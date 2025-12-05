Ä»¼è¸©ËÌ±ÉÄ®¤ÇÆüÌîÅÄÄ¾É§»á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¡Ö¥ß¥é¥¤¤Î¶µ°é¤ÎÁÏ¤êÊý¡×¤ò³«ºÅ
Ä»¼è¸©ËÌ±ÉÄ®¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ß¥é¥¤¤Î¶µ°é¤ÎÁÏ¤êÊý¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËÌ±ÉÄ®ÇÀÂ¼´Ä¶²þÁ±¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEI¤è¤êÈ¯¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¶µ°é¼Ô¡¦ÆüÌîÅÄÄ¾É§»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¡¢¼ã¼Ô¤Î²ÄÇ½À¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø¤Ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Ãø½ñ¡ÖÅìÂç¤è¤ê¤âÀ¤³¦¤Ë¶á¤¤³Ø¹»¡×¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÆüÌîÅÄÄ¾É§»á¤Ï¡¢¶µ°é¼ÂÁ©¼Ô¡Ê¸½Ìò¹»Ä¹¡Ë¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é²ñ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ±ÉÄ®¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ëÄ®¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ì±´Ö¼çÆ³¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢AI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶µ°é¼ÂÁ©¼Ô¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼Â¶È²È¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÌ¤Íè¤Î³Ø¤Ó¡×¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～15:00¡Ê³«¾ì12:30¡Ë
²ñ¾ì¡§ËÌ±ÉÄ®Âç±ÉÇÀÂ¼´Ä¶²þÁ±¥»¥ó¥¿ー
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×¿½¹þ¡Ë
Äê°÷¡§400Ì¾
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://eihokuei.com/ev251221/(https://eihokuei.com/ev251221/)
¼çºÅ¡§ËÌ±ÉÄ®
±¿±Ä¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEI
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡ü ´ðÄ´¹Ö±é
¡Ö¥ß¥é¥¤¤Î¶µ°é¤ÎÁÏ¤êÊý¡×
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ³è°éºâÃÄ¡¡ÂåÉ½Íý»ö
ÂçºåÍ¼ÍÛµÖ³Ø±à¹â¹»¡¡¹»Ä¹
ÆüÌîÅÄÄ¾É§»á
ºÇÇ¯¾¯¤ÎÌ±´Ö¿Í¹»Ä¹(36 ºÐ:Ì§ÌÌ¹â¹»)¤È¤·¤Æ³Ø¹»²þ³×¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼Ô¤ò Åö»þÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÇÚ½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë³¤³°¥È¥Ã¥×Âç³Ø¿Ê³Ø¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ëÃµµæ³Ø½¬¤ä¥¢¥ó¥È¥ì ¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤ò¸øÎ©³Ø¹»¤Ç¼ÂÁ©¤·¤¿Àè¶î¼Ô¤Î°ì¿Í¡£ ¤½¤Î¸åÅö»þ·Ð±Ä¤¬·¹¤¡¢Êç½¸Ää»ßÄ¾Á° ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Î·ÏÎóÃæ¹â¤Î¹»Ä¹³Ø±àÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÀ¸ÅÌ¿ô¤ò3ÇÜ¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤» ¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£ 2024 Ç¯¤è¤ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í³è°éºâÃÄ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¢2025 Ç¯¤è¤êÂçºåÍ¼ÍÛµÖ³Ø±à¤ÎÍý»öÄ¹¡¦¹â¹»¹»Ä¹¤ËÃåÇ¤¡£³Ø¹»ºÆÀ¸¡¢³¤³°¿Ê³Ø¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¡¢Ãµµæ³Ø½¬¡¢ ¥¢¥ó¥È¥ì¶µ°é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¶µ°é¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÖÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¿´¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¡×
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ³è°éºâÃÄ¡¡ÂåÉ½Íý»ö
ÂçºåÍ¼ÍÛµÖ³Ø±à¹â¹»¡¡¹»Ä¹
ÆüÌîÅÄÄ¾É§»á
datag³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¾®ÎÓ¹§»Ì»á
(³ô)¥¨¥¹¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò
´ßËÜÂóÏº»á
¸ÕÆ±¿©Æ²¡¿¥ªー¥ÊーÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÂÀÍÛ¥³ー¥Á
¿ùÃ«Ä¾»Ò»á
¡Êº¸¾å¡ËÆüÌîÅÄÄ¾É§»á¡Ê±¦¾å¡Ë¾®ÎÓ¹§»Ì»á¡Êº¸²¼¡Ë´ßËÜÂóÏº»á¡Ê±¦²¼¡Ë¿ùÃ«Ä¾»Ò»á
datag³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÎÓ¹§»Ì»á
