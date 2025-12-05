Helios¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¥å¥Ù¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤éÁí³Û5000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¤Î³ô¼°²ñ¼ÒHelios¡Ê¼èÄùÌòCEO¡§º´¡¹ÌÚ¸¬°ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§È¬ÅçµþÊ¿¡¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¥å¥Ù¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¸ÞÃúÌÜ£¹ÈÖ£±¹æ¡¢ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡§ÀÖ±ºÅ°¡Ë¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ë¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí³Û5000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏÃÏµå¥â¥Ç¥ë¡ÊLEM¡§Large Earth Model¡Ë¡×¹½ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¡ÖÃÏµå¤òÍý²ò¤·¡¢Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤·¡¢¹ÔÆ°¤òÁª¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
1. »ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¾Íè¤Î²òÀÏ¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÊ£»¨¤Ê¥Äー¥ëÁàºî¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿¤¬½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Helios¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÏµå¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨±þ¤Ç¤¤ë¡ÖÃÏµåÃÎÇ½¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò¼Ò²ñ´ðÈ×¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÍÑÅÓ¤Ë½¼Åö¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤ÈÁÈ¿¥´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î²ÃÂ®¡§ MVP³«È¯¤¬´°Î»¤·¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ÈÇ¡¢¤ª¤è¤Ó³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¥Ùー¥¿ÈÇ¤Î³«È¯»ñ¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
- µ»½Ñ¥Áー¥à¤Î¹½ÃÛ¡§ ¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó»ö¶È³«È¯¥Áー¥à¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ½é´ü»öÎã¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÏ¢·È¶¯²½¡§ ¶¨¶ÈÀè¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÅÔ»Ô·×²è¡¢ËÉºÒ¡¢ËÉ±Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½é´ü»öÎã¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2. °úÅöÀè¤ª¤è¤ÓÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢£ ¥¤¥ó¥¥å¥Ù¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー ÀÖ±º Å° »á
Helios¤¬³«È¯¤¹¤ë²òÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÏµå´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤¹¤ë¡ÖLarge Earth Model¡×¤òÃæ³Ë¤È¤·¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ·¿¤Î¥Çー¥¿²òÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Åö³ºÊ¬Ìî¤ÎÇî»Î¹æ¤ò»ý¤ÁÊÆEsri¼Ò¤Ç¤Î³«È¯·Ð¸³¤ò¤â¤Äº´¡¹ÌÚ»á¤È¡¢Ê£¿ô¼Ò¤ÎÁÏ¶È·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÈ¬Åç»á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀìÌç²È°Ê³°¤Ç¤â°·¤¨¤ë¡Ö²òÀÏ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Helios¤¬¹½ÃÛ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ²æ¡¹¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒHelios ¼èÄùÌòCEO º´¡¹ÌÚ ¸¬°ì
±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ï¤Þ¤ÀóÕÌÀ´ü¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Helios¤Ï±ÒÀ±¡¦ÃÏÍý¶õ´Ö¥Çー¥¿¤ò¡ÈÃ¯¤â¤¬»È¤¨¤ëµ»½Ñ¡É¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢Á°Îã¤ËÎà¤Î¤Ê¤¤¹â¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒHelios ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO È¬Åç µþÊ¿
Ê£»¨²½¤¹¤ëÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏÍý¾ðÊó¤È±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½Ñ¤òÃ¯¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¤ë·Á¤Ø¡ØÌ±¼ç²½¡Ù¤ÈÍ½Â¬·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶¯¿Ù¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ³ô¼°²ñ¼ÒHelios¤Î»ö¶È³µÍ×
Helios¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¤òÃæ³Ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÍ¥°ÌÀ Åö¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î²òÀÏ¥Äー¥ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¤Î¥¤¥áー¥¸
- ¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¥Çー¥¿Í»¹ç¡Ê¥Çー¥¿¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ë¡§ ±ÒÀ±¡Ê¸÷³Ø¡¢SAR¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤Ê¤É¡Ë¡¢¥É¥íー¥ó¡¢GIS¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê²òÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Çー¥¿Í»¹çµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Ï¡¢´û¤ËÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¹ñºÝ³Ø²ñ¡ÊIGARSS, Aug 2025¡Ë¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÂÐÏÃ·¿UI/UX¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¤ÎÌ±¼ç²½¡§ LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤Ç¤â¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç¹âÅÙ¤Ê²òÀÏ¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- Í½Â¬·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡§ ºÒ³²¥·¥Ê¥ê¥ª¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¥Çー¥¿Æ±²½·¿¤ÎÊªÍý¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¸åÂÐ±þ·¿´ÉÍý¤«¤é¡¢ºÒ³²Á°¤ÎÍ½ËÉÅê»ñ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼÷Ì¿±ä¿¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÍ½Â¬·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
4. º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬
Helios¤Ï¡¢ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»Ô·×²è¡¦ËÉºÒ¡¦´Ä¶Ä´ºº¡¦ËÉ±Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî²£ÃÇÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×²èÌÌ
¡¦ »ö¶È¼ÂÀÓ¡§ ´û¤ËËÉºÒ¡¢´Ä¶¡¢ÎÓ¶ÈÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ç±ÒÀ±²èÁü²òÀÏ°Æ·ï¤ò¼õÃí¤·¡¢¼ý±×²½¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÎã¡§²Æì¤Ç¤Î³°Íè¿¢Êª¤ÎÄ´ºº»Ù±ç¡Ë¡£
¡¦ Äó·È¡§ ÅÔ»Ô³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ºÇÂç¼ê¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Âç¤È¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é°Ý»ý´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëMoU¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢·÷Æâ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½àÈ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ±§Ãè»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡§ Åö¼Ò¤Ï¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿¤Î¡Ö½Ð¸ý¡×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î±§Ãè»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡ÖÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ë2,000²¯±ß´ë¶È¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Helios¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
5. ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Helios¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£Åö¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï±ÒÀ±¥Çー¥¿¡¢¥É¥íー¥ó¡¢GIS¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¥Çー¥¿¤òÍ»¹ç¤· ¡¢LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÐÏÃ·¿²òÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î¥Çー¥¿¤ò°·¤¤¡¢Ì¤Æ§¤Î¡ÖÃÏµåÃÎÇ½¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÄ©Àï¤ò¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÊý¤Î»²²è¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¢§ Êç½¸¿¦¼ï¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊºÎÍÑ¥Úー¥¸¡Ë
¡ÚHERP¡Ûhttps://herp.careers/v1/helios¡¡¢¨¥í¥°¥¤¥óÉÔÍ×
¡ÚLinkedIn¡Ûhttps://www.linkedin.com/hiring/jobs/4322814635/detail/¡¡¢¨¥í¥°¥¤¥óÉ¬¿Ü
¢§ ÁÏ¶È¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
- Á°ÊÔ¡§ÃÏµå¤òÍý²ò¤·¡¢Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤·¡¢¹ÔÆ°¤òÁª¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤Ø¨¡¨¡Helios¤¬Ä©¤à¡ÖÃÏµåÃÎÇ½¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼ÂÁõhttps://z.incubatefund.com/n/n03d9d81bc7de
- ÃæÊÔ¡§ÁÏ¶È¥Áー¥à¤Î¡ÈÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¿®Íê¡É¨¡¨¡Helios ¤¬ÃÛ¤¯ÁÈ¿¥¤Î»Ï¤Þ¤êhttps://z.incubatefund.com/n/n3ee7bdf9facd
- ¸åÊÔ¡§VC¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬Ì¤Íè¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¨¡¨¡ ¡È±§Ãè¡ßGIS¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Éhttps://z.incubatefund.com/n/na39ee29f1cc8
--------------------------------------------------------------------------------
³ô¼°²ñ¼ÒHelios ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼ÒHelios (Helios Inc.)
½êºßÃÏ ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¶ÈÊ¿1-8-3
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO È¬ÅçµþÊ¿
ÀßÎ©Ç¯·îÆü 2024Ç¯8·î30Æü
»ñËÜ¶â 2,750Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿¤Î²òÀÏ¤ª¤è¤Ó²òÀÏ¥Äー¥ë¤Î³«È¯
Website https://www.helios-rs.com/(https://www.helios-rs.com/)
ÁÏ¶È¼Ô ¼èÄùÌòCEO º´¡¹ÌÚ¸¬°ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO È¬ÅçµþÊ¿