¡Ú»ñ»º10²¯±ß°Ê¾å¸þ¤±¡Û¥Þ¥ìー¥·¥¢»ñ»º·ÁÀ®¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡ª·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¤Ë»ñ»º¤ò¼é¤ê¡¦Áý¤ä¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð
»ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖUnited BM Wealth Limited¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±ÛÄ«¡Ë¡×¤Ï¡¢11·î28～29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¤Î¥Þ¥ìー¥·¥¢»ñ»º·ÁÀ®¥Ä¥¢ー¤Ç¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç±ÛÄ«¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤È³¤³°ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê»ñ»º¤Î¼é¤êÊý¤ÈÁý¤ä¤·Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¥Ä¥¢ー¤Î¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤òÈ´¿è¤·¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤ÏÅê»ñ¤ÎÊ¿¶Ñ¥ê¥¿ー¥ó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²áµî¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ä»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢³§ÍÍ¤Î¾Íè¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ñ»º·ÁÀ®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òGET¤¹¤ë :
https://line.me/R/ti/p/@174burdz?ts=09281742&oat_content=url
¥Þ¥ìー¥·¥¢»ñ»º·ÁÀ®¥Ä¥¢ー¤Î³µÍ×
11·î28～29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ìー¥·¥¢»ñ»º·ÁÀ®¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Âç¤¤¯°Ê²¼¤Î4¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/171516/table/8_1_c2b23af245ff863a0f2b3626047e31b3.jpg?v=202512051056 ]
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ã¥é¥Ö¥¢¥óË¡¿ÍÀÇÎ¨3%¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FSIGMA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ìー¥·¥¢°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ
ºÇ½é¤Ï³¤³°°Ü½»¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤ò±Ä¤àFSIGMA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜÀ»¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥ìー¥·¥¢°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÏÆüËÜ¿©¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¼£°Â¤¬¤è¤¯¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬°Ü½»¤·¤¿¤¤¹ñ15Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥Ö¥¢¥óË¡¿Í¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÀÇÀ©ÌÌ¤Ç¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÁÆÍø±×3,000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë¤Ç¤¤ë»ö¶È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- Ë¡¿ÍÀÇÎ¨3%
- ³ô¼°ÇÛÅöÈó²ÝÀÇ
- ³°¹ñ¿Í¤Î1¿Í³ô¼ç/Ìò°÷¤ÇÀßÎ©²ÄÇ½
- ½¢Ï«¥Ó¥¶¤ÎÈ¯¹Ô²ÄÇ½
¥é¥Ö¥¢¥óÅç¤ËË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µï½»¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÀÇÀ©¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÎ¨¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä²¹ÃÈ¤Ç¼«Á³¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤ÇÊë¤é¤»¤ë¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://fsigma-co.com/
³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀ¤³¦¡ÃÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
United BM Wealth Limited¤Ë¤è¤ë³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤ß
United BM Wealth Limited¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±ÛÄ«¡Ë¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡ÖMaybank¡×¤ä¡ÖBANK OF SINGAPORE¡×¡ÖSwissquote¡×¤Ê¤É¤Î³¤³°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³«Àß¾ò·ï¤ä¼ê¿ôÎÁ¡¢°Â¿´À¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¼ê¿ôÎÁ¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎPB¤Ç¤ÏÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤ä¿®Â÷Êó½·¤Ê¤É¤¬Â¿ÃÊ³¬¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ÏÇ¯1%Á°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢³¤³°PB¤Ç¤Ï±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥É¤òµ¡´ØÅê»ñ²È²Á³Ê¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¼ê¿ôÎÁ¤ò0.3～0.5%Âæ¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Â¿´À¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°PB¤ÏÍÂ¤ê»ñ»º¤ò¥«¥¹¥È¥Ç¥£¥¢¥ó¶ä¹Ô¤Ç´ÉÍý¤·¡¢PB¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÊÝÁ´¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢PB¤Ï¼«¼Ò¤ÎÍø±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://unitedbmwealth.com/
³¤³°ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¡Ã»ñ»º¤ò¼é¤ê¡¦Áý¤ä¤¹ÀïÎ¬
United BM Wealth Limited¤Ë¤è¤ë³¤³°ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¾Ò²ð
³¤³°ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥Õ¼Ò¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ç¥¤¥°¥íー¥Ð¥ë2¡×¤È¡¢¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¼Ò¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETF¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥é¥¤¥Õ¼Ò¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»ñ»º¤ò»Ä¤¹ÊýË¡
