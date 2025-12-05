¡ÚWBC2025ÆÃ¼ûÂÐºö¡Û¥¹¥Ý¥«¥Õ¥§¡¢Âç²ñ3¥ö·îÁ°¤«¤éÌµÎÁ¤Ç½àÈ÷¤Ç¤¤ë¡ÖWBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
°û¿©Å¹¸þ¤±¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï½¸µÒ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Ý¥«¥Õ¥§¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ý¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC(¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯)¤Ç¤Î½¸µÒ¤òËÜ³ÊÅª¤ËÁÀ¤¦°û¿©Å¹ÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢ºÇÂç3¥ö·î´ÖÌµÎÁ¤Ç½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡ÖWBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯12·î4Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²ñËÜÈÖ¤Î2·î¤«¤é·ÀÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¤È»ÙÊ§Áí³Û¤ÏÆ±³Û¤Ê¤¬¤é¡¢º£·ÀÌó¤¹¤ì¤Ð½àÈ÷´ü´Ö¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÌµÎÁ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁºÇÂç60,000±ßÊ¬¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤ËWBCÆÃÊÌ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÏÈ¤Ø¤ÎÍ¥Àè·ÇºÜ¤Ê¤É¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î½¸µÒ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÆÃÅµ¤âÉÕÂÓ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖWBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó¡×Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê°û¿©¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¤«¤é°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖWBCËÜÈÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2·î¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
- ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤êËÜÈÖ¤Ç½¸µÒ¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡×
- ¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×
- ¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð»öÁ°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÈÖÁ°¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¤«¤Ä2·î¥¹¥¿ー¥È¤È»ÙÊ§Áí³Û¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖWBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó¡×¤Î³µÍ×
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§:½àÈ÷´ü´Ö¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¡ª
¡Ú12·î·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡Û
- 12·î～2·î:´°Á´ÌµÎÁ(3¥ö·î´Ö)
- 3·î～8·î:ÍÎÁ6¥ö·î(·î³Û20,000±ß～)
»ÙÊ§Áí³Û:Ìó120,000±ß
¡Ú2·î¤«¤éÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¾ì¹ç¡Û
- 2·î:ÌµÎÁ(1¥ö·î)
- 3·î～8·î:ÍÎÁ6¥ö·î(·î³Û20,000±ß～)
»ÙÊ§Áí³Û:Ìó120,000±ß
¢ª »ÙÊ§Áí³Û¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢WBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó¤Ê¤é½àÈ÷´ü´Ö¤¬2¥ö·îÂ¿¤¤
¢ª ¼Â¼Á60,000±ßÊ¬(20,000±ß¡ß3¥ö·î-20,000±ß¡ß1¥ö·î)¤Î²ÁÃÍ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚÎÁ¶âÂÎ·Ï¡Û
½é´üÈñÍÑ: 0±ß
[ÌµÎÁ´ü´Ö]
12·î·ÀÌó:12¡¦1¡¦2·îÌµÎÁ(3¥ö·î)
1·î·ÀÌó:1¡¦2·îÌµÎÁ(2¥ö·î)
2·î·ÀÌó:2·îÌµÎÁ(1¥ö·î)
[·î³ÛÍøÍÑÎÁ]
20,000±ß～(É¸½à¥×¥é¥ó)
[ºÇÄã·ÀÌó´ü´Ö]
6¥ö·î(ÌµÎÁ´ü´Ö¤ò½ü¤¯)
WBCÆÃÊÌÆÃÅµ
WBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó¤´·ÀÌó¤ÎÅ¹ÊÞÍÍ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. WBC´ØÏ¢¥ー¥ïー¥É¸¡º÷¤Ç¤Î¾å°ÌÉ½¼¨
¥¹¥Ý¥«¥Õ¥§Web¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¡ÖWBC¡×¡ÖÌîµå´ÑÀï¡×¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¥ー¥ïー¥É¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÍ¥ÀèÉ½¼¨
2. WBCÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤ÎÍ¥Àè·ÇºÜ
¥¹¥Ý¥«¥Õ¥§Web¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎWBCÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ËÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤òÍ¥Àè·ÇºÜ
3. WBC´ÑÀï¥¤¥Ù¥ó¥ÈPOPÇÛÉÛ
¡ÖÆüËÜÂåÉ½±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢½¸µÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌµÎÁÄó¶¡
WBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³ÍýÍ³1:½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë
