ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÂÂÖ¡Ö´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶ÁÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬60.8%
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥Í¥¯¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÒ½¡°ì¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼ÖÊÝÍ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤È¡¢ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¡¦²ò·èºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Summary
¡¦51%¤¬¡Ö³¹¤ÇÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¦¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤Ï60%°Ê¾å¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú
¡¦¹ÔÀ¯¤ä¶È³¦¤Ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼
£±¡¥Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢·Ê´Ñ°²½¤ä°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤â¼Ò²ñÅªÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊüÃÖ¼«Æ°¼Öºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎºö¤äÇ§ÃÎ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ä»ñ¸»¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢ÇÑ¼Ö¡¦ºÆÍøÍÑ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥Ä´ºº³µÍ×
¡Ê£±¡ËÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü～12·î2Æü
¡Ê£²¡ËÄ´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ê£³¡ËÄ´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ20ºÐ°Ê¾å¤Î¼ÖÊÝÍ¼Ô
¡Ê£´¡Ë²óÅú¼Ô¿ô¡§500¿Í
¡Ê£µ¡ËÄ´ººµ¡´Ø¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò
£³¡¥Ä´ºº·ë²Ì
ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤ÎÌÜ·â¤Ï51%
¡Ö³¹¤ÇÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï51.0%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡¢¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢6³ä¤¬¡Ö´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤ÎÇ§ÃÎ¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¡×¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¡¦¥ª¥¤¥ëÏ³¤ìÅù¤Ë¤è¤ë±øÀ÷¡ÊÃËÀ¡¦73ºÐ¡Ë
¡¦Êü²Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡Ê½÷À¡¦77ºÐ¡Ë
¡¦Í³²Êª¼Á¤ÎÎ®½Ð¡ÊÃËÀ¡¦40ºÐ¡Ë
¡¦Ç³ÎÁ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÇË²õ¡Ê½÷À¡¦47ºÐ¡Ë
²óÅú¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÁØ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤âÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤êÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¤ÂåÊÌ¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¡Ö´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú¤¬Ìó7³ä
20-40Âå¤È50Âå°Ê¾å¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢20-40Âå¤ÎÊý¤¬¡Ö´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î³ä¹ç¤¬10.3pt¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊüÃÖ¼«Æ°¼ÖÌäÂê¤ÏÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¾ðÊó¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤SNS¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÃÏ°è²ÝÂê¤äSDGsÌäÂê¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¸»¤Î¥á¥¤¥ó¤¬SNS¤Ç¤¢¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤È¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë50Âå°Ê¾å¤Î°ã¤¤¤¬¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ¤Îº¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Î²ÁÃÍ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë¤â²ÝÂê
¼¡¤Ë¡¢¼Ö¤Î²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼Ö¤ÎÌó99%¤¬ºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢72.2%¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¤Ï»ñ¸»¤È¤·¤ÆÌó99%¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ö¤Î½èÊ¬¡á¼Î¤Æ¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ñ¸»¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤âÊ»¤»¤ÆÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÊüÃÖ¼«Æ°¼ÖÌäÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÑ¼Ö¤Ø¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤â²ÝÂêÂç
ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¤ò¡ÖÊüÃÖ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àµ¤·¤¯½èÊ¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÇÑ¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤òÆ§¤ß¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡Ö»ñ¸»¡×¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÇÑ¼Ö¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤¬71.8%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¡¦Ê£»¨¡×¤¬57.8%¡¢¡Ö´Ä¶¤Ë°¤¤¡×¤¬29.4%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÑ¼Ö¡×¤Ï¡¢ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤Îºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¡×¤ä¡Ö¼ê´Ö¡×¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤òµá¤á¤ë 68.8%
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤äÇÑ¼ÖÇã¼è¶È³¦¤Ø¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤ÎÂÐºö¤òµá¤á¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢68.8%¤¬¡Öµá¤á¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤ÏÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÂÐºö¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤ä¶È³¦¤âÊüÃÖ¼«Æ°¼ÖÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¤Ï¡¢ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤«¤é½êÍ¼Ô¤òÆÃÄê¤·°ÜÆ°¤òÂ¥¤¹ÂÐ±þ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÑ¼ÖÇã¼è¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î°ú¼è¤äÇÑ¼Ö¼êÂ³¤¤ÎÂå¹Ô¤ò¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÂÐºö¤òµá¤á¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬7³ä¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬Àµ¤·¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¡×¤¬¥«¥®
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼ÖÊÝÍ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¼Ö¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï6³ä°Ê¾å¡¢¼Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï7³ä°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÇÑ¼Ö½èÍý¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÑ¼Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡×¡Ö¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÑ¼ÖÇã¼è¶È³¦¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤ÇÂå¹Ô¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤¬´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³î¤Ä¡¢ÇÑ¼Ö¤Î¥Ïー¥É¥ë¤â¹â¤¤¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤ÎÈ¯À¸¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ±¤Ë¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶Éé²Ù¡¦»ñ¸»ºÆÍøÍÑ¤Ø¤ÎÍý²ò¡×¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÇ§ÃÎ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºSNSÅù¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤êÃ¯¤â¤¬¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤È¯¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢²ò·è¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×¤Ï·Ê´Ñ°²½¤Ê¤ÉÉ½ÌÌ¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´Ä¶¤ä»ñ¸»¤Î²ÝÂê¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¤äÇÑ¼ÖÇã¼è¶È³¦¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö´Ä¶¤ä»ñ¸»¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ°è´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä»ñ¸»½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¡×ÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢²ò·è¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¦Ä´ºº¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÏ¢·ÈÀè
¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Î·Ù»¡½ð¤ä³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎÊüÃÖ¼«Æ°¼ÖÃ´ÅöÁë¸ý¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦·Ù»¡½ð°ìÍ÷
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/index.html
ÅöÈ¯É½¤ò°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡¢°úÍÑÀè¤Ç¤Î¾ðÊó¸»¤ÎÌÀ¼¨¤ª¤è¤Ó±ÜÍ÷¼Ô¤Î¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´ÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢²¼µ½ÐÅµ¸µ¤ÎÌÀµ¤ª¤è¤Ó¥Ï¥¤¥Ñー¥ê¥ó¥¯ÀßÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÌÀµ¤¤¤¿¤À¤¯ÆâÍÆ¢§
½ÐÅµ¡§ÇÑ¼ÖÇã¼è¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥Í¥¯¥¹¥È¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÊüÃÖ¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÂÂÖ¡Ö´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶ÁÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬60.8%¡×
¥ê¥ó¥¯¡§https://carnext.jp/
<¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ>
¡ó¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÂÓ¤Ë¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤Ç»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×ÃÍ¤È·×»»ÃÍ¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£