¥µ¥ó¥é¥¤¥Õ¼Ò¤Ï1865Ç¯¤Î¥«¥Ê¥À·ú¹ñ¤Î2Ç¯Á°¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Âç¼êÊÝ¸±¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¥µ¥ó¥¸¥ç¥¤¥°¥íー¥Ð¥ë2¤Ç¤¹¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤ÈÈïÊÝ¸±¼Ô¤ò²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËþ´ü¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¸å¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿»ñ»º¤Î·Ñ¾µ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¾¦ÉÊ¤ÏÊÝ¾ÚÂ»±×Ê¬´ôÇ¯¤¬13Ç¯¡¢ÈóÊÝ¾ÚÂ»±×Ê¬´ôÇ¯¤¬6～7Ç¯¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢²òÌóÊÖÌá¶â¤ÎÁý¤¨Êý¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog012/
¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¼Ò¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETF¤Î²ÄÇ½À
¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¼Ò¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤ÎÄã¤µ¤È¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETF¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ÀÌó¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£ETF¤È¤Ï¾å¾ì¿®Â÷Åê»ñ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤È»Ô¾ì¤Î¿®ÍêÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¼Ò¤ò¤È¤ª¤¹¤È¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÄ¾ÀÜÊÝÍ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾Ú·ô¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ïー¥É¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤äÈëÌ©¸°¤ÎÊ¶¼º¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬Ë½Íî¤·¤½¤¦¤Ç¤â¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤è¤êÂ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë»ñ¶â¤ò°Ü¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢»ñ¶â¤òÌá¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¼Ò¡ß¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óETFÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ»º¤¬¸º¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑ¸ú²Ì¤òºÇÅ¬²½¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog002/
¸½Âå¥¢ー¥ÈÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¡ÃÊ¿¶ÑÍø²ó¤ê¤È¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤È¤·¤ÆÅê»ñ
³ô¼°²ñ¼ÒArt to Heritage¡Êµì¡§³ô¼°²ñ¼ÒTRiCERA¡Ë¤Ë¤è¤ë¸½Âå¥¢ー¥ÈÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ
2ÆüÌÜ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ï¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÃÅ¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒArt to Heritage¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¸ýÂÙ¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸½Âå¥¢ー¥ÈÅê»ñ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¸½Âå¥¢ー¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï»ñ»º¤Î5%¤ò¥¢ー¥È¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¼ý½¸ÉÊ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¥¢ー¥È¤ÎÊ¿¶Ñ¥ê¥¿ー¥ó¤Ï14%¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢S&P500¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê1995～2020¡Ë¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î»ñ»º¤È¤ÎÁê´ØÀ¤¬Äã¤¯¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î²¼Íî¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ê¬»¶Åê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇã´ü´Ö¤ä¥ê¥¿ー¥ó¡¢²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://art-to-heritage.co.jp/
½ÐÅµ¡§ÌîÂ¼ëú·ô, ¡ÈInvesting in the Art and Collectables Market: A ¡ð1.7 Trillion Asset Class¡É
Âç±ÛÄ«¤¬¸ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î½ÅÍ×À
»ä¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤³¤½»ñ»º·ÁÀ®¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¾¶È°÷¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¤Ê¤·¤ÇËþÂ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤âÍøÂ©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë»ñ»º¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò¾å²ó¤ë¶âÍø¤¬¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë»ñ»º¤òÃÖ¤¯¤È¡¢Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ôー¥É¤Ç¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÆüËÜ¤Î¶âÍ»¶µ°é¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á±ß¤ÇÃù¶â¤¹¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬Î¨Àè¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤Ë½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Âà¿¦¸å¤ËÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉµëÍ¿¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤ÐÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ë¶È¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñ»º·ÁÀ®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òGET¤¹¤ë :
https://line.me/R/ti/p/@174burdz?ts=09281742&oat_content=url
²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§United BM Wealth Limited
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±Û Ä«
½êºßÃÏ¡§Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
Web¥µ¥¤¥È¡§https://unitedbmwealth.com/
Web¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://kaigaihoken-kenkyu.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@unitedbillmorrisons.com