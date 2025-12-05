estie¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯ EXPO¡ÎÅìµþ¡Ï¡×¤Ë½ÐÅ¸
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¡Öestie ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÄ´ºº¡×¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òestie¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿°æ ±Í¡¢°Ê²¼¡Öestie¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡ÎÅìµþ¡Ï¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤«¤éÊ¬ÀÏ¡¦¶ÈÌ³´ÉÍý¤Þ¤ÇÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëestie¤ÎÁ´¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìµó¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¿·µ¡Ç½¤äAI³èÍÑµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£estie¤Î¼Ò°÷¤¬ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê¤äµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯ EXPO¡×¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¡Ö¸ÜµÒ³ÍÆÀ¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤¬½¸¤Þ¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡×¡ÖAIÍø³èÍÑ¡×¡Öº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤´ðÁÃ¡×¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ù¤ëÂ¿¿ô¤Î¹Ö±é¤ä¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¸òÎ®²ñ¡¢¥»¥ß¥Êー¸å¤ÎÄ°¹Ö¼ÔÆ±»Î¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥óÅù¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÆ±»Î¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ï¢Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
estie¤ÏËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¡Öestie ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸¼¨¤·¡¢ºÇ¿·AI³èÍÑµ¡Ç½¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãestieÁ´¥µー¥Ó¥¹¤Î°ìµóÅ¸¼¨¡ä
¡Öestie ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÄ´ºº¡×¡Öestie ÊªÎ®¥ê¥µー¥Á¡×¡Öestie ¥ì¥¸¥ê¥µー¥Á¡×¡Öestie °Æ·ï´ÉÍý¡×¡Öestie ½êÍ¼Ô¥ê¥µー¥Á¡×¡Öestie J-REIT¡×¤Ê¤É¡¢¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¶ÈÌ³´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëestie¤ÎÁ´¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìÅÙ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£estie¤Î°ìÉô¥µー¥Ó¥¹¤ÏÆ³ÆþºÑ¤ß¤À¤¬Ì¤Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤âÀ§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¿·µ¡Ç½¤äºÇ¿·AIµ¡Ç½¤ÎÂÎ¸³¡ä
estie¤Ï2025Ç¯¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¡ßAI¡×¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¤Ê¤ÉÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎAI³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÒÆâÁÈ¿¥¡ÖÉÔÆ°»ºAI Lab¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡¢ÉÔÆ°»º¡ßAIÎÎ°è¤Î¸¦µæ³«È¯¿ä¿Ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ÈAI¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤ä¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎAI³èÍÑµ¡Ç½¤ä¿·µ¡Ç½¤ò¼ÂºÝ¤Î¥µー¥Ó¥¹²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¶ÈÌ³²ÝÂê¤ÎÁêÃÌ¼õÉÕ¡ä
¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡¢¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎÉÔÆ°»ºÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¶ÈÌ³²ÝÂê¤ä¤ªÇº¤ß¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
estie¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¼ÂºÝ¤Î¥µー¥Ó¥¹²èÌÌ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½¤äÂ¾¼Ò¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òestie¤Î¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡ä
¡¦Å¸¼¨²ñÌ¾¡§JAPAN BUILD TOKYOÆâ¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡ÎÅìµþ¡Ï¡×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾Å¸¼¨Åï
¡¦¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§20-6
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ê»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ë
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/about/ret.html
¡¦¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¸å±ç¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡¦Á´¹ñÄÂÂß´ÉÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ Â¾
³ô¼°²ñ¼Òestie
estie¡Ê¥¨¥¹¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»º¶È¤Î¿¿²Á¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÂó¤¯¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤È¥³¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ª¤è¤Ó¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤Ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¡Öestie ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÄ´ºº¡×¤ä¡Öestie ¥ì¥¸¥ê¥µー¥Á¡×¡¢¡Öestie ÊªÎ®¥ê¥µー¥Á¡×¡¢¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¡Öestie °Æ·ï´ÉÍý¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÀïÎ¬Î©°Æ¡¦¶ÈÌ³²þ³×»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Òestie
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È4F
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¿°æ ±Í
¡ÚÀßÎ©¡Û2018Ç¯12·î
¡Ú¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.estie.jp/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/estie_corp