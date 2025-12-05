¡Ú12/10 ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ÛCULUMU¡¢N=1¤Î¿¼¤¤Çº¤ß¤«¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¼ÂÁ©¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë13»þ¤«¤é¡ÖN=1¤Î¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÇº¤ß¡×¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦¾¦ÉÊ´ë²è¡¦PoC¤Î¿Ê¤áÊý¡× ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÃ¤Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖCULUMU¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë13»þ00Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4711027/view
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Â¿¤¯¤Î¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦R&DÃ´Åö¼ÔÍÍ¤¬¡¢¡Ö»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡ÖÄêÎÌÄ´ºº¤ä¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤ÏÁÛÄêÆâ¤ÎÅú¤¨¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥æー¥¶ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÝÂê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¶ËÃ¼¤Ê¥æー¥¶ー¡Ê¢â¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥æー¥¶ー¡¢¥êー¥É¥æー¥¶ー¡Ë¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÅö»ö¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼êË¡¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¡ÊPoC¡Ë¤Ë¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤à¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÅö»ö¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÃ±¤Ê¤ë°Õ¸«Ä°¼è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤ËÁÏ¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡£ ¼ÂºÝ¤Î¥áー¥«ー»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¡ÖN=1µ¯ÅÀ¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¡×¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- À½Â¤¶È¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦R&DÉôÌç¤Ç¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£²½¤·¤Ê¤¤¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ³µÇ°¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÅö»ö¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¥ê¥µー¥Á¤ò¿Ê¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¼êË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
- ³«È¯½é´üÃÊ³¬¤Ç¡¢³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯·¡¤·¡¢¼êÌá¤ê¤Î¤Ê¤¤À½ÉÊ³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤Êý
- ½¾Íè¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤Ç¤Ï¥êー¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÀøºßÅª¤Ê»Ô¾ì¥Ëー¥º¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/295_1_62d8e5de617f593159890a89ef7528ac.jpg?v=202512051056 ]
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª CULUMU ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CULUMU¤Î»Ù±ç¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤»Ù±ç¡×¡ÖÀí¤Ã¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á»Ù±ç¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶õ´Ö¡¦·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¡×¡Ö²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¡¢Åö»ö¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È³«È¯¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿5,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿´õ¾¯¤ÊN=1¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëÄ´ºº¥Ñ¥Í¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥êー¥Á¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÄêÀÅª¤ÊÄ´ºº¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤è¤ê¡ÖNPO¤äNGO¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ³«È¯°Æ·ï¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç²áµî100·ï°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NPO¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëD&I¥Ñー¥È¥Êー¤ä³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤âËÉÙ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¶È³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÀìÌçÀ¤äDE&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò STYZ ³µÍ×
¡ÖÌ±´Ö¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢STYZ¤Ï£³¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó±ÄÍø¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¯»ñ¶âÎ®Æþ¤òÂ¥¤¹¡Ø¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ù¡¢´ë¶È²ÝÂê¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯&¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¦¹ÔÀ¯¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢NPO¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤ÎÇÞ²ð¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/295_2_096bef069b8f0fbcf9d4461b051b834a.jpg?v=202512051056 ]