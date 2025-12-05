¡Ú¼ÒÆâDX¡Û¡Ç¡ÇÁíÌ³¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÏÁíÌ³¤Ç´ÉÍý¡Ç¡Ç Netbot¡¢Éô½ð¤´¤È¤Ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È´ÉÍý¸¢¸Â¤ò´°Á´Ê¬Î¥¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥ÁÉô½ðµ¡Ç½¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¥Þ¥ë¥ÁÉô½ðÊÌ¥Ê¥ì¥Ã¥¸µ¡Ç½
AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖNetbot¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥³ー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è ÂåÉ½¡§¥Ú¥¤¥Ð¥¹¥Æ¡¡¥Ù¥¶¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢1¤Ä¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥ÈÆâ¤ÇÉô½ð¤´¤È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤«¤Ä´ÉÍý¸¢¸Â¤ò³ÆÉô½ð¤ËÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¡Ö¥Þ¥ë¥ÁÉô½ð¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸µ¡Ç½¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼Ò°÷¸þ¤±¤Î¶¦ÄÌÁë¸ý¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ç¡Ç¿Í»ö¾ðÊó¤Ï¿Í»öÉô¤Î¤ß¤¬¹¹¿·¡¦±ÜÍ÷²ÄÇ½¡Ç¡Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§´ë¶È¸þ¤±AIÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤È¡Ö±¿ÍÑ¡×¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤Î¤¿¤á¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ³Æþµ¬ÌÏ¤¬Á´¼Ò¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Á´Éô¾ðÊóÆþ¤ê¥Ü¥Ã¥È¤Î¥ê¥¹¥¯¢¡
Á´¼Ò¤Î¾ðÊó¤ò1¤Ä¤ÎAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤È¡¢°ìÈÌ¼Ò°÷¤¬ËÜÍè±ÜÍ÷¸¢¸Â¤Î¤Ê¤¤Ìò°÷Êó½·µ¬Äê¤äÌ¤¸ø³«¤Î¿Í»ö¾ðÊó¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¡Ê¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¢¡Éô½ðÊÌ¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍðÎ©¤Ë¤è¤ëº®Íð¢¡
¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ÆÉô½ð¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤Î¥Ü¥Ã¥È¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ¥Ýー¥¿¥ë¾å¤ËURL¤¬ÍðÎ©¤·¡¢¼Ò°÷¤Ï¡Ö¤É¤³¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¡£
¢¡¾ð¥·¥¹ÉôÌç¤ÎÉéÃ´Áý¢¡
³ÆÉô½ð¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¹¹¿·ºî¶È¤¬¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢±¿ÍÑ¤ÎÂ°¿Í²½¤È¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Netbot¤Ï¡¢¡ÖÆþ¤ê¸ý¤ÏÅý¹ç¡¢Ãæ¿È¤Ï´°Á´³ÖÎ¥¡×¤È¤¤¤¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò°ìµó¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¥Þ¥ë¥ÁÉô½ð¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸µ¡Ç½¡×
Éô½ð¤´¤È¤Ë¼«Î©±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥ÁÉô½ð¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸µ¡Ç½¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
¢¡3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
1. ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î¡Ö´°Á´Ê¬Î¥¡×¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±ÌËÉ»ß
½¾Íè¤Î¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È»Ø¼¨¤Ç±ÜÍ÷À©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¡ÊAI¤Ë¡Ø¶µ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡Ë¡×¼êË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Éô½ð¤´¤È¤Ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¡Ê³Ø½¬¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ë¤ò¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤Ë´°Á´¤Ë¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð±Ä¶ÈÉô¤Î¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¿Í»öÉô¤Îµ¡Ì©¥Çー¥¿¤ò»²¾È¤·¤Æ²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤ò»ý¤Ä¶âÍ»¡¦°åÎÅ¡¦Âç¼ê¥áー¥«ーÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2. ´ÉÍý¸¢¸Â¤ÎÊ¬»¶¡Ê¾ð¥·¥¹¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¦±¿ÍÑ¤Î¼«Áö²½¡Ë
¡Ö¥Ü¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¾ð¥·¥¹Ã´Åö¼Ô¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Þ¤¹¡£
Netbot¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¸¢¸Â¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤òÉô½ðÃ±°Ì¤ÇÈ¯¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿Í»öÉô¤Î¥Ü¥Ã¥È ¢ª ¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î¤ß¤¬´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÄÉ²Ã¡¦½¤Àµ²ÄÇ½¡£
±Ä¶ÈÉô¤Î¥Ü¥Ã¥È ¢ª ±Ä¶È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¤ß¤¬¾¦ÉÊ»ñÎÁ¤ò¹¹¿·²ÄÇ½¡£
¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê±¿ÍÑ²þÁ±¡Ê¼«Áö¡Ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¼ÒÆ³Æþ»þ¤Î¾ð¥·¥¹ÉôÌç¤Î´ÉÍý¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
3. ½ÀÆð¤ÊUI¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤Ê¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°
¥æー¥¶ー¡Ê¼Ò°÷¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È²èÌÌ¡ÊÆþ¤ê¸ý¡Ë¤ÏÁ´¼Ò¤Ç1¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤Î³«»Ï»þ¤Ë¡Ö·ÐÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ÖPC¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¥Ü¥¿¥ó¤ä¡¢»ë³ÐÅª¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²èÁü¥«¥ëー¥»¥ë¡Ê¥¹¥é¥¤¥É·Á¼°¡Ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¢Â¦¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÀìÌç¥Ü¥Ã¥È¤Ø¼«Æ°ÀÜÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤äµóÆ°¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¼ÂÁõ¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
¼ÒÆâ¾ðÊóAI¤ÇÌä¹ç¤»ÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
¡Ú¥æー¥¶ー¡Ê¼Ò°÷¡Ë¤ÎÂÎ¸³¡Û
¼ÒÆâ¥Ýー¥¿¥ë¤Î±¦²¼¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£É½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÁü¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡ÖÁíÌ³Éô¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¡ÖÇ¯ËöÄ´À°¤Î½ñ¤Êý¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÁíÌ³ÀìÍÑAI¤¬Â¨ºÂ¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ÉÍý¼Ô¡Ê³ÆÉô½ðÃ´Åö¼Ô¡Ë¤ÎÂÎ¸³¡Û
À©ÅÙÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢¾ð¥·¥¹¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎID¤Ç´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¡£¿·¤·¤¤PDFµ¬Äê¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥Ü¥Ã¥È¤Î²óÅú¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾Éô½ð¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸íÁàºî¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Netbot¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò¡¢¸¢¸Â¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Î¼ÒÆâDX¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ËÜµ¡Ç½¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¼ÒÆâSSO¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡Ë¡×Ï¢·È¤Î¶¯²½¤ä¡¢³ÆÉô½ð¤´¤È¤ÎÍøÍÑÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Netbot¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡Ë
URL¡§ https://netbot.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥³ー¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è´ØÄ®Æî4-14-29-203
ÂåÉ½¼Ô¡§¥Ú¥¤¥Ð¥¹¥Æ¡¡¥Ù¥¶¥Ã¥È
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦AI¤ÈDX¤òÀèÆ³¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
¡¦ºÇÀèÃ¼AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¦³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥³ー¥¹ ¹ÊóÃ´Åö¡¡µÜÁ°¡¡Âî¿¿
TEL¡§070-8940-1580
Email¡§miyamae@netbot.jp