¿Íµ¤YouTuber¡¦¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤È¥³¥Ô¥Ã¥¯¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ªÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥Ýー¥Á¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä

²èºà¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥Ô¥Ã¥¯¡×À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥Þー¥«ー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æ ¹äÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤YouTuber¡¦¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥Ô¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤¬Áª¤ó¤À ¥³¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤¨¤«¤ÂÐ·è¥»¥Ã¥È¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ô¥Ã¥¯°¦ÍÑ¤Î¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤È¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª
Æüº¢¤«¤é¥³¥Ô¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ò¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤È¥³¥Ô¥Ã¥¯¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥³¥Ô¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UCuSRzuQayUyETYvmE-78eVQ)¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤Î¤ª³¨ÉÁ¤´ë²è¤Ç¤â¥³¥Ô¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯¥æー¥¶ー¤«¤é¤â¡ÖÂº·É¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥³¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É2025(https://copicaward.com/ja/)¡×¤Ç¤Ï¿³ºº°÷¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É³èÆ°¤ò¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ª
¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ª¡Ê10¿§¡Ë¤Ï¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Þー¥«ーÁ´¿§¤ò½êÍ¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤¬Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¸·Áª¤·¤¿10¿§¡£¥³¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Þー¥«ー¤ò½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿§¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ª¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á´Æ½¤¤Î¤â¤ÈËÜÂÎ¤Ë¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢µ®½Å¤Ê¥³¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ª
¤µ¤ä¤µ¤ó¡¢¤²¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤ä¤µ¤ó¡¢¤²¤ó¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤È¤·¤ÆÉõÆþ¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅÉ¤ê³¨Àþ²è¤â¤½¤ì¤¾¤ì3Ëç¤º¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÅÉ¤ê³¨¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á¡Ê¤µ¤ä¤µ¤ó¥¤¥é¥¹¥È¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á¡Ê¤²¤ó¤µ¤ó¥¤¥é¥¹¥È¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯Î¾ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á¤â¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆÃÀ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ü¼ê¤Î¥Ýー¥Á¤Ç¥Þ¥Á¤Ä¤¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ª¤Ê¤É¤Î¥³¥Ô¥Ã¥¯À½ÉÊ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¥»¥ì¥¯¥È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥Ô¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
À½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤Î¤ªÆó¿Í¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î²èºà¤À¤Ã¤¿¥³¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³¨¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÈÎÇä½ÐÍè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤«¤Ê¡Ä¡©¤ÈËË¤ò¤Ä¤Í¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡ª
¼Â¤Ï²æ¤¬»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë2Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥³¥Ô¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¯¤È»×¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤«¤Ê¤ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ê¤ó¤Èº£²ó¥Ýー¥Á¤Ä¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¢¥¯¥ì¥¢¡õ¥Þ¥ë¥Á¥é¥¤¥Êー¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ê¥í¥°²èºà¤Ï¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¤Æ²¿¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤è¤¯¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÂ·¤Ã¤¿¤é¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡ª¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥³¥Ô¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ë
¤´¤ê¤´¤ê¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ê¾Ð¡ËËÜÅö¤Ë¥³¥Ô¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¤«¤²¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º£¤Þ¤Ç¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¤ª³¨ÉÁ¤¥é¥¤¥Õ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Âç¹¥¤¤«¤Ä»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤¥«¥éー¤ò¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ª³¨ÉÁ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦～¡ª¡×