10Ç¯¤ÎÊÆ¹ñÎ±³Ø¤È¥¢¥á¥ê¥«Ž¤¥¤¥ó¥ÉŽ¤¥·¥ó¥¬ ¥Ýー¥ëŽ¤¥Í¥Ñー¥ë¤Ê¤É°ÛÊ¸²½´Ä¶¤Ç¼ÂÌ³·Ð ¸³¤ò·Ð¤ÆŽ¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¡£ Ê¸·Ï¤ÈÍý·ÏŽ¤ÁÈ¿¥·Ð±Ä¤ÈITµ»½ÑŽ¤¥ê¥¢¥ë¤È ¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¸«ÂÐ¶Ë¤ÊÎÎ°è¤ò¹ª¤ß¤ËÍ» ¹ç¤·¤Ê¤¬¤éŽ¤¥¼¥í¤«¤éÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤² Àè¿ÊÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛŽ¤ÁÈ¿¥²þ³×Ž¤»ñ¶âÄ´Ã£ ¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯Ž¡¤µ¤é¤ËŽ¤¿ÌºÒ¤ÇÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò ¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤òÃæ³Ë¤ËŽ¤ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Ä¤ÄŽ¤ÃÏ°è ³èÀ²½¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©¤àŽ¡¹ñÆâ³°¤Ç ÇÝ¤Ã¤¿Â¿ÌÌÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò´ð¤ËŽ¤¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤È ¤·¤Æ¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
(³ô)¥¨¥¹¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´ßËÜÂóÏº»á
NESTAÇ§Äê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー/¥Ù¥¹¥È ¥Ü¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥óÆüËÜÂç²ñ2023 /¥â¥Ç¥ëÉôÌç ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£46ºÐ¡¢Ä»¼è»Ô½Ð¿È¡£ ¤«¤Ä¤ÆÂÎ½Å90kg°Ê¾å¤ÎÈîËþÂÎ·¿¤È¡¢¿²¤¿ ¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î½ÅÅÙ¤Î¹øÄË¤ËÇº¤à¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£ ¥á¥¤¥¯¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨3%¤ÎÍýÁÛ¤Î¥«¥é¥À ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ä»¼è¸©No.1¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë ¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°S-BODY GYM¡×¤È 24»þ´ÖÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¥¸¥à¡ÖS-BODY24¡×¤ò·Ð±Ä ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç1,000¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢ ¥ó¥È¤òÍýÁÛ¤Î¥«¥é¥À¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä²ÄÇ½À¤ò¹¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë ³èÆ°Ãæ¡£
¸ÕÆ±¿©Æ²¡¿¥ªー¥ÊーÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÂÀÍÛ¥³ー¥Á¡¡¿ùÃ«Ä¾»Ò»á
¡Ö¿©¤È¿´¤ÇÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä»¼è¸© ÁÒµÈ»Ô¤ÇÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò·Ð±Ä¡£ÎÁÍý¤È¥³ー¥Á¥ó ¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÆÏ¤± ¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¼è¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¼ø¶È¤ä³¤ ³°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÎØ¤ò ¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î Ì´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±¿±ÄÃÄÂÎ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEI¤è¤ê
ÃÏ°è¤Ë¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤Î²ê¤¬³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¤Ç¤¢¤ëËÌ±ÉÄ®¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î²ê¤ò°é¤Æ¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥é¥¤¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¢¶µ°é»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò»²²Ã¤â´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢2026Ç¯¤òÀ®Ä¹¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEI
ËÌ±ÉÄ®¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ëÄ®¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢
¶µ°é¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÃÏ°è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Åù¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¼ã¼Ô»Ù±ç¤ò¼´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÈÌ¤Íè¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
https://eihokuei.com/(https://eihokuei.com/)