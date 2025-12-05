¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¤Ê¤ª¡¢ËÜÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ìò°÷¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÚÀî¹É°°¡¢°Ê²¼¡¢ADS¡Ë¤ÏSharePoint¤ò´Þ¤àMicrosoft¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤¿¸ÜµÒ»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢DX¤òÄÌ¤·¤¿¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ADS¤Ï2019Ç¯3·î¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤òÃ´¤¦ÌÜÅª¤Ç¥×¥í¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³«È¯¤«¤é±¿ÍÑÊÝ¼é¤Þ¤Ç¤Î°ìµ¤ÄÌ´ÓÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤òÇÑ»ß¤·¡¢ADS¤ËÅý¹ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØ¤ªµÒÍÍ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£