12·î·ÀÌó¤Ê¤é¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç3¥ö·î´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î½¬½Ï
- ¹ðÃÎ¡¦SNSÅê¹Æ¤ÎÎý½¬
- ¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¤Î¹½ÃÛ
- Å¹Æâ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎºÇÅ¬²½
ÍýÍ³2:»ÙÊ§Áí³Û¤Ï2·î¥¹¥¿ー¥È¤ÈÆ±¤¸
½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ë¡¢ÈñÍÑ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- [WBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó]
12·î·ÀÌó:12～2·îÌµÎÁ + 3～8·îÍÎÁ6¥ö·î = 120,000±ß
- [ÄÌ¾ï¤Î¥×¥é¥ó¤Ç2·î¤Ë·ÀÌó]
2·î·ÀÌó:2·îÌµÎÁ + 3～8·îÍÎÁ6¥ö·î = 120,000±ß
¡ÖWBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó¡×ÍøÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¡ÚAÅ¹¤Î»öÎã:12·î·ÀÌó¤Ç½àÈ÷ËüÃ¼¡Û
12·î(ÌµÎÁ)
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¡¦SNS¤ÇWBC´ÑÀï±Ä¶È¤ÎÍ½¹ð³«»Ï
1·î(ÌµÎÁ)
¡¦¥Æ¥¹¥È±¿ÍÑ³«»Ï
¡¦¾ïÏ¢µÒ¤Ø¤ÎÀè¹Ô°ÆÆâ
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È
2·î(ÌµÎÁ)
¡¦WBCÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤ÎÏª½Ð¶¯²½
¡¦ËÜÈÖÄ¾Á°¤ÎºÇ½ª½àÈ÷
3·î(ÍÎÁ¡¦WBCËÜÈÖ)
¡¦ËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ÇÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢Í½ÌóËþÀÊ¤òÃ£À®
¡¦WBCÆÃÊÌÆÃÅµ¤Ç¿·µ¬¸ÜµÒ¤¬Â³¡¹ÍèÅ¹
·ë²Ì: ½àÈ÷´ü´Ö3¥ö·î¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¶¥¹çÅ¹ÊÞ¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù
¡ÚBÅ¹¤Î»öÎã:2·î·ÀÌó¤Ç½àÈ÷ÉÔÂ¡Û
2·î(ÌµÎÁ¡¦WBC³«ËëÄ¾Á°)
¡¦µÞ¤¤¤Ç¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÉÔ´·¤ì¤Ê¤Þ¤Þ
¡¦¹ðÃÎ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯Ç§ÃÎ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤
3·î(ÍÎÁ¡¦WBCËÜÈÖ)
¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿
¡¦Í½Ìó¤âÁÛÄê¤è¤ê¾¯¤Ê¤á
·ë²Ì: ½àÈ÷ÉÔÂ¤ÇËÜÍè¤Î½¸µÒ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º
¤½¤ÎÂ¾¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó
WBCÄ¾Á°¥×¥é¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢Å¹ÊÞÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[1]¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥×¥é¥ó
～´°Á´¥Îー¥ê¥¹¥¯¤Ç¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤¿¤¤Å¹ÊÞÍÍ¸þ¤±～
- ÌµÎÁ´ü´Ö: 2¥ö·î
- ½é´üÈñÍÑ: 30,000±ß～50,000±ß(ËÜ·ÀÌó»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°)
- ·î³ÛÍøÍÑÎÁ(3¥ö·îÌÜ°Ê¹ß): 20,000±ß～
[2]Â¨ÀïÎÏ¥×¥é¥ó
～ËÜ³ÊÆ³Æþ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞÍÍ¸þ¤±～
- ÌµÎÁ´ü´Ö: 1¥ö·î
- ½é´üÈñÍÑ: 0±ß
- ·î³ÛÍøÍÑÎÁ(2¥ö·îÌÜ°Ê¹ß): 20,000±ß～
- ºÇÄã·ÀÌó´ü´Ö: 6¥ö·î(ÌµÎÁ´ü´Ö½ü¤¯)
¥×¥é¥óÈæ³ÓÉ½
¿½¹þ»þ´ü¤ÈÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¿½¹þ¿ä¾©»þ´ü
- 12·îÃæ¤Î·ÀÌó: ºÇÂç3¥ö·îÌµÎÁ(ºÇ¤â¤ªÆÀ)
- 1·îÃæ¤Î·ÀÌó: 2¥ö·îÌµÎÁ
- 2·îÃæ¤Î·ÀÌó: 1¥ö·îÌµÎÁ(ÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ÈÆ±Åù)
¢ª Áá´ü·ÀÌó¤Û¤É½àÈ÷´ü´Ö¤òÄ¹¤¯³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¤ªÆÀ¤Ç¤¹
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
- WBC2025¤Ç¤Î½¸µÒ¤òËÜ³ÊÅª¤ËÁÀ¤¦°û¿©Å¹ÍÍ
- Âç²ñËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤Å¹ÊÞÍÍ
- ¶¥¹çÅ¹ÊÞ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤Å¹ÊÞÍÍ
- ½é´üÈñÍÑ0±ß¤Ç»Ï¤á¤¿¤¤Å¹ÊÞÍÍ
º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡¢WBC 2026¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ã¥«ーWÇÕ¤Ê¤ÉÂç·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£°û¿©Å¹ÍÍ¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤«¤Ä¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤òº£¸å¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¹¥Ý¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤òÀìÌç¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー¡¢Ìîµå¡¢¥é¥°¥Óー¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»î¹ç¤òÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ò¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦Ç®¶¸Åª¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°û¿©Å¹¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ý¥«¥Õ¥§
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ3ÈÖ13¹æÀ¾¿·½É¿å´Ö¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ËêÌî½¨½Ó
Web¡§https://www.spocafe.jp/