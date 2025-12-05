GUGA¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ÎÈ¯Å¸ÅªÂ¸Â³¤òÌÜ»Ø¤¹WACA¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿¹ÖºÂ¤ò¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Î»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤ÆÇ§Äê
À¸À®AI¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¡¢»º¶È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊÍý»öÄ¹¡§°æÈª ÉÒ¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡§GUGA¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î»º¶È¿¶¶½¤ä¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§µµ°æ ¹ÌÆó¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¡§WACA¡Ë¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤ò¡¢À¸À®AI¥ê¥¹¥¯¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¡Ê¢¨¡Ë¤Î»ñ³Ê»î¸³¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Î»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯11·î»þÅÀ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AI´ØÏ¢¤Î»ñ³Ê»î¸³¤ä¸¡Äê¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ë´ð¤Å¤¯
¢£ À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤È¤Ï
À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¸À®AI¥ê¥¹¥¯¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ñ³Ê»î¸³¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤äÆ°¸þ¡¢³èÍÑÊýË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤ä¸¢Íø¿¯³²¤Ê¤É¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¡¢AI½é¿´¼Ô¤¬ºÇÄã¸Â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥ê¥Æ¥é¥·ー¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñ³Ê¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸À®AI¤Î°ÂÁ´¤Ê³èÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ê¥Æ¥é¥·ー¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¡¦¿Íºà¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
https://guga.or.jp/generativeaiexam/
¢£ GUGA¤ÎÇ§Äêµ¡´ØÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GUGA¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÀ¸À®AI´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤È¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ç§Äêµ¡´ØÀ©ÅÙ¡Ê°Ê²¼¡§ËÜÀ©ÅÙ¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Àª¤¤¤ÇÈ¯Å¸¤·Â³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Î¤è¤·¤¢¤·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡ÖÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢À¸À®AI¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶µ°é¡¦¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºîÀ®¡¢´ë¶ÈÆ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢GUGA¤¬½êÄê¤Î¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄÌ²á¤·¤¿´ë¶È¤ò¡ÖÇ§Äêµ¡´Ø¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î»º¶È¿¶¶½¤ä¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¦WACA¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤ò¡¢¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Î»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¤Ë½àµò¤·¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹ÖºÂ¤È2²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ë¤Æ³Ø½¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ WACA¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹ÖºÂ
Ì¾¾Î¡§À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ
¹ÖºÂ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÆ°²è¤ÈZoom¤Ë¤è¤ëÆ±´ü·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ç¹½À®
¹ÖºÂ»þ´Ö¡§Ìó12»þ´Ö
¹ÖºÂÆâÍÆ¡§¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È¤Ë½àµò¤·¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹ÖºÂ¤È2²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂÆüÄø¡§
¡ÎDay1¡Ï2025Ç¯12·î8Æü(·î) 20:00～21:30
¡ÎDay2¡Ï2025Ç¯12·î22Æü(·î) 20:00～22:00
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://membership.waca.or.jp/course/seminar-ai-passport/54864/
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÀ®²Ì¤ËÆ³¤¯¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ò¹¤¯³Ø¤Öµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¡¢½¢¶ÈµÚ¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡²ñ¤ÎÁÏÂ¤¡¢¾ðÊóÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ÎÈ¯Å¸ÅªÂ¸Â³¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î»º¶È¿¶¶½¤ä¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯9·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-14-19 À¾¿·½ÉST¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¡µµ°æ ¹ÌÆó
URL¡¡¡§https://www.waca.or.jp/
¡ÚÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
GUGA¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤Æ»º¶È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¥ê¥¹¥¯¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ñ³Ê»î¸³¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢À¸À®AI»þÂå¤Î¿ÍÅª»ñËÜÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¼ÂÁ©»öÎã¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖGenAI HR Awards 2025¡×¤Î³«ºÅ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¼ý½¸¤·¤¿¡ÖÀ¸À®AI³èÍÑ»öÎã¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸À®AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´ë²è¡¦Äó¶¡¤ò¡¢´±¸øÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¨²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯5·î10Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-11-8-403
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹¡¡°æÈª ÉÒ
URL¡¡¡§https://guga.or.jp/