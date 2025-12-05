ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ë¡ªµÀ±à¤Î±£¤ì²È¡ÖÀÅ¿å¹á¡×¤Ç³Ú¤·¤àÈþ¿©¤ÈÈþ¼ò¤Î±ã²ñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì
2³¬¤Î¤ªºÂÉß
ÆüËÜÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µþÅÔµÀ±à¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÎ©ÃÏ¤ÇÆüËÜ¼ò¤ä·ÝÉñµ¸¤µ¤ó¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖµÀ±à¡¡ÀÅ¿å¹á¡×¡Ê¤®¤ª¤ó ¤·¤º¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ªºÂÉßÂßÀÚ¥×¥é¥ó¤ÎÌë±ã¤ÈÃë±ã¥×¥é¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÎÁÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤ªÎÁÍý¤È¡¢ÀÅ¿å¹á¤¬¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤ä¥Óー¥ë¤ò¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
～Ìë±ã¡Ê¤ä¤¨¤ó¡Ë～
¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Î°ìÎã
ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª½¸¤Þ¤ê¤äÀÜÂÔ¤Ê¤É¤Î²ñ¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍýÄ¹¤¬¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë»Å¹þ¤ó¤ÀÈ¬À£¤ä¿·Á¯¤ÊÁ¯µû¤Î¸æÂ¤¤ê¡¢µíÆé¡¦¡º¤â¤Î¤ò´Þ¤à¥³ー¥¹¤È¡¢ÀÅ¿å¹á¤¬¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£²³¬¤Î¤ªºÂÉß
¡Ú¤ªÎÁÍý¡Û
ÀÅ¿å¹áÆÃÀ½È¬À£ / ¸æÂ¤¤êÀ¹¤ê¹ç¤ï¤» / ½Ü¤Î¾Æ¤µû / µíÆé / ¡º¤Î¤¦¤É¤ó¤Þ¤¿¤Ï»¨¿æ / ´ÅÌ£
¡Ú¤ª°û¤ßÊª¡Û
ÀÅ¿å¹á¸·Áª¤ÎÆüËÜ¼ò1¼ï ¥Óー¥ë / ¥¦¥¤¥¹¥ー / ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯(¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯)
¢¨¤ªÎÁÍý¡¦¤ª°û¤ßÊªÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ïµ¨Àá¤ä»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§17:00~22:00¡¡¤¦¤Á2»þ´Ö ¢¨¤´±äÄ¹¤â²ÄÇ½
¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¡§4～10Ì¾ÍÍ
ÎÁ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¡\19,800(ÀÇ¹þ¤ß)
¢¨ÂßÀÚ¤Î¤ªÉô²°Âå¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÎÁÍý¤Î¤ß¤ÎÂßÀÚ¥×¥é¥ó¡Ê¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ16,500±ß¡Ë¤ä¡¢
¾åµ¤Î¤ªÎÁÍý¤È3¼ï¤Îµ©¾¯¤ÊÆüËÜ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó(¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ22,000±ß)¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
～Ãë±ã(¤Á¤å¤¦¤¨¤ó)～
¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Î°ìÎã
¥Ç¥£¥Êー¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÎÁÍý¤ÎÃæ¤«¤é°ïÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¤ª´é¹ç¤ï¤»¤ä¤ªºØ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤«¤é¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê½¸¤Þ¤ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÎÁÍý
ËÜÆü¤ÎÀèÉÕ / ½Ü¤Î2¼ï¤Î¸æÂ¤¤ê¤ÈËÀ¼÷»Ê / µþÌîºÚ¤Î¿æ¤¹ç¤ï¤» / ¹õÌÓÏÂµí¤Î¥íー¥¹¥È / µ¨Àá¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó / ´ÅÌ£
¤ª°û¤ßÊª
ÀÅ¿å¹á¸·Áª¤ÎÆüËÜ¼ò1¼ï ¥Óー¥ë / ¥¦¥¤¥¹¥ー / ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯(¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯)
¢¨¤ªÎÁÍý¡¦¤ª°û¤ßÊªÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ïµ¨Àá¤ä»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§12:00~14:30¡¡¤¦¤Á2»þ´Ö ¢¨¤´±äÄ¹¤â²ÄÇ½
¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¡§4～10Ì¾ÍÍ
ÎÁ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¡\12,000(ÀÇ¹þ¤ß)
¢¨ÂßÀÚ¤Î¤ªÉô²°Âå¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¿å¹á ³°´Ñ
¡ÚµÀ±à¡¡ÀÅ¿å¹á¡¡¡Ê¥®¥ª¥ó¡¡¥·¥º¥«¡Ë Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
½»½ê
¢©605-0084¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶èÀ¶ËÜÄ®371-2
±Ä¶È»þ´Ö
¥é¥ó¥Á¡¡12:00～15:00¡ÊL.O12:30¡Ë
¥Ç¥£¥Êー18¡§00～°ìÀÆ¥¹¥¿ー¥È¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
ÄêµÙÆü¡¡·îÍË¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï
HP https://gion-shizuka.jp/
Í½ÌóURL
https://tinyurl.com/5xxtrt8u
ÅÅÏÃÈÖ¹æ
075-746-2442
¸òÄÌ¼êÃÊ
ºåËÜÀþ µÀ±à»Í¾ò±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¡
µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ »°¾òµþºå±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