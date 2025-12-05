¥é¥¹¥È¥é¥Ü¡¢BacklogÃæ¿´¤Î¡È³«È¯¡¦±¿ÍÑ°ìÂÎ²½¡É¤ò¸¡¾Ú- ¥à¥À±ýÉü¤È¸åÄÉ¤¤¹©¿ô¤ò°µ½Ì¤·¡¢ºï¸º¸¶»ñ¤òÇã¼è²Á³Ê¤Ø¥í¥¹¤Ê¤¯´Ô¸µ -
¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2-12-16 ¥»¥ó¥È¥Õ¥©ー¥Ó¥ë203¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³×·¤ÆÃ²½¤Î¥ê¥æー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡ÖBacklog¡×¤òÃæ¿õ¤Ë¿ø¤¨¤¿¡È³«È¯¡¦±¿ÍÑ°ìÂÎ²½¡ÊDev & Ops Integration¡Ë¡É¤òËÜÈÖÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×·ï¢ª¥¿¥¹¥¯Ê¬²ò¢ª¼ÂÁõ¢ª¥ì¥Ó¥åー/¸¡¾Ú¢ª¥ê¥êー¥¹¢ªRunbook¡Ê±¿ÍÑ¼ê½ç¡Ë¤Þ¤Ç¤ò°ìËÜ²½¤·¡¢½ÅÊ£ÀâÌÀ¡¦Ç§¼±óòó÷¡¦¸åÄÉ¤¤Ä´ºº¤È¤¤¤Ã¤¿¥à¥À¹©¿ô¤ò·×Â¬¤·¤Æ¹±¾ïÅª¤Ëºï¸º¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¸¶»ñ¤Ï¥æー¥¶ー´Ô¸µÏÈ¡ÊÇã¼è²Á³Ê¤Î¾å¿¶¤ì¸¶»ñ¡Ë¤È¤·¤ÆÍ¥ÀèÇÛÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
³×·¤¤ÎººÄê¤Ï¡È¾ðÊóÌ©ÅÙ¡É¤¬¹â¤¤
³×·¤¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É ¡ß ¥â¥Ç¥ë¡Ê¥é¥¹¥È¡Ë ¡ß ¥µ¥¤¥º/¥¦¥£¥º ¡ß ¾õÂÖ/½¤ÍýÍúÎò ¡ß ÉÕÂ°ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¨Àá¡¦°ÙÂØ¡¦³¤³°Áê¾ì¡¦ºß¸ËÊü½Ð¡¦ÁÇºà¥È¥ì¥ó¥É¡Ê¥³ー¥É¥Ð¥ó/¥°¥ì¥¤¥ó/¥¹¥¨ー¥É¡Ë¤Ê¤É¤Î³°ÅªÍ×°ø¤¬Ã»´ü¤ÇÍÉ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¥é¥¹¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤²þÁ±¤ò¡ÈÂ®¤¯¡¦²¿ÅÙ¤â¡É²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°Õ»×·èÄê¡ÊÇä¤ë/ÊÝÎ±/ºÆººÄê¡Ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ²Á³Ê¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×É½¼¨¤ÈÃíµ/Îã³°¤ÎÆ±²èÌÌÄó¼¨¡Ê¡È¤¤¤Þ/¤É¤ÎÁ°Äó/¤É¤³¤Þ¤Ç¡É¤òÌÀ¼¨¡Ë
- LINE¡ßHubSpotÏ¢·È¤Ç¤ÎÊ¬´ôºÇÅ¬²½¡Ê»öÁ°¼ÁÌä¢ª¥é¥¹¥È/¥µ¥¤¥ºÍ¶Æ³¢ªÉ¬Í×¼Ì¿¿¤Î¥¬¥¤¥É¡Ë
- Å¹ÊÞ/¥¨¥ê¥¢¥Úー¥¸¤ÎÂ®ÅÙ¡¦INP/LCP²þÁ±¡¢ººÄê¥Õ¥©ー¥à¤ÎÎ¥Ã¦ÍÞÀ©
- »ÍÈ¾´üKPI¡ÊTime-to-Update/Á¯ÅÙ°Ý»ýÎ¨/¥Á¥ã¥Í¥ë°ì´ÓÀ/ÐªÎ¥Î¨¡Ë¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑÉÊ¼Á¤Î²Ä»ë²½
²ÝÂê¤Ï¡ÈÎ¢Êý¤Î¥à¥À¡É¤À¤Ã¤¿
°ìÊý¤Ç¡¢²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÈó¸úÎ¨¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¾ðÊó»¶°ï¡§Í×·ï¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢¼ÂÁõ¤Ï¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¡¢±¿ÍÑ¤Ï¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡Ä¤ÈÅÀºß
- ÀâÌÀ¤ÎÈ¿Éü¡§¥ì¥Ó¥åー/¸¡¾Ú/CS¶¦Í¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢Æ±¤¸ÇØ·Ê¤äÎã³°¤òºÆÀâÌÀ
- ¸åÄÉ¤¤¥³¥¹¥È¡§¥ê¥êー¥¹¸å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ç¡¢Í×·ï¤Î°Õ¿Þ¡¦È½ÃÇÍúÎò¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹ºî¶È¤¬È¯À¸
- Äê·¿¤ÎÂ°¿Í²½¡§¸¡¾ÚSQL¡¦¥Æ¥¹¥È´ÑÅÀ¡¦Runbook¤¬Ã´Åö¼Ô¤´¤È¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é
