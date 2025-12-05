³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¡ÖODDPLAN¡×½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌùËÜÄ¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¡ÖODDPLAN¡×¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖODDPLAN¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ä¤ª¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÀï¤¤¡¢³èÆ°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò´Õ¤ß¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤òÅö¼Ò¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ°²èDX»ö¶È¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡×¤Ø¤è¤ê½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢»ö¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆ°²èDX¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤ÎÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖODDPLAN¡×¤Î³èÆ°¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖODDPLAN¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q&A
Q1. ¤Ê¤¼e¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
A1. ·Ð±Ä»ñ¸»¤òÅö¼Ò¤Î¥³¥¢»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ°²èDX»ö¶È¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡×¤Ø¤è¤ê°ìÁØ½¸Ãæ¤µ¤»¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Áí¹çÅª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q2. »ö¶È¤Ï¤¤¤Ä½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
A2. 2025Ç¯12·î29Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¡ÖODDPLAN¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Q3. ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤ä¥¹¥È¥êー¥Þー¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A3. ¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖODDPLAN¡×¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤ËÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¸þ¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤·¤¿¤¦¤¨¤Çº£¸å¤Î³èÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎSNSÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤«¤é¤Î¸ø¼°¤Ê¤´°ÆÆâ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Q4. ¡ÖODDPLAN¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A4. ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï2025Ç¯12·î26Æü¡¢¸ø¼°Youtube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¡¢¸ø¼°X¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄº¿¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÄº¿¸å¤Ï±ÜÍ÷¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Q5. ¹ØÆþºÑ¤ß¤Î¥°¥Ã¥º¤äº£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A5. À¿¤Ë¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Q6. ¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
A6. À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯12·î25ÆüÅþÃåÊ¬¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Q7. ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
A7. ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó ¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@somethingfun.co.jp
