COP30 JAPAN PAVILION ¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿È¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤«¤é21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÏ¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ¡¦¥Ñ¥é½£¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AGBIOTECH¡Ê¥¢¥°¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀ¾Î´°ô¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¸½ÃÏ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿JAPAN PAVILION¥»¥ß¥Êー¤ØÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÁê¸ß´Ø·¸¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝÁ´·¿ÇÀ¶È¤ò¼´¤È¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅÐÃÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§¸½ÃÏ»þ´Ö¡¡2025/11/15¡ÊÅÚ¡Ë10:00-11:15
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÊÑ³×¡¡-GREEN¡ßEXPO 2027¤òµ¡¤Ë-
¼çºÅ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê
¶¦ºÅ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¦´Ä¶¾Ê¡¦¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊGREEN¡ßEXPO¶¨²ñ¡Ë
ÆâÍÆ¡§µ¤¸õÊÑÆ°¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÁê¸ß´Ø·¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÎÓÅù¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸Êª¤ÎÀ¸°é¡¦À¸Â©ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢CO2¤ÎµÛ¼ý¡¦ÃùÂ¢¤ä»³ÃÏºÒ³²¤ÎËÉ»ßÅù¤Ë¤è¤êµ¤¸õÊÑÆ°¤Î´ËÏÂ¡¦Å¬±þ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¿¹ÎÓ¤Î¸º¾¯¡¦Îô²½¤ÏÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¤ò¾·¤¡¢CO2¤ÎÇÓ½Ð¸»¤äÅÚº½ºÒ³²Åù¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¼ç°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£ ¥Ñ¥ê¶¨Äê¤äº«ÌÀ¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÏÈÁÈ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Î¾Ê¬Ìî¤Ë°ìÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â2024Ç¯¤Ë¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·ÐºÑ°Ü¹ÔÀïÎ¬¤òºöÄê¡¢´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¦Åê»ñ²È¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦»ÔÌ±Åù¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¶¨Æ¯¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·ÐºÑ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¶¦Í¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î°Ý»ý¡¦²óÉü¡¦ÁÏ½Ð¤ä¡¢À¸ÂÖ·Ïµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¤Î¼èÁÈ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼èÁÈ¤¬·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³»ñËÜ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ½Û´Ä¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤ËÃåÌÜ¡¢GREEN¡ßEXPO 2027¡ÊÆüËÜ¡¦²£ÉÍ³«ºÅ¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢³Æ¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¡¢¼Ò²ñ¤Î°Õ¼±¡¦¹ÔÆ°¤ÎÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¡£
- ³«²ñ°§»¢
¡¡ÅÚµï ·òÂÀÏº¡¡´Ä¶¾Ê ÃÏµå´Ä¶¿³µÄ´±
- ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡·¦ÅÄ ½¤¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê ¹ñºÝ¿©ÎÁ¾ðÊóÆÃÊÌÊ¬ÀÏ´±
¡¡ÂçÄÅ °¦Íü¡¡O2Farm ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡¡ÃæÀ¾ Î´°ô¡¡AGBIOTECH³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¡¥Ç¥£¥¢¥Ê ¥¦¥ë¥¬ ¥ô¥©¥ë¥µ¥Ã¥Ä¡¡IPCCÉûµÄÄ¹¡ÊÃæ±û¥èー¥í¥Ã¥ÑÂç³Ø´Ä¶²Ê³Ø À¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
- ¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
¡¡¸«µÜ ÈþÁá¡¡GREEN¡ßEXPO¶¨²ñ ¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡Ë ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô
- ÊÄ²ñ°§»¢
¡¡»°±º °ï¹¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÂç¿Ã´±Ë¼¿³µÄ´±¡ÊÅÔ»Ô¡¦½»Âð¡Ë
¡ÚAGBIOTECH¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¡Û
º£²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°´ËÏÂ¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±. ´Ä¶ÊÝÁ´·¿ÇÀ¶È¤ò¼´¤È¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ó¥ª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×
- ¾ÜºÙ¡§ Åö¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥ª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ëÇÀË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¸»º¼Ô¤È¡¢¤½¤ÎÇÀ»ºÊª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
- ¹×¸¥¡§ ¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÎÏ©¤Î³ÈÂç¤È¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î°Ý»ý¡¦²óÉü¤Ë»ñ¤¹¤ëÇÀ¶È¤ÎÉáµÚ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
2. ´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
- ¾ÜºÙ¡§ ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»º²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
- ¹×¸¥¡§ Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ä¶°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤«¤é¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤ÎÈ¯Å¸
- ¾ÜºÙ¡§ ÇÀ¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¸ú²Ì¤òÄêÎÌ²½¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- È¯Å¸¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î°Ý»ý¡¦²óÉü¤Ë·Ò¤¬¤ë³èÆ°¤ä¡¢À¸ÂÖ·Ïµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¡Ê´ËÏÂ¡¦Å¬±þ¡Ë¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤òÎ¾ÎØ¤Ç¿Ê¤á¡¢¿¿¤Î¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å¤â¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£