¿Í»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ°À×¤òÇÁ¤¯¡£¡Ö¿Í»ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀèÇÚ ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯ vol.1¡×¤ò12·î18Æü¤Ë³«ºÅ～CHRO¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¡¢ËèÆü¤¬¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÈë·í¤ËÇ÷¤ë～
https://luf.co.jp/seminar/251218
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙÈø »Ê¡Ë¤Ï¡¢¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPeople Centered ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÆ£ÅÄ ÂçÍÎ »á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿Í»ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀèÇÚ ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯ vol1 ～CHRO¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤ÌÀÆü¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹Í¤¨Êý～¡×¤ò2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅÇØ·Ê¡§¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤»þÂå¡¢¿Í»ö¤ÎÀèÇÚ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Êµ°À×¡×¤¬Æ»É¸¤Ë
VUCA»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢·Ð±Ä¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¿Í»ö¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÇº¤àÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢¿Í»ö¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¡ÖÀèÇÚ¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð¸³ÃÌ¤«¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ä»Å»ö¤ÎÌÌÇò¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§À®¸ùÃÌ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯¡×¤ÇËÜ²»¤ËÇ÷¤ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢IT´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËIPO¤äÁÏ¶È¼ÒÄ¹¤ÎÂàÇ¤¤ËÈ¼¤¦·Ð±Ä²þ³×¤ò¼çÆ³¤·¡¢2019Ç¯¤è¤ê¼¹¹ÔÌò°÷CHRO¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒPeople Centered¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆ£ÅÄ ÂçÍÎ »á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤¼ê¤Ï¡¢¼«¿È¤âÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿LUF³ô¼°²ñ¼Ò COO¤ÎÀÞ¸¶ ¾Ä¤¬Ì³¤á¡¢²Ú¡¹¤·¤¤·ÐÎò¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤Ç¤ÎÇº¤ß¤äÅ¥½¤¤¼ºÇÔÃÌ¡¢¤½¤·¤ÆËèÆü¤¬¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É»Å»ö¤ËÇ®Ãæ¤Ç¤¤ëÈë·í¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯¡×¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¿Í»ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀèÇÚ ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯ vol.1 ～CHRO¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤ÌÀÆü¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹Í¤¨Êý～
- Æü»þ¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ) 19:00～19:45
- - ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ) 23:59¤Þ¤Ç
- ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- ÅÐÃÅ¼Ô¡§
- - ¥²¥¹¥È¡§Æ£ÅÄ ÂçÍÎ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒPeople Centered ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
- - Ê¹¤¼ê¡§ÀÞ¸¶ ¾Ä¡ÊLUF³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ COO¡Ë
お申し込み方法:
https://luf.co.jp/seminar/251211
- - https://luf.co.jp/seminar/251211
- ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡§
- - Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í»ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Èー¥êー¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
- - ¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- - »Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¿¤¤Êý
¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://luf.co.jp/seminar/251218
¡ÚCANTERA¡Ê¥«¥ó¥Æ¥é¡ËACADEMY 3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Û
- ´ë¶È¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£CANTERA ACADEMY¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¦²ñ°÷Æ±»Î¤Ï¡¢CANTERA¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂ°¤·¡¢´ë¶È´Ö¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆHR¥Ñー¥½¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¼Ò¤´¤È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´ü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Â¾¼Ò¿Í»ö¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËµÄÏÀ¤·¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³Ø½¬¤Î¸ú²ÌÀ¤Î¹â¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êCANTERA ACADEMY¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤ò¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«¼ç³Ø½¬¤ÎÈÏ°Ï¤Ç´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸úÎ¨¤è¤¯À®Ä¹¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀß·×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤«¤é¤ÎÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¤ò¼Â¸½CANTERA ACADEMY¤Ï¡¢À¤³¦203¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç100Ëü¼Ò°Ê¾å¤ÇÆ³Æþ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢AI¤Ç´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤«¤éÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ç¤â¡¢AI¤äºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼õ¹ÖÀ¸Æ±»Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¢¤¤¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë³Ø½¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤ËºÇ¾®¤Î»þ´ÖÅê»ñ¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î³Ø½¬¸ú²Ì¤ò¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¡¢Â¿Ë»¤Ê¿Í»öÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://luf.co.jp/cantera-academy
■会社概要
会社名: LUF(ラフ)株式会社
所在地: 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15
代表者:代表取締役  鞠嶋 司
設立年月: 2022年7月4日
»ñËÜ¶â¡§ 2000Ëü±ß
HP¡§ https://luf.co.jp
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§ÀÞ¸¶
TEL¡§03-6824-7996
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://luf.co.jp/contact