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤¬Áª¤ó¤À¥³¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤¨¤«¤ÂÐ·è¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡¡¡§7150 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ª 10¿§¡Ê³Æ1ËÜ¡Ë¢¨Ã±ÉÊ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡¦¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Þ¥ë¥Á¥é¥¤¥Êー ¥Ö¥é¥Ã¥¯ 0.3¡Ê1ËÜ¡Ë
¡¦¥³¥Ó¥Ã¥¯¥¢¥¯¥ì¥¢ Snow white¡Ê1ËÜ¡Ë
¡¦¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÀ½¥Ýー¥Á ¤µ¤ä¡õ¤²¤ó¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ
¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ì¤ê¤¨2¼ï¡Ê³Æ3Ëç¡Ë
¡¦Á¼¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É2¼ï¡Ê³Æ1Ëç¡Ë
ËÜÂÎ»ÅÍÍ¡§
¡¦¥Ýー¥Á¥µ¥¤¥º¡¡H140mm¡ßW190mm¡ßD35mm
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§
https://copic.jp/limited/natsumesanchi
È÷¹Í¡§
¥³¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¯¤Ç¥¤¥ó¥¯Êä½¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ª¤Ï¡¢Æ±¤¸¿§ÈÖ¹æ¤Î¥³¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¯¤Ç¥¤¥ó¥¯¤òÊä½¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ò´¹ÍÑ¥Ë¥Ö¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿·ÉÊ¤ÎÉÁ¤¿´ÃÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¯¡¢¸ò´¹ÍÑ¥Ë¥Ö¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹
ÈÎÇä¾ðÊó
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÌ¤Íè²°½ñÅ¹¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯Ä¾±ÄÅ¹¤Û¤«¡¢
Amazon¡Ê¥³¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¤Íè²°½ñÅ¹ °ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¢¨
¡¦¥È¥¥ー¥ë¥º ¤ªÃã¤Î¿åÅ¹
¡¦¥È¥¥ー¥ë¥º ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍÅ¹
¡¦¥È¥¥ー¥ë¥º ÇßÅÄÅ¹
¡¦¥È¥¥ー¥ë¥º¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦Amazon¡Ê¥³¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥¢¡Ë
¢¨Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤Ç¤Î¹ØÆþ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¥ê¥¹¥È¤Ïµ»ö²¼Éô¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¤Íè²°½ñÅ¹ ¹ØÆþ¼Ô¤µ¤Þ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤¬Áª¤ó¤À¥³¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤¨¤«¤ÂÐ·è¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤ò¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹ ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡ª
ÃêÁª¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯¡Ö(https://copic.jp/limited/natsumesanchi/)¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤¬Áª¤ó¤À¥³¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤¨¤«¤ÂÐ·è¥»¥Ã¥È¡×(https://copic.jp/limited/natsumesanchi/)À½ÉÊ¥Úー¥¸(https://copic.jp/limited/natsumesanchi/)¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤Ç¥»¥Ã¥È¤´¹ØÆþ»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤´°ÆÆâ¥Á¥é¥·¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü»þ¡¡2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡11:00-17:00
²ñ¾ì¡¡Ì¤Íè²°½ñÅ¹ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÌÚ¹¹ÄÅÅ¹Æâ¡Ë
ÆâÍÆ¡¡¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¡Ê¤µ¤ä¤µ¤ó¡¢¤²¤ó¤µ¤ó¡Ë¤È¤ÎÂÐÌÌ¥µ¥¤¥ó²ñ
¡¦¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤¬Áª¤ó¤À¥³¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤¨¤«¤ÂÐ·è¥»¥Ã¥È¡×¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò²ñ¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥óÍÑ¤È¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥°¥Ã¥º¤ò»ý»²¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥µ¥¤¥ó¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëºÝ¡¢´ûÄê¤Î»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦´ûÄê¤Î»þ´Ö¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç´ü´Ö
¡üÃêÁª±þÊç´ü´Ö¡¡2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
¡ü·ë²ÌÅöÁªÈ¯É½¡¡2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¼Â»Ü»þ´Ö¤ÏÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¸å¤Ë³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°±þÊç¡¿ÃêÁªÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ1Ì¾¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á¤¬Áª¤ó¤À¥³¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤¨¤«¤ÂÐ·è¥»¥Ã¥È¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸(https://copic.jp/limited/natsumesanchi/)¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Á
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー/YouTuber¡£¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÉ×¡Ö¤²¤ó¡×¡¢¸ÄÀÇÉ¥Ü¥±Ã´Åö¤ÎºÊ¡Ö¤µ¤ä¡×¤Ë¤è¤ë¤ª³¨ÉÁ¤É×ÉØ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
²èºà¤äÉÁ¤Êý¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤ª³¨ÉÁ¤Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Ì¡²è²È¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Too ¥°¥ëー¥×¤Î²èºà¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¥Þー¥«ー¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦70 ¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×À½ÉÊ¡§¥³¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ª¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Þ¥ë¥Á¥é¥¤¥Êー¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¯¡¢¥³¥Ô¥Ã¥¯ ¥¢¥¯¥ì¥¢