÎ¸³¡ÊWhy¡Ë¡×¤È¡Ö»ÈÌ¿¡×¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¥¹¥Ôー¥Á¥ê¥ìー
¡Ú¼ç¤Ê¥Æー¥Þ¡Û
¡ü¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¡§»×¹ÍÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ø¤Î´íµ¡´¶¡¢Ãµµæ·¿¶µ°é¡¢³Ø¹»¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É
¡ü°åÎÅ¡¦·ò¹¯¡¦Ê¡»ã¡§Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¡¢Àº¿À°åÎÅ²þÁ±¡¢ÉÔÇ¥ÂÎ¸³¤«¤é¤Î»Ù±ç¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÉü³è¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É
¡ü¶âÍ»¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡§¶âÍ»¶µ°é¡¢¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤É
Â¿¤¯¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤¬¡¢²áµî¤ÎºÃÀÞ¤ä¶ìÇº¤ò¡ÖÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÏ¢·ÈÄó°Æ¤ä¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè3Éô¡§ÈÓÅç·ò°ìÀèÀ¸ ¡ß Ë¡²ÚÄÅ»á ÂÐÃÌ
¡ã¥Ñ¥Í¥éー¾Ò²ð¡ä
¡üÈÓÅç·ò°ìÀèÀ¸¡Ê¥É¥¯¥¿ー¥¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¡¦´Ä¶³ØÇî»Î¡Ë
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤ë´Ä¶²þÁ±¤ò¸¦µæ¤·¡¢ÃÛÃÏ»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ø¤Î¡ÖKIT¥·¥¹¥Æ¥à¡×Æ³Æþ¤ò¼Â¸½¡£630¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Ê³Ø¤È·Ð±Ä¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üË¡²ÚÄÅÏÂÆÁ»á¡ÊÂÐÏÃ¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡Ë
40ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¥¯¥í¥¹¿¦¿Í¤«¤é¿¿²æ¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ØÅ¾¿È¡£¡ÖÈþÅÀÈ¯¸«¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ò³è¤«¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ä¿´¤Î¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÅç·ò°ìÀèÀ¸¡Ê¥É¥¯¥¿ー¥¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¡¦´Ä¶³ØÇî»Î¡Ë¤ÈË¡²ÚÄÅÏÂÆÁ»á¡ÊÂÐÏÃ¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡Ë
¡ãÂÐÃÌ³µÍ×¡ä
ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÈÓÅçÀèÀ¸¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¯¹Úµ»½Ñ¡×¤ò¼´¤Ë¡¢²Ê³Ø¡¦·ò¹¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿Â¿ÌÌÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦È¯¹Ú¥³ー¥Òー¤Ç·ìÅüÃÍ550mg/dL¤Î½÷À¤¬180Âæ¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¤¿¼ÂÎã
¡¦Ä²Æâ´Ä¶¤ÈÌÈ±Ö¤«¤éÅüÇ¢ÉÂ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¦¿©ÉÊ¤Ë·ò¹¯²ÁÃÍ¤òÉÕ²Ã¤·¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¾¦ÉÊ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍýÏÀ
¡¦ÃÛÃÏ¤Ç¡È¥´¥ß¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡É´Ä¶µ»½Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÈùÀ¸Êª¸¦µæ
¡¦È¯¹Úµ»½Ñ¤Ï¥³ー¥Òー¤«¤é¥Óー¥ë¡¢¹ÈÃã¡¢¿©ÉÊÁ´ÈÌ¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½
²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Àß·×ÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿ÈÓÅçÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡²ÚÄÅ»á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¿´¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È½Å¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¡¢²Ê³Ø¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°³Ø¤Ó¤Î¿¼¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ï¥¯¥»¥ë²ñµÄ¤Ï¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¶µ°é¡¢·ò¹¯¡¢´Ä¶¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤¬¸òº¹¤·¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î²ê¤ò°é¤à¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï³èµ¤¤ËËþ¤Á¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤¬¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬Â¿¿ôÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë¡×
¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥åÆó¥Æ¥£¡£
·òÁ´¤Ë³Ø¤Ó¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢À®Ä¹¤·¡¢Ã£À®¤·Â³¤±¤ë¿Í¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥¯¥»¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§
YouTubeÅù¤Ç¤ÎÈÖÁÈÇÛ¿®/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö±é²ñ/½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁÏ½Ð/¥³¥é¥à¡¢ÂÐÃÌ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»öÀ©ºî/¥Ë¥åー¥¹È¯¿®/³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
²áµî¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¡§
µÈÅÄº»ÊÝÎ¤ »á¡ØSHOUT¡ª2024¡Ù
Æ£Àîµå»ù »á¡Ø²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ìー¥È～Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î³Ø¤Ó～¡Ù
¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£ »á¡Ø¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£»á¹Ö±é²ñ¡Ù(Äá²¬»ÔÎ©ÁñÆâÉÂ±¡´Ç¸îÉô¼«¼£²ñ¼çºÅ)
¥ï¥¯¥»¥ë¸ø¼°HP ¡§https://waccel.com/
YouTube ¡§https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w
X ¡§ https://x.com/waccel_academy
Instagram ¡§https://www.instagram.com/waccel_staff/
¥ï¥¯¥»¥ë¡¡¼çºÅ¡¡ÅèÂ¼µÈÍÎ
https://waccel.com/shimamurayoshihiro/
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£10Âå¤Çµ¯¶È¤·¡¢¼Â¶È²È¡¢Åê»ñ²È¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£
¸½ºß¤ÏÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÎÂç³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¿ôÉ´²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥ª¥ê¥³¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸Ä¿ÍÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥»ー¥ë¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¡¢1ºîÌÜ¡¢2ºîÌÜ¡¢3ºîÌÜ¤¬¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¼õ¾Þ¡¢ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢Netflix¤Ç6¥«¹ñ¤Î1°Ì¡¦2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
Ãø½ñ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤¬17»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡ÖÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê2°Ì¤È·ÐºÑ¡¦¥Þ¥ÍーÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ñËÜÏÀ¡Ù¤òÈÎÇä¡£
ÅèÂ¼µÈÍÎ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://shimamura-yoshihiro.jp/
X¡§ https://x.com/yoshi_shimamura
Instagram ¡§https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/
¥ï¥¯¥»¥ë¡¡Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡½»Ã«ÃÎ¸ü
https://waccel.com/sumitanitomohiro/
»³¸ý¸©½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉô¿ô³Ø²ÊÂ´¶È¡£ºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー»ö¶È¤ò¤¹¤ë¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¿¦¤Ë½¾»ö¡£¿ôÉ´¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È½Ð²ñ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼«¿È¤â·Ð±Ä¼Ô¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¯¥»¥ë¼çºÅ¼Ô¤ÎÅèÂ¼µÈÍÎ¤Ë»Õ»ö¤ò¤¹¤ë¡£ÅèÂ¼¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢2017Ç¯¤ËÆÈÎ©¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©¡£¸½ºß¤ÏTech·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¥ï¥¯¥»¥ëÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë½¢Ç¤¡£
½»Ã«ÃÎ¸ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://sumitanitomohiro.jp/
X¡§ https://x.com/donnokakugen
Instagram ¡§https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/
Ãí°Õ»ö¹à
È¿¼Ò²ñÀªÎÏ¡¢½¡¶µÃÄÂÎ¡¢À¯¼£·ë¼Ò¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹Åù¤Ë´ØÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÀ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£