¸½¾ì¤ÎÂÎ´¶¤Ç¤Ï¡¢¾®²þ½¤1ËÜ¤¢¤¿¤ê10～30%¤¬¡ÈÀâÌÀ¡¦Ãµ¤·¡¦¸åÄÉ¤¤¡É¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²þÁ±ËÜ¿ô¤¬¸º¤ê¡¢Çã¼è²Á³Ê¤Î¾å¿¶¤ìÍ¾ÃÏ¡Ê¥æー¥¶ー¤Î¼ê¼è¤ê¡Ë¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡¾Ú³µÍ×
1¡ÃÍ×·ï¢ª¥¿¥¹¥¯Ê¬²ò¤ÎÄê·¿²½
- PRD¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ê²ÝÂê/ÌÜÅª/KPI/À©Ìó/Ãíµ¡¦Îã³°¡Ë¤òBacklog²ÝÂê¤Î¿÷·Á¤È¤·¤ÆÉ¸½à²½
- Epic/Story/Task¤Ø¤ÎÊ¬²ò¡¢¼õÆþ´ð½à¡ÊAC¡Ë¡¢Èóµ¡Ç½¡ÊÂ®ÅÙ/SEO/CWV/¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤òÉ¬¿Ü¹àÌÜ²½
- ÀÕÇ¤¼Ô¡¦´üÆü¡¦°ÍÂ¸´Ø·¸¡¦´ØÏ¢¥É¥á¥¤¥ó¡ÊÅ¹ÊÞ/CS/¥Þー¥±¡Ë¤ò¥é¥Ù¥ë´ÉÍý¤ÇÌÀ¼¨
2¡Ã¥ì¥Ó¥åー/¸¡¾Ú¤Î¡ÈÁ°ÅÝ¤·Àß·×¡É
- Pull Request¤ÈBacklog²ÝÂê¤òÁê¸ß¥ê¥ó¥¯¡¢Diff¥µ¥Þ¥ê¡¦ÉûºîÍÑ´ÑÅÀ¡¦¥Æ¥¹¥È´ÑÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È²½
- BigQuery¸¡¾ÚSQL¤Î¿÷·Á¤ò²ÝÂêÂ¦¤ÇÇÛÉÛ¤·¡¢¸¡¾Ú½àÈ÷¤ÎÂ°¿Í²½¤ò²ò¾Ã
- Â®ÅÙ¡ÊLCP/INP/CLS¡Ë¤äINP°²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼õÆþ´ð½à¤È¤·¤ÆÌÀÊ¸²½
3¡ÃRunbook¡Ê±¿ÍÑ/ÀâÌÀÀÕÇ¤¡Ë¤ÎÉ¸½à²½
- ¥ê¥êー¥¹¥Îー¥È¡¦¥íー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¼ê½ç¡¦´Æ»ë¹àÌÜ¡ÊÂ®ÅÙ/¥¨¥éー/CTAÅþÃ£Î¨¡Ë¤òBacklog¤ÎRunbook²ÝÂê¤È¤·¤Æµ¯É¼¡¦¾µÇ§
- Ãíµ¡¦Îã³°¡¦´ûÃÎ¤ÎÀ©Ìó¤òµÏ¿¤·¡¢Å¹ÊÞ/CS/¥Þー¥±/ººÄê¥¬¥¤¥É¤Ç¥Á¥ã¥Í¥ë°ì´ÓÀ¤òÃ´ÊÝ
4¡Ãºï¸º¸¶»ñ¤Î¡È¥æー¥¶ー´Ô¸µ¡É¤ò¥ëー¥ë²½
- ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤´¤È¤Ë¼ÂÁõ/¥ì¥Ó¥åー/¸¡¾Ú/¸åÄÉ¤¤¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ò¥¿¥°½¸·×
- ºï¸º¤Ç¤¤¿·î¼¡¥³¥¹¥È¤ò¡Ö¥æー¥¶ー´Ô¸µÏÈ¡Ê»²¹Í²Á³Ê¤Î¾å¿¶¤ìÍ½È÷Èñ¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ
- ´Ô¸µÏÈ¤Î»ÈÍÑ¾ò·ï¡ÊÁ¯ÅÙ°Ý»ýÎ¨¡¦¥Á¥ã¥Í¥ë°ì´ÓÀ¡¦Ãíµ½å¼é¡¦Time-to-Update¡Ë¤ò±¿ÍÑ¥Ý¥ê¥·ー¤ËÌÀµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥ÜÂåÉ½ ÈøÂÀ ½Ù ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö²Á³Ê¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢Î¢Êý¤Î¥à¥À¤ò¾Ã¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬À¿¼Â¤Ç¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
Backlog¤ò¸½¾ì¤Î¡ÈÃ±°ì¤Î¿¿¼Â¸»¡É¤Ë¿ø¤¨¡¢ÀâÌÀ¤ÎÈ¿Éü¡¦¼êÌá¤ê¡¦¸åÄÉ¤¤Ä´ºº¤ò°µ½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éâ¤¤¤¿¸¶»ñ¤Ï¥æー¥¶ー¤Î¼ê¼è¤ê¡Ê»²¹Í²Á³Ê¤Î¾å¿¶¤ìÏÈ¡Ë¤Ë½¼Åö¤·¤Þ¤¹¡£
³×·¤¤Ï¡ÈÊ¸Ì®¡É¤¬²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡¦Ãíµ¡¦Îã³°¤òÆ±²èÌÌ¤ÇÌÀ¼¨¤·¡¢Â®¤¯¡¦Àµ¤·¤¯¡¦°ì´Ó¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ç¡ÖÌÂ¤ï¤º·è¤á¤é¤ì¤ëººÄêÂÎ¸³¡×¤òËá¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¡×
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü¡ä
ÀßÎ©Æü¡§2014Ç¯4·î25Æü
¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¡§Âè304371408068¹æ
½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2-12-16¡¡¥»¥ó¥È¥Õ¥©ー¥Ó¥ë203
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥æー¥¹»ö¶È
