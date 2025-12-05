¡ÚÆÃµöAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈºÇ¿·»öÎã¡ÛAI¤ÇÁÒ¸Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î·ÐÏ©ºÇÅ¬²½¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯ÌÀÃê½Ð¤ò¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¤¬»Ù±ç
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿°æÃÒÇ·¡Ë¤Ï¡¢ÃÎºâÆÃ²½AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¤¬ÁÒ¸ËÆâ¤Ç¿Í¤È¶¨Æ¯¤¹¤ëÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î·ÐÏ©ºÇÅ¬²½AI¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¥Æー¥Þ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤¿Æ³Æþ»öÎã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ±»Î¤ä¿Í¤È¤ÎÆ°Àþ¾×ÆÍ¤òËÉ¤®¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÈÂÁ÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MyTokkyo.Ai¤¬È¯ÌÀ¤ÎÍ×ÅÀ¤òÃê½Ð¤·¡¢½Ð´ê¥É¥é¥Õ¥È¤òÀ¸À®¤·¤¿¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê
ÊªÎ®¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶¦¤Ëºî¶È¤¹¤ë¡Ö¶¨Æ¯´Ä¶¡×¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤äºî¶È¼Ô¤¬Æ±¤¸ÄÌÏ©¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Àþ¤Î¾×ÆÍ¤äÃÙ±ä¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·ÐÏ©¤òºÆ·×»»¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀß·×¤Ï¡¢³«È¯¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯ÃÎ¸«¤â¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ëÃÎÅªÀ©¸æµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¤ÎºÎÍÑÍýÍ³
½¾Íè¡¢³«È¯¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯ÌÀÄó°Æ½ñ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÎºâÉôÌç¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
MyTokkyo.Ai¤Ï¡¢µÄ»öÏ¿¤äµ»½Ñ¥á¥â¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¡¢¡Ö²ÝÂê¡×¡Ö²ò·è¼êÃÊ¡×¡Öµ»½ÑÅª¸ú²Ì¡×¤Î¹½Â¤¤Ç¼«Æ°À°Íý¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°ºî¥í¥°¤ä¥»¥ó¥µー²òÀÏ·ë²Ì¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤¬Ã»»þ´Ö¤ÇÈ¯ÌÀÄó°Æ½ñ¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤¿¡£
ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ç¤â¡¢È¯ÌÀÆâÍÆ¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÊ¸½ñ²½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ºÎÍÑ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³èÍÑ¾õ¶·¤È¸ú²Ì
MyTokkyo.Ai¤Ï¡¢È¯ÌÀÃê½Ð¤«¤éÆÃµö¥É¥é¥Õ¥ÈºîÀ®¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤·¤¿¡£
AI¤Ï¡¢´Ä¶¥»¥ó¥µー¤Î»þ·ÏÎó¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢¾ã³²Êª¤ä¿Í¤Î°ÜÆ°¤òÍ½Â¬¤·¤Æ·ÐÏ©¤ò¼«Æ°¤ÇºÆ·×»»¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÃê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ÐÏ©ºÆÀßÄê»þ´Ö¤ò½¾ÍèÈæ50¡óÃ»½Ì¤·¡¢ÈÂÁ÷¸úÎ¨¤ò20¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯ÌÀÄó°Æ½ñ¤ÎºîÀ®»þ´Ö¤Ï½¾Íè¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢½Ð´êÈ½ÃÇ¤Þ¤Ç¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤âÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢MyTokkyo.Ai¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¦µæ³«È¯¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯ÌÀÁÏ½Ð¤Î¼«Æ°²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¸å¤Ï¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦°åÎÅ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤¬¡ÖÈ¯ÌÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸½¾ì¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Î³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.tokkyo.ai/pvt/
¤ªÌä¹ç¤»¡§https://form.legaltech.co.jp/aos/tokkyo-ai/input/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§3²¯7,900Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿°æ ÃÒÇ·
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-13-1 ¸×¥ÎÌç40MT¥Ó¥ë4F
URL¡§https://www.legaltech.co.jp/
»ö¶È³µÍ×¡§ÆÃµöÄ´ºº¡¦È¯ÌÀÃê½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¡¢
¼«¼ÒÀìÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI IPGenius¡×¡¢
¶¦Æ±³«È¯»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯VDR¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