´ë¶È²ÝÂê¤ËÄ¾·ë¡ª¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Î®¡¢ÁÈ¿¥¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¥á¥½¥Ã¥É
11·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö´ë¶È¸òÎ®²ñ¡×¤Ï¡¢Åö½éÌÜÉ¸¡Ê32Ì¾¡Ë¤ò¾å²ó¤ë18¼Ò35Ì¾¤ÎËþÀÊ¤ÇÊÄËë ¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍ£°ìÌµÆóÀ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¡Ö³èÎÏ¸þ¾å¡×¤È¡ÖÄ©ÀïÊ¸²½¤ÎÄêÃå¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿3¼Ò¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¶¦Í¡£
Á°È¾¤Ï¥¹¥é¥¤¥ÉÅê±Æ¤Ë¤è¤ë¹Ö±é·Á¼°¤Ç¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°³èÍÑ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£³¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î»öÎã¾Ò²ð¤È¡¢¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤«¤é¤Î¤´Äó°Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍ£°ìÌµÆóÀ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³²ñ¤Î°ÕµÁ¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¡¢¸úÇ½¤Ê¤É¡¢¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍ£°ìÌµÆóÀ¤È¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯±þ±ç¤Î¸ú²Ì¤ò¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¼¨¡£
ÂÎ¸³¤ÈÀ®²Ì¤Î¾ÚÌÀ
¸åÈ¾¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¤ª»þ´Ö¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Áª¼ê¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤Î¡¢ÀìÌçÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿·¤·¤¤·ò¹¯·Ð±Ä¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÂ¨ºÂ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤´Äó°ÆÎã¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦ÆüÌîÍºµ®Áª¼ê¡ÊÃË»Ò80Kgµé¡Ë¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯²óÉü½Ñ¤ò¡£¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î³èÎÏ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ç¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤ò¤Û¤°¤¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¿´¤ÈÂÎ¤Î³èÎÏ¤ò¥Á¥ãー¥¸¡£º£²ó¤Ï¤Û¤ó¤Î¤µ¤ï¤ê¤ÎÉôÊ¬¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£±¼ïÌÜ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÈÄ©Àï°ÕÍß¤¬¸þ¾å¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÂÎ´¶ ¡£
¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢16Ì¾¤¬Ä©Àï¡¢Áí½ÅÎÌ745kg¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëÇ®¶¸¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤¹¤ë¡¢¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç½Å¤ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡©
Åìµþ2020¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ÎÃË»Ò59Kgµé¡¢¸÷À¥ÃÒÍÎÁª¼ê¤â°ì½ï¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¸¤Ã¤Æ»²²Ã¡£
140Kg¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿»þ¤È¡¢·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤Î²ñ¾ì¤Î¤É¤è¤á¤¡¢¤È¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ2020ÂåÉ½¡¦¸÷À¥ÃÒÍÎÁª¼ê¤â»îµ»¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ ¡£
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼ÒÍÍ¤¬¿·¤¿¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤¬¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤È¼Ò²ñ¤¬¶¦¤Ë¾å¾º¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Û
¼Ò°÷¤Î¿´¤ÈÇ¾¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¡Ö³èÎÏ¡×¤È¡ÖÄ©Àï¤¹¤ëÊ¸²½¡×¤òÄêÃå¤µ¤»¤ëÀïÎ¬Åª¥¢¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾å¸þ¤¤ÎÎÏ¡Ê²ÄÇ½À¡¢³èÎÏ¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¸»¤¿¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤² , ¡ÖÆÀ°Õ¤ò»ý¤Á´ó¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¡×¤ò¶¦¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¼Ò°÷¤Î³§ÍÍ¤Î¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤ä¡ÖÄ©Àï°ÕÍß¡×¤Î¸þ¾å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏD&I¿ä¿Ê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
¡Ú¼Õ¼¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥×¥ì¥¤¥¹²ÎÉñ´ìºÂÍÍ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÃÛÃÏËÜ´ê»ûÍÍ¤È¤Î¤´±ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸òÎ®²ñ¤ÏÆüËÜºâÃÄ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ìµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊJPPF¡Ë¤Î³èÆ°¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó
¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¶ÚÆù¤ÇÆüËÜ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡×
¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï²¼»è¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¥Ðー¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¶¥µ»¡£¤½¤Î¡Ö¾å¤²¤ë¡×ÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Î¡È¾å¸þ¤¤ÎÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð¸³¤ä»×¹ÍË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¶¥µ»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆóÀ¤ò¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö³Ø¤Ó¡¦Æ¯¤¡¦µÙÍÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¼Ò²ñ³èÆ°¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¶µ°é¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÎ¤Ë¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤³¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¡¢±þ±ç¤¹¤ë¿Í¡¢»Ù¤¨¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¶¯¤ß¡É¤¬À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¥µ»¤Ï¾ã¤¬¤¤¤ÎÄøÅÙ¤Ç¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤»¤º¡¢ÂÎ½ÅÊÌ¤Î¤ß¤Ç¶¥¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö°ã¤¤¡×¤ËÃíÌÜ¤»¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÆÀ°Õ¡É¤ò»ý¤Á´ó¤ëÀ¤³¦¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤ÎÍýÁÛ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤È¤ÎÁê¸ß³èÍÑ¤ä¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤âÁÈ¿¥¤â¼Ò²ñ¤â¡È¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡É¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£