Çã¼è¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü¥³ー¥Ý¥ìー¥È(https://stocklab.co.jp/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü¤Ï¡¢³×·¤¤ä¤ª¼ò¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¼è¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¥â¥Î¤ÈÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¥â¥Î¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡×¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÉÊ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÐÄ¥Çã¼è(https://kaitorimakxas.com/)¤ä¿¿¼îÇã¼è(https://ginza-repearl.co.jp/)¡¢¿¿¼îÈÎÇä(https://ginza-repearl.jp/)¡¢¸ÅËÜÇã¼è(https://bookriver.jp/)¡¢ÌÓÈéÇã¼è(https://taoyame.jp/)¡¢¤Ê¤É¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹ð¤äSEO¡¢CRM¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ½¸µÒ(https://tety.co.jp/column/storecustomer-attraction)¤äÇã¼è½¸µÒ(https://tety.co.jp/column/Icta4L-M)¤ÎÌÌ¤Ç¥ê¥æー¥¹´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç(https://tety.co.jp/reuse/)¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ò¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü¤Þ¤Ç¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤ÎÈÎÇä·ÐÏ©¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤è¤ê¤â¹â¤¤ººÄê¶â³Û¤òÄó¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¡¦½ÐÄ¥¡¦ÂðÇÛÇã¼è¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ëー¥º¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿Çã¼èÊýË¡¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¼òÇã¼è ¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)
¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼è ¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü(https://www.stock-lab.com/)
¤ª¼òÇã¼èÀìÌçÅ¹¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü(https://stock-lab.net/)¡Ê¿·¥µ¥¤¥È¡Ë
Åìµþ¤ÎÃæ¸Å³×·¤ÀìÌçÅ¹ LASTLAB¡Ê¥é¥¹¥È¥é¥Ü¡Ë ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸Å³×·¤¤ÎÀìÌçÅ¹¡ØLASTLAB¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥ó¡¿¥¸¥ç¥ó¥í¥Ö¡¿¥¨¥É¥ïー¥É¥°¥êー¥ó¡¿¥¯¥í¥±¥Ã¥È¡õ¥¸¥çー¥ó¥º¡¿¥Á¥ãー¥Á¡¿¥Ù¥ë¥ë¥Ã¥Æ¥£ ¤Ê¤ÉÌ¾Ìç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊÂ·¤¨¤È¡¢³×·¤¤ÎÇã¼è¤ËÂÐ±þ¡£½ÂÃ«¡¦¸¶½É¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢ÄÌÈÎ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³×·¤¤ÎÇã¼è¤Ï LASTLAB ¤Ø(https://lastlab.jp/)
³×·¤Çã¼è LASTLAB(https://www.lastlab.net/)
¤ª¼ò¤ò°Â¤¯ÄÌÈÎ¤¹¤ë¤Ê¤é SAKEYASU¡Ê¥µ¥±¥ä¥¹¡Ë¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ë¤ÎÇã¼èÌÖ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ´Ö¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¶È³¦ºÇ°ÂÃÍµé¤Î²Á³Ê¤ò¼Â¸½¡£ÄêÈÖ¤«¤é´õ¾¯¥Ü¥È¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹ÍÍ¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ò¤ÎÄÌÈÎ¡¦EC ¤Ï SAKEYASU¡Ê¥µ¥±¥ä¥¹¡Ë(https://sakeyasu.jp/)