Ë¬Æü´Ñ¸÷¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó
- Ë¬Æü´Ñ¸÷¤Ï¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òºÆÇ§¼±¡£
- ÌÈÀÇÀ©ÅÙ¤ÎµÄÏÀ¤ä¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥àÂÐºö¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñ¤ÎÀ¯ºö¡¦ÀÇÀ©¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÌÈÀÇÀ©ÅÙÇÑ»ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆGDP¤Ï5,518²¯±ß¸º¾¯¡¢ÀÇ¼ý¤Ï270²¯±ß¸º¾¯¤¹¤ë¡ËÅù¤ò¤â¤È¤ËµÄÏÀ¡£
- ¡Ö´Ñ¸÷Î©¹ñ¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤ä»ö¶È¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢À¯ÉÜ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤Î»ÑÀª¤ò¡¢»²²Ã¼ÔÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¡£
¥ì¥Ýー¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ¡ÊJSTO¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¤È¤·¤Æ¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤È²ÝÂê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢140Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤¬»²²Ã¤·¡¢³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ¸¦µæ²ÊÄ¹¡¦¶µ¼ø¤ÎÃÓ¾å½ÅÊå»á¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤ËÂ³¤¡¢EY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ£°æÍÎ¼ù»á¤«¤é¡¢ÌÈÀÇÀ©ÅÙÇÑ»ß¤Ë¤è¤ëºâÀ¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤ä¾®Çä¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹°µÅÝÅª¤ÊÀ®Ä¹ÎÏ¤ÈÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷¤¬Ã±¤Ê¤ë°ì²áÀ¤Î¾ÃÈñ³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ÎËá¤¾å¤²¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¢°Ü½»ÁÏ¶È¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ôー¥¿ー¤ÎÁý²Ã¤äÃÏÊý¤Ø¤ÎÍ¶µÒ³ÈÂç¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬²þ¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÓ¾å¶µ¼ø¤Ï¡¢¹ñºÝ´Ñ¸÷¤ÏµðÂç¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÍ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê2024Ç¯¤ÎWEF¥È¥é¥Ù¥ë¡õ¥Äー¥ê¥º¥à¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦3°Ì¡Ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢´Ñ¸÷¤ÎÀøºßÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹É¬Í×À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½»ñ»º¤Ê¤ÉÆüËÜÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²Á³ÊÀßÄê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ñ¸÷ÃÏ°è·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Á´ÂÎºÇÅ¬¤äÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎÀïÎ¬¡¢¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥àÂÐºö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»º¶È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ¸¦µæ²ÊÄ¹¡¦¶µ¼ø¤ÎÃÓ¾å½ÅÊå»á
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëºâÀ¯Åª±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー´Ö¤ÎµÄÏÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤Î»ëÅÀ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈÀÇ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÇÑ»ß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2023Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÎGDP¤¬Ìó5,500²¯±ß¸º¾¯¤·¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Î½Ì¾®¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÇ¼ýÁ´ÂÎ¤âÌó240²¯±ß¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2024Ç¯¤Ï»²¹Í·×¿ô¤Ê¤¬¤é¡¢GDP¤¬Ìó8,500²¯±ß¸º¾¯¡¢ÀÇ¼ý¤¬Ìó500²¯±ß¸º¾¯¤È¤Î»î»»¡Ë
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ¾å¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñÍý»öÄ¹¤ÎºÇÌÀ¿Î»á¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î¹¥ËÜÃ£Ìé»á¤¬¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢Åö¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö ¿·ÄÅ¸¦°ì¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥È¤Î¤â¤È¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¤È¤·¤Æ¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷¤Î²ÁÃÍ¡×¡ÖË¬Æü´Ñ¸÷¤Î²ÝÂê¡×¡Ö´Ñ¸÷Î©¹ñÀïÎ¬¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¥ËÜ»á¤«¤é¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶À°È÷¤ä¥µー¥Ó¥¹½¼¼Â¤ÎÀ®²Ì¡¢ÃÏÊýÉ´²ßÅ¹¤ÈÃÏ°è¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ºÇÌÀ»á¤«¤é¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤¬ÃÏ°è³èÀ²½¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¡¢ÃÏÊý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÓ¾å¶µ¼ø¤«¤é¤Ï¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤¬¤¹¤½Ìî¤Î¹¤¤»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÏ°è·Ð±Ä¤ä¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÌÀ»á¤Ï¡¢¡ÖË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¿ô¤¬1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤ò¶¤Ë¡¢¿©ÉÊ¤äÇÀ»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÐÃã¤¬7ÇÜ¡¢Ì£Á¹¤¬2ÇÜ¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬4ÇÜ¡¢¤ªÊÆ¤¬10ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È¡¢´Ñ¸÷¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¸ú²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥ËÜ»á¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏË¬Æü´Ñ¸÷¤ÎÌÜÅªÂè2°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÈÀÇÀ©ÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£Ë¬Æü¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯º£¸å¤â¿¤Ó¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÁØ¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¡¢ÌÈÀÇÀ©ÅÙ¤Î°Ý»ý¤Èº£¸å¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤ä¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¡¢ÃÏ°è·Ð±Ä¡ÊDMO¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢³ÆÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ»öÎã¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê´Ñ¸÷»º¶È¤ò°é¤Æ¤ë°ÕÍß¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÅÔ»Ô·÷¤è¤ê¤âÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è³èÀ²½¡¦»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯11·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÈÀÇÀ©ÅÙ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ó¥É·¿¤Ø¤ÎÃå¼Â¤Ê°Ü¹Ô¤ä´±Ì±¡¦°Û¶È¼ïÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¿ä¿Ê¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥Áè¤ÎÃæ¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ä¥¹¥Èー¥êー¤È¤È¤â¤Ë²Á³ÊÍ¥°ÌÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¦ÄÌÇ§¼±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷¤ò¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢²ÝÂê¤òÁ°¸þ¤¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤´Ñ¸÷²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ª¤è¤ÓÃÏ°è³èÀ²½¤Ë°ìÁØ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§À®Ä¹»º¶È¤È¤·¤Æ¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë15:00～16:30
ÂÐ¾Ý¡§ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¢¾®Çä¶È¡¦´Ñ¸÷¡¦Î¹¹Ô¡¦½ÉÇñ¡¦°û¿©¶È¤Ê¤É¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô
»²²Ã¼Ô¿ô¡§140Ì¾Ä¶
¼çºÅ¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ
¸å±ç¡§·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢´Ñ¸÷Ä£¡¢ÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ
¶¨ÎÏ¡§ÆüËÜ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¡¢Á´¹ñÌÈÀÇÅ¹¶¨²ñ
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
´ðÄ´¹Ö±é
¡¡ÃÓ¾å ½ÅÊå »á¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ¸¦µæ²ÊÄ¹¡¦¶µ¼ø¡Ë
¡¡¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬ ～À®Ä¹»º¶È¡¦¹â¼ý±×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷～¡×
Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È
¡¡Æ£°æ ÍÎ¼ù »á¡ÊEY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
¡¡¥Æー¥Þ¡§¡ÖÌÈÀÇÀ©ÅÙÇÑ»ß¤Ë¤è¤ëºâÀ¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¥Æー¥Þ¡§¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¤È¤·¤Æ¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤È²ÝÂê¡×
¡¡¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§
¡¡¡¡¡¦ÃÓ¾å ½ÅÊå »á¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ¸¦µæ²ÊÄ¹¡¦¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¦ºÇÌÀ ¿Î »á¡ÊÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ Íý»öÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¦¹¥ËÜ Ã£Ìé »á¡ÊÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ ²ñÄ¹¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§
¡¡¡¡¡¡¿·ÄÅ ¸¦°ì¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
