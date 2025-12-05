¥·¥çー¥ÈÆ°²è»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¡ªStar Creation¤¬Äê´ü¥ì¥Ýー¥È¡Ø¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥È¥ì¥ó¥É¥ì¥Ýー¥È 12·î¹æ¡Ù¤òÌµÎÁ¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´Í´Ê¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëStar Creation¤Ï¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÄ´ºº¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥È¥ì¥ó¥É¥ì¥Ýー¥È 12·î¹æ¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://shortmovie.jp/document/trendreport-202512/
¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥È¥ì¥ó¥É¥ì¥Ýー¥È¤È¤Ï
Áí¥Õ¥©¥í¥ïー3²¯¿ÍÄ¶¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ËÆÃ²½¤·¤¿MCN¡ÖStar Creation¡×¤¬Ëè·îÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÄ´ºº»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥È¥ì¥ó¥É¡Ê²»³Ú¡¦MEME¡Ë
- ¥È¥ì¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
- ¶È³¦Æ°¸þ¡¦´ë¶È¤Î³èÍÑ»öÎã
¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤´¤È¤Ë¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤ä»öÎã¤ò½ÐÅµ¤È»²¾È¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Star Creation¤Ç¤ÏÁí¥Õ¥©¥í¥ïー3²¯¿ÍÄ¶¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤éÆÀ¤¿À¸¤Î¥Çー¥¿¤È¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ä´ë¶È¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è³èÍÑ¤ËÌòÎ©¤Ä¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¤òËè·î¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Þ¥êー
- 2014Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡ÙOP¶Ê¤ÎKANA-BOON¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤¬10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£³¤³°È¯¤Î¥À¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡Ö¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡×¤«¤é²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¥Ð¥º¤êÃæ¡£
- Àè·î¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¹¾¸ÍÁö¤ê¡×¡ÖWABISABI¥È¥ì¥ó¥É¡×¤Ê¤ÉÆüËÜÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿MEME¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
- ¡¡LAWSON¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶ÈPR¤¬³ÈÂç¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://shortmovie.jp/document/trendreport-202512/
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ info@starmusic.co.jp ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
TEL¡§03-6809-0871
FAX¡§03-6809-0872
MAIL¡§info@starmusic.co.jp
WEB¡§https://starmusic.co.jp
°¸Àè¡§¹ÊóÃ´Åö
Star Creation
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëStar Creation¡Ê¥¹¥¿ー¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢TikTok¤ä YouTube ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëÁíÀª1000Ì¾Ä¶¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤·¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï3²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëMCN¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
TikTok¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤òÀ¸¤«¤·¡¢TikTok¤äYouTube¤òÃæ¿´¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ä¥·¥çー¥ÈÆ°²è»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
https://star-creation